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सिर्फ 2 रुपये में AC लाउंज का मजा, पटना में गिग वर्कर्स के लिए खास सुविधा

पटना में गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने खास सुविधा बहाल की है. डिलिवरी बॉय के लिए एसी लाउंज बनाया गया है.

Gig Workers ac lounge in patna
पटना में गिग वर्कर्स के लिए AC लाउंज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 10:31 AM IST

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पटना: पटना में भीषण गर्मी, उमस और लगातार सड़क पर काम करने की मजबूरी के बीच गिग वर्कर्स को अब राहत मिलने लगी है. राजधानी में हाल ही में शुरू किए गए 24×7 एसी लाउंज का सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गांधी मैदान गेट नंबर-4 और आयकर गोलंबर के समीप व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

सरकार की विशेष श्रमिक कल्याण पहल: बिहार सरकार और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहल पर शुरू किए गए ये एसी लाउंज खास तौर पर स्विगी, जोमैटो, रैपीडो और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स के लिए बनाए गए हैं. यहां एयर कंडीशनिंग, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग, बैठने और विश्राम करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. मंत्री ने वहां मौजूद गिग वर्कर्स से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं.

पटना में गिग वर्कर्स के लिए AC लाउंज (ETV Bharat)

पटना बना देश का तीसरा प्रमुख शहर: बदलती शहरी अर्थव्यवस्था में भोजन, दवाइयां और किराना जैसी आवश्यक सेवाएं समय पर पहुंचाने में गिग वर्कर्स की महत्वपूर्ण भागीदारी है. इनके लिए बेहतर कार्य वातावरण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. नगर विकास विभाग के अनुसार, गिग वर्कर्स के लिए इस प्रकार का समर्पित एसी लाउंज विकसित करने वाला पटना देश का तीसरा शहर बन गया है.

राजधानी में दो स्थानों पर शुरुआत: राजधानी में फिलहाल दो स्थानों- गांधी मैदान गेट नंबर-4 और आयकर गोलंबर के पास यह सुविधा शुरू की गई है. दोनों केंद्रों पर एक समय में करीब 15 गिग वर्कर्स बैठकर आराम कर सकते हैं. लाउंज के भीतर टेबल, कुर्सियां, एसी, पेयजल और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इससे डिलीवरी कर्मियों को तेज धूप, बारिश और उमस के दौरान राहत मिल रही है.

रैपीडो चालक अमित कुमार का बयान: रैपीडो चालक अमित कुमार ने बताया कि यह सुविधा उनके जैसे हजारों गिग वर्कर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है. गर्मी के दिनों में सड़क पर लगातार काम करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ आने से काफी राहत मिल रही है. सिर्फ 2 रुपये में आधे घंटे एसी में बैठने की सुविधा मिल रही है और ठंडा पानी भी उपलब्ध है.

Gig Workers ac lounge in patna
AC लाउंज में बैठे गिग वर्कस (ETV Bharat)

मोबाइल चार्जिंग की उपयोगिता और सुझाव: अमित ने बताया कि उनके काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मोबाइल फोन है. ऑर्डर लेने से लेकर लोकेशन ट्रैक करने तक हर काम मोबाइल के जरिए होता है. जीपीएस और इंटरनेट लगातार ऑन रहने के कारण बैटरी तेजी से खत्म होती है. ऐसे में यहां मोबाइल चार्जिंग की अच्छी सुविधा है, जिससे काफी मदद मिल रही है. पहले चार्जिंग खत्म होने पर परेशानी होती थी.

"लाउंज के पास शौचालय की व्यवस्था भी कर दी जाए तो यह सुविधा और बेहतर हो जाएगी. साथ ही पटना के अन्य प्रमुख चौक-चौराहों पर भी ऐसे केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गिग वर्कर्स इसका लाभ उठा सकें." -अमित कुमार, बाइक राइडर

स्विगी डिलीवरी पार्टनर रितेश का बयान: स्विगी डिलीवरी पार्टनर रितेश ने बताया कि लाउंज शुरू होने के बाद उनके कामकाजी दिन में बड़ा बदलाव आया है. बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, पहले ऑर्डर नहीं रहने पर सड़क किनारे या किसी दुकान के सामने इंतजार करना पड़ता था. अब यहां आकर आराम कर लेते हैं. वे घर से खाना लेकर निकलते हैं और लाउंज में बैठकर खा लेते हैं.

"बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है और शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध है. इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पूरे काम का आधार मोबाइल ही है. अगर ऐसे केंद्र राजा बाजार, कंकड़बाग, बोरिंग रोड, पटेल नगर और दूसरे व्यस्त इलाकों में भी खुल जाएं तो हजारों डिलीवरी बॉय को फायदा मिलेगा." -रितेश, डिलीवरी बॉय

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पटना में गिग वर्कर्स के लिए AC लाउंज (ETV Bharat)

लाउंज शुल्क पर मंत्री की सफाई: निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में नगर विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा से पूछा गया कि श्रमिकों की इस सुविधा में ₹2 प्रति आधे घंटे और ₹4 प्रति घंटा का दर क्यों तय किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि लाउंज के रखरखाव और संचालन को लंबे समय तक सुचारु बनाए रखने और इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह शुल्क रखा गया है.

मॉनिटरिंग और भविष्य की योजनाएं: मंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि यह केंद्र अपने संचालन का कुछ खर्च स्वयं निकाल सके. फिलहाल 2 रुपये प्रति आधे घंटे का शुल्क रखा गया है और अगले दो महीनों तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी. यदि यह मॉडल सफल रहता है तो पटना समेत बिहार के अन्य शहरी निकायों में भी इस प्रकार के लाउंज विकसित किए जाएंगे.

"सरकार गिग वर्कर्स की जरूरतों को समझती है, जो एक क्लिक पर लोगों के घर तक सामान पहुंचाते हैं. गिग वर्कर्स ने लाउंज के पास शौचालय की व्यवस्था करने की मांग रखी. इस संबंध में नगर आयुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं. इस सुझाव पर जल्द ही अमल किया जाएगा." -नीतीश मिश्रा, मंत्री, बिहार नगर विकास विभाग

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AC लाउंज में गिग वर्कस के साथ मंत्री नीतीश मिश्रा (ETV Bharat)

वर्कर्स के फीडबैक पर लगातार सुधार: उन्होंने कहा कि सरकार केवल ढांचा तैयार करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वर्कर्स की जरूरतों के अनुसार सुविधाओं में लगातार सुधार किया जाएगा. फिलहाल पटना में दो एसी लाउंज शुरू किए गए हैं. यदि प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में बिहार के अन्य नगर निगम क्षेत्रों और बड़े शहरों में भी इसे लागू किया जा सकता है.

गिग इकोनॉमी और शहरी विकास की जरूरत: मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में ऐसे श्रमिकों की संख्या और बढ़ेगी. ऐसे में उनके लिए विश्राम, पेयजल, चार्जिंग और अन्य बुनियादी सुविधाएं देना शहरी विकास की नई जरूरत बनती जा रही है. पटना में शुरू हुए इस प्रयोग की एक महीने मॉनिटरिंग के बाद अन्य शहरों में केंद्र खोले जाएंगे.

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