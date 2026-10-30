नई बिल्डिंग में गौरीचक थाना चालू, फिर भी कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला से क्यों नहीं हट रहा 'कब्जा'?
Karpoori Thakur Guest House: पटना स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला में 'थाना का कब्जा' होने से स्थानीय लोग परेशान हैं. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 30, 2026 at 8:32 PM IST
पटना: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी, ग्रामीणों के छोटे-मोटे सामाजिक कार्यक्रम और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था को ध्यान में रखकर पटना जिले के गौरीचक बाजार में साल 2004 में कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला का निर्माण कराया गया था. 5 वर्षों तक लोगों को इन सुविधाओं का लाभ भी मिला लेकिन 2009 से वहां थाना चल रहा है. जिस वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं.
जननायक कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला क्यों अहम?
गौरीचक की भौगोलिक स्थिति इस अतिथिशाला को महत्वपूर्ण बनाती है. यह इलाका पुनपुन नदी के आसपास स्थित है. पुनपुन नदी में पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आने वाले लोगों को भी यहां ठहरने की सुविधा मिलती थी. इसके अलावे सड़क मार्ग से बोधगया जाने वाले बौद्ध धर्मावलंबी पर्यटकों के लिए भी यह भवन रात में ठहरने का एक विकल्प था. अतिथिशाला के संचालन के दौरान यहां आने वाले लोगों को जगह मिलती थी और इसका लाभ आसपास के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता था.
आम लोगों की सुविधा के लिए निर्माण
इस अतिथिशाला का निर्माण आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था. गौरीचक बाजार आसपास के बड़े इलाके के लोगों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है. यहां पटना सदर, संपतचक, फतुहा और पुनपुन सहित आसपास के प्रखंडों से लोग आते-जाते हैं. ऐसे में सार्वजनिक उपयोग के इस भवन का महत्व काफी अधिक है.
2004 में बना था अतिथिशाला
वर्ष 2004 में करीब 25 लाख की लागत से पटना के गौरीचक में जननायक कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला का निर्माण कराया गया था. शुरुआती दौर में इस अतिथिशाला से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत मिली. आसपास के गांवों के लोगों के लिए यह भवन सार्वजनिक उपयोग की एक महत्वपूर्ण जगह था लेकिन समय के साथ इस भवन का इस्तेमाल बदल गया.
2009 में अतिथिशाला में थाना शिफ्ट
वर्ष 2009 में गौरीचक थाना यहां शिफ्ट हो गया और तब से यह परिसर पुलिस के इस्तेमाल में रहा. अब गौरीचक में करीब छह करोड़ रुपये की लागत से नए मॉडल थाने का भवन बनकर तैयार हो चुका है. नए भवन का उद्घाटन भी हो गया और पुलिसकर्मी वहां शिफ्ट भी हो चुके हैं. इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला का पूरा परिसर अब तक खाली नहीं कराया गया है. ऐसे में स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब थाने के लिए नई बिल्डिंग उपलब्ध हो गई है तो आखिर अतिथिशाला को आम जनता के लिए कब खोला जाएगा?
"इस भवन में गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी कर सकते थे. छोटे-मोटे सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी यह जगह उपयोगी थी. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निजी विवाह भवनों या महंगे इंतजामों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था."- मंटू राय, स्थानीय
नक्सली हमले की आशंका के कारण हुआ था शिफ्ट
स्थानीय लोगों और पूर्व जनप्रतिनिधियों बताते हैं कि वर्ष 2009 में गौरीचक थाना अपने पुराने स्थान से हटकर कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला में संचालित होने लगा. इसके पीछे की वजह ये रही है कि पुराने थाना परिसर की स्थिति और वहां नक्सली या आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अधिक सुरक्षित जगह की जरूरत थी. इसी परिस्थिति में अतिथिशाला के भवन का इस्तेमाल थाने के लिए शुरू किया गया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि उस समय सुरक्षा की जरूरत को देखते हुए प्रशासन को भवन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी लेकिन उनका आरोप है कि अस्थायी व्यवस्था धीरे-धीरे स्थायी रूप लेती चली गई. वर्ष 2009 से 2026 तक करीब 17 साल गुजर गए और अतिथिशाला का मूल उद्देश्य पीछे छूट गया. अब जबकि गौरीचक थाना के लिए अलग से नया मॉडल भवन बन चुका है. हमारी मांग है कि पुराने परिसर को उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए.
"2009 में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण थाने को इस परिसर में संचालित करने की व्यवस्था की गई थी. उस समय प्रशासन की जरूरत को देखते हुए इसका इस्तेमाल होने दिया गया लेकिन अब थाना के लिए नया भवन बन चुका है और वहां कामकाज भी शुरू हो गया है. इसके बावजूद पुरानी अतिथिशाला खाली नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है."- जनक कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता
पुजारी को अतिथिशाला का पुराना स्वरूप याद
अतिथिशाला के ठीक बगल में स्थित मंदिर के पुजारी भी भवन को आम लोगों के लिए खोले जाने की मांग कर रहे हैं. वह बताते हैं कि जब इस भवन का निर्माण हुआ था, तब आसपास के ग्रामीणों और बाहर से आने वाले लोगों को इसका काफी लाभ मिलता था. गांवों से आने वाले लोग यहां ठहरते थे. बोधगया जाने वाले बौद्ध धर्मावलंबी पर्यटक भी सड़क मार्ग से गुजरते समय रात में यहां रुकते थे. पुनपुन नदी में पिंडदान और धार्मिक कार्यों के लिए आने वाले लोगों के लिए भी यह अतिथिशाला उपयोगी थी. पुजारी भी प्रशासन से इसे खाली करने की मांग कर रहे हैं.
"सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच पुलिस को यहां जगह दी गई थी लेकिन अब वर्षों बाद थाना के लिए नया भवन बन चुका है. ऐसे में पुराने परिसर को खाली कराकर आम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए. भवन के बंद रहने या पुलिस के कब्जे में बने रहने से स्थानीय लोगों को उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कभी उनके लिए उपलब्ध थी."- अशोक कुमार तिवारी, पुजारी
50 गांवों के लोगों को मिल सकती है राहत
स्थानीय निवासी मंटू राय का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला का निर्माण गरीब परिवारों की मदद के लिए हुआ था. यहां जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों की शादी कर सकें और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े. यही इस भवन का प्रमुख उद्देश्य था लेकिन थाना संचालित होने के कारण आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
"इस भवन से आसपास के करीब 50 गांवों के लोगों को फायदा हो सकता है. गरीब परिवारों के लिए शादी-विवाह का इंतजाम करना आज भी बड़ी चुनौती है. ऐसे में यदि सरकार की ओर से निर्मित सार्वजनिक भवन उपलब्ध हो, तो उन्हें काफी राहत मिल सकती है."- संजीव सिंह उर्फ गुड्डू सिंह
आंदोलन के मूड में स्थानीय लोग
पूर्व सरपंच मुन्ना सिंह ने पुलिस-प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अतिथिशाला को खाली किया जाए. वे कहते हैं कि जिस उद्देश्य से यह भवन बनाया गया था, उसी उद्देश्य से इसका इस्तेमाल होना चाहिए. यदि इसे खाली कराकर आम लोगों को सौंप दिया जाता है तो गरीब परिवारों, ग्रामीणों और आसपास के इलाके से आने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है. अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो हमलोग आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे.
"प्रशासन से मांग है कि नए थाने में पुलिस का कामकाज शुरू होने के बाद अब अतिथिशाला को खाली कराने में और देरी नहीं होनी चाहिए. भवन को आम जनता के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जाए ताकि सरकारी संसाधन का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिनके लिए इसका निर्माण किया गया था. अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो हमलोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे."- मुन्ना सिंह, पूर्व सरपंच
शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
स्थानीय निवासी जनक कुमार ने बताया कि इस संबंध में पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. शिकायत के जवाब में उन्हें बताया गया कि पुराने परिसर में पिछले करीब 15 वर्षों से मालखाना रखा हुआ है. सुरक्षा की दृष्टि से इसे धीरे-धीरे खाली कराया जाएगा और मालखाना पूरी तरह हटने के बाद भवन खाली किया जा सकेगा.
"यदि नए थाने की बिल्डिंग तैयार है और पुलिस का कामकाज वहां शुरू हो चुका है, तो मालखाने को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है? संबंधित अधिकारियों के समन्वय से इस काम को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है."- जनक कुमार, स्थानीय निवासी
अतिथिशाला क्यों नहीं हो रही खाली?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गौरीचक थाना के लिए नया मॉडल भवन बन चुका है, उसका उद्घाटन हो चुका है और पुलिसकर्मी भी वहां शिफ्ट हो चुके हैं तो कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला को अब तक पूरी तरह खाली क्यों नहीं कराया गया है? लोगों का कहना है कि मालखाने को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की है. यदि इसके लिए स्पष्ट निर्देश और समयसीमा तय कर दी जाए तो समस्या का समाधान निकाला जा सकता है.
प्रशासन का नहीं मिला जवाब
इस मामले में ईटीवी भारत ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और गौरीचक थाना के संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की. पूर्वी क्षेत्र के सिटी एसपी से भी मामले पर बातचीत करने का प्रयास किया गया. हालांकि, इस संबंध में कोई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी. अधिकारियों की ओर से मामले की जानकारी लेकर बताने की बात कही गई, लेकिन अतिथिशाला को खाली कराने की समयसीमा या मालखाने को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया.
ऐसे में स्थानीय लोगों के सवाल बरकरार हैं. यदि नए थाने में पुलिस का कामकाज शुरू हो चुका है तो पुराने परिसर को खाली कराने में देरी की वजह क्या है? क्या मालखाने को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कोई प्रशासनिक बाधा है या फिर इसके लिए अब तक ठोस समयसीमा तय नहीं की गई है? इन सवालों पर प्रशासन का स्पष्ट पक्ष सामने आना बाकी है.
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