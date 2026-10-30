ETV Bharat / state

नई बिल्डिंग में गौरीचक थाना चालू, फिर भी कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला से क्यों नहीं हट रहा 'कब्जा'?

पटना में अतिथिशाला पर थाने का 'कब्जा' ( ETV Bharat )

पटना: गरीब परिवारों की बेटियों की शादी, ग्रामीणों के छोटे-मोटे सामाजिक कार्यक्रम और दूर-दराज से आने वाले यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था को ध्यान में रखकर पटना जिले के गौरीचक बाजार में साल 2004 में कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला का निर्माण कराया गया था. 5 वर्षों तक लोगों को इन सुविधाओं का लाभ भी मिला लेकिन 2009 से वहां थाना चल रहा है. जिस वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं.

जननायक कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला क्यों अहम?

गौरीचक की भौगोलिक स्थिति इस अतिथिशाला को महत्वपूर्ण बनाती है. यह इलाका पुनपुन नदी के आसपास स्थित है. पुनपुन नदी में पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आने वाले लोगों को भी यहां ठहरने की सुविधा मिलती थी. इसके अलावे सड़क मार्ग से बोधगया जाने वाले बौद्ध धर्मावलंबी पर्यटकों के लिए भी यह भवन रात में ठहरने का एक विकल्प था. अतिथिशाला के संचालन के दौरान यहां आने वाले लोगों को जगह मिलती थी और इसका लाभ आसपास के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता था.

कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला से कब हटोगा थाना? (ETV Bharat) आम लोगों की सुविधा के लिए निर्माण

इस अतिथिशाला का निर्माण आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया था. गौरीचक बाजार आसपास के बड़े इलाके के लोगों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है. यहां पटना सदर, संपतचक, फतुहा और पुनपुन सहित आसपास के प्रखंडों से लोग आते-जाते हैं. ऐसे में सार्वजनिक उपयोग के इस भवन का महत्व काफी अधिक है. 2004 में बना था अतिथिशाला

वर्ष 2004 में करीब 25 लाख की लागत से पटना के गौरीचक में जननायक कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला का निर्माण कराया गया था. शुरुआती दौर में इस अतिथिशाला से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत मिली. आसपास के गांवों के लोगों के लिए यह भवन सार्वजनिक उपयोग की एक महत्वपूर्ण जगह था लेकिन समय के साथ इस भवन का इस्तेमाल बदल गया. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) 2009 में अतिथिशाला में थाना शिफ्ट

वर्ष 2009 में गौरीचक थाना यहां शिफ्ट हो गया और तब से यह परिसर पुलिस के इस्तेमाल में रहा. अब गौरीचक में करीब छह करोड़ रुपये की लागत से नए मॉडल थाने का भवन बनकर तैयार हो चुका है. नए भवन का उद्घाटन भी हो गया और पुलिसकर्मी वहां शिफ्ट भी हो चुके हैं. इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला का पूरा परिसर अब तक खाली नहीं कराया गया है. ऐसे में स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब थाने के लिए नई बिल्डिंग उपलब्ध हो गई है तो आखिर अतिथिशाला को आम जनता के लिए कब खोला जाएगा? 2009 में गौरीचक थाना हुआ था शिफ्ट (ETV Bharat) "इस भवन में गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी कर सकते थे. छोटे-मोटे सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी यह जगह उपयोगी थी. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निजी विवाह भवनों या महंगे इंतजामों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था."- मंटू राय, स्थानीय नक्सली हमले की आशंका के कारण हुआ था शिफ्ट

स्थानीय लोगों और पूर्व जनप्रतिनिधियों बताते हैं कि वर्ष 2009 में गौरीचक थाना अपने पुराने स्थान से हटकर कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला में संचालित होने लगा. इसके पीछे की वजह ये रही है कि पुराने थाना परिसर की स्थिति और वहां नक्सली या आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अधिक सुरक्षित जगह की जरूरत थी. इसी परिस्थिति में अतिथिशाला के भवन का इस्तेमाल थाने के लिए शुरू किया गया. गौरीचक बाजार (ETV Bharat) स्थानीय लोगों का कहना है कि उस समय सुरक्षा की जरूरत को देखते हुए प्रशासन को भवन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी लेकिन उनका आरोप है कि अस्थायी व्यवस्था धीरे-धीरे स्थायी रूप लेती चली गई. वर्ष 2009 से 2026 तक करीब 17 साल गुजर गए और अतिथिशाला का मूल उद्देश्य पीछे छूट गया. अब जबकि गौरीचक थाना के लिए अलग से नया मॉडल भवन बन चुका है. हमारी मांग है कि पुराने परिसर को उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए. "2009 में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण थाने को इस परिसर में संचालित करने की व्यवस्था की गई थी. उस समय प्रशासन की जरूरत को देखते हुए इसका इस्तेमाल होने दिया गया लेकिन अब थाना के लिए नया भवन बन चुका है और वहां कामकाज भी शुरू हो गया है. इसके बावजूद पुरानी अतिथिशाला खाली नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है."- जनक कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता पुजारी को अतिथिशाला का पुराना स्वरूप याद

अतिथिशाला के ठीक बगल में स्थित मंदिर के पुजारी भी भवन को आम लोगों के लिए खोले जाने की मांग कर रहे हैं. वह बताते हैं कि जब इस भवन का निर्माण हुआ था, तब आसपास के ग्रामीणों और बाहर से आने वाले लोगों को इसका काफी लाभ मिलता था. गांवों से आने वाले लोग यहां ठहरते थे. बोधगया जाने वाले बौद्ध धर्मावलंबी पर्यटक भी सड़क मार्ग से गुजरते समय रात में यहां रुकते थे. पुनपुन नदी में पिंडदान और धार्मिक कार्यों के लिए आने वाले लोगों के लिए भी यह अतिथिशाला उपयोगी थी. पुजारी भी प्रशासन से इसे खाली करने की मांग कर रहे हैं. जननायक कर्पूरी ठाकुर अतिथिशाला (ETV Bharat) "सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच पुलिस को यहां जगह दी गई थी लेकिन अब वर्षों बाद थाना के लिए नया भवन बन चुका है. ऐसे में पुराने परिसर को खाली कराकर आम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए. भवन के बंद रहने या पुलिस के कब्जे में बने रहने से स्थानीय लोगों को उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कभी उनके लिए उपलब्ध थी."- अशोक कुमार तिवारी, पुजारी