जल गया रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी अंत, ढाई लाख लोग बने इस पल के साक्षी
पटना गांधी मैदान में 72वां रावण वध संपन्न हुआ. भगवान श्रीराम के जयकारों के बीच बुराई के प्रतीक पुतलों का दहन किया गया. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 20, 2026 at 7:31 PM IST
पटना: बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में उसे सत्य और अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है. इसी संदेश के साथ विजयादशमी के अवसर पर मंगलवार को राजधानी पटना के गांधी मैदान में 72वां रावण वध कार्यक्रम संपन्न हुआ.
भगवान श्रीराम के जयकारों, रंग-बिरंगी आतिशबाजी और विशालकाय पुतलों के दहन के बीच पूरा गांधी मैदान उत्साह से भर उठा. आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरती आतिशबाजी ने बच्चों से लेकर बड़ों तक को रोमांचित किया.
रावण के पुतले को जलते देखने के लिए दर्शकों में ऐसी उत्सुकता थी कि कई लोग दोपहर एक बजे से ही गांधी मैदान पहुंचने लगे थे. तीन घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद जब रावण वध का दृश्य सामने आया, तो पूरा मैदान जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा.
रथ पर सवार श्रीराम-लक्ष्मण
रावण वध कार्यक्रम में रामलीला की टीम भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार होकर गांधी मैदान पहुंची. भगवान श्रीराम की सेना के आगमन ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया. रथ के मैदान में पहुंचने और चक्कर लगाने के दौरान लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाए.
चारों तरफ से गूंजते जयकारों के बीच रामायण के प्रसंग जीवंत होते नजर आए. भगवान श्रीराम की सेना के साथ वानरों की टोली भी आकर्षण का केंद्र रही. दर्शक अपने स्थानों से इस दृश्य को देखने के लिए उत्साहित नजर आए.
कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए. इस दौरान सभी ने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की आरती उतारी, तिलक लगाया और उनका अभिनंदन किया.
हनुमान ने किया लंका विध्वंस
रावण वध से पहले दो मंजिला सोने की लंका का दृश्य प्रस्तुत किया गया. रामायण के प्रसंग के अनुसार, हनुमान जी ने वानर सेना के साथ लंका का विध्वंस किया और उसमें आग लगाई. इस दृश्य के साथ ही कार्यक्रम में आतिशबाजी का भी शानदार नजारा देखने को मिला.
आसमान में अलग-अलग रंगों की रोशनी बिखेरती आतिशबाजी ने दर्शकों को आकर्षित किया. खासकर बच्चे रंग-बिरंगी रोशनी वाले पटाखों को देखकर बेहद खुश नजर आए. कोई अपने परिवार के साथ इस दृश्य को कैमरे में कैद कर रहा था, तो कोई आसमान की ओर देखकर आतिशबाजी का आनंद ले रहा था.
धूं-धूं कर जला रावण
लंका दहन और आतिशबाजी के बाद पुतलों के दहन का क्रम शुरू हुआ. सबसे पहले 85 फीट के कुंभकर्ण, फिर 80 फीट के मेघनाथ और अंत में 90 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया. जैसे ही पुतलों में आग लगी, लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया.
हालांकि, रावण के पुतले को पूरी तरह जलने में कुछ समय लगा. पुतला आधा जलने के बाद कुछ देर के लिए दहन की प्रक्रिया धीमी पड़ गई. इस दौरान दर्शकों की निगाहें रावण पर टिकी रहीं और लोग उसके पूरी तरह जलने का इंतजार करते रहे.
बच्चों का अनोखा अंदाज
रावण के पुतले को आधा जलने के बाद कुछ समय तक रुकते देखने वाले बच्चों ने इस दृश्य को अपने अंदाज में समझाया. बच्चों का कहना था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, वह हमेशा टिक नहीं सकती. वह कुछ समय तक बने रहने की कोशिश जरूर करती है.
लेकिन आखिरकार उसे अच्छाई और सत्य के सामने हारना पड़ता है. रावण के पुतले के दहन में हुई देरी को बच्चों ने इसी संदेश से जोड़ दिया. उनके लिए यह सिर्फ एक विशाल पुतले का जलना नहीं था, बल्कि बुराई के अंत का प्रतीकात्मक दृश्य था.
महिलाओं ने सराही व्यवस्था
रावण वध देखने पहुंची महिलाओं ने भी कार्यक्रम को रोमांचक बताया. उनका कहना था कि इस बार जिला प्रशासन तथा रामलीला कमेटी की ओर से की गई तैयारियों के कारण कार्यक्रम का आनंद लेने में काफी सुविधा हुई.
परिवारों के साथ पहुंचीं महिलाएं और बच्चे रामलीला, लंका दहन, आतिशबाजी और पुतलों के दहन को देखने के लिए उत्साहित रहे. रावण दहन के बाद भी लोगों के बीच इस मनमोहक दृश्य और आतिशबाजी की चर्चा होती रही.
लोहे का मजबूत ढांचा
गांधी मैदान में रावण वध की परंपरा वर्ष 1955 से चली आ रही है. इस वर्ष इसका 72वां आयोजन हुआ. पिछले साल बारिश के कारण रावण का पुतला दहन से पहले ही गिर गया था. इस घटना से सबक लेते हुए इस बार तीनों पुतलों में लोहे का मजबूत स्ट्रक्चर लगाया गया था.
आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा, प्रवेश व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए थे. गांधी मैदान के प्रवेश द्वारों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी. महिलाओं के लिए अलग दर्शक दीर्घाओं की व्यवस्था भी की गई थी.
भीतर की बुराइयां करें समाप्त
विजयादशमी पर रावण दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में सदाचार और मर्यादा अपनाने की सीख भी देता है. रावण विद्वान, शक्तिशाली और शिवभक्त था, लेकिन अहंकार और मर्यादा के उल्लंघन ने उसके विनाश का रास्ता तैयार किया.
क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, नफरत, महिलाओं के प्रति गलत सोच और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को समाप्त किए बिना विजयादशमी का संदेश अधूरा है. रामचरितमानस में तुलसीदास ने रावण वध के प्रसंग को इन पंक्तियों में वर्णित किया है. "खैंचि सरासन श्रवन लगि छांड़े सर इकतीस. रघुनायक सायक चले मानहुं काल फणीस."
इन पंक्तियों में भगवान श्रीराम के बाणों से रावण के अंत का वर्णन है. गांधी मैदान में धूं-धूं कर जलते रावण के पुतले ने एक बार फिर यही संदेश दिया कि अहंकार और अधर्म चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है.
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