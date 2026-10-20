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जल गया रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी अंत, ढाई लाख लोग बने इस पल के साक्षी

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पटना: बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में उसे सत्य और अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है. इसी संदेश के साथ विजयादशमी के अवसर पर मंगलवार को राजधानी पटना के गांधी मैदान में 72वां रावण वध कार्यक्रम संपन्न हुआ.

भगवान श्रीराम के जयकारों, रंग-बिरंगी आतिशबाजी और विशालकाय पुतलों के दहन के बीच पूरा गांधी मैदान उत्साह से भर उठा. आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरती आतिशबाजी ने बच्चों से लेकर बड़ों तक को रोमांचित किया.