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आज है आपके शहर में रावण वध कार्यक्रम, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर

पटना में ट्रैफिक व्यवस्था ( ETV Bharat )

पटना : आज पटना के गांधी मैदान में रावण वध होगा. इस कार्यक्रम को लेकर पटना यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. यातायात पुलिस के अनुसार कार्यक्रम के दिन सुबह 11 बजे से भीड़ समाप्त होने और यातायात सामान्य होने तक कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि एंबुलेंस, आपातकालीन वाहन और पासधारक वाहनों को निर्धारित नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

गांधी मैदान की ओर जाने वाले कई रास्तों पर प्रतिबंध

पटना यातायात पुलिस की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी भी वाहन का परिचालन नहीं होगा. डाकबंगला चौराहा से जेपी गोलंबर तक का मार्ग केवल विशिष्ट व्यक्तियों के आने और लौटने के लिए सुरक्षित रहेगा. डाकबंगला चौराहा से आने वाले वाहनों को न्यू डाकबंगला और भट्टाचार्य मोड़ होते हुए राजेंद्र पथ की ओर भेजा जाएगा. न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क के बीच का मार्ग भी सुरक्षित रहेगा. आपातकालीन स्थिति में इसी मार्ग से तारा हॉस्पिटल, पीएमसीएच और आसपास के अन्य अस्पतालों तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है. इस मार्ग पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ पर गोलंबर से गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. रामगुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर भी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा और डाकबंगला चौराहा से पटना जंक्शन गोलंबर तक सड़क पर वाहन, ठेला और खोमचा लगाने की अनुमति नहीं होगी. एक्जीबिशन रोड और जिलाधिकारी आवास से पुलिस लाइन तिराहा तक भी पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी. यह है ट्राफिक व्यवस्था (ETV Bharat) दोपहर 1 बजे के बाद वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल यातायात पुलिस के अनुसार, दोपहर एक बजे से कार्यक्रम और भीड़ समाप्त होने तक आम वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. पटना सिटी से अशोक राजपथ होकर गांधी मैदान और पटना जंक्शन की ओर आने वाले वाहन गांधी चौक से भिखना पहाड़ी मोड़ होते हुए बारीपथ, मछुआटोली, दिनकर गोलंबर, नाला रोड, अप्सरा गोलंबर और सीडीए बिल्डिंग के रास्ते पटना जंक्शन की ओर जा सकेंगे. दानापुर से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहनों को राजापुर पुल से बाएं मुड़कर बोरिंग रोड चौराहा की ओर जाना होगा. पटना जंक्शन से गांधी मैदान आने वाले वाहनों के लिए डाकबंगला, न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्य चौराहा और सीडीए बिल्डिंग होते हुए निर्धारित मार्ग तय किया गया है. गांधी मैदान में जायजा लेने पहुंचे एसएसपी (ETV Bharat) वाहनों की पार्किंग के लिए भी की गई व्यवस्था