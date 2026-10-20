आज है आपके शहर में रावण वध कार्यक्रम, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर
दशहरा 2026 के मौके पर होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर रूट में कई बदलाव किए गए हैं. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक.
Published : October 20, 2026 at 7:03 AM IST
पटना : आज पटना के गांधी मैदान में रावण वध होगा. इस कार्यक्रम को लेकर पटना यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. यातायात पुलिस के अनुसार कार्यक्रम के दिन सुबह 11 बजे से भीड़ समाप्त होने और यातायात सामान्य होने तक कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि एंबुलेंस, आपातकालीन वाहन और पासधारक वाहनों को निर्धारित नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
गांधी मैदान की ओर जाने वाले कई रास्तों पर प्रतिबंध
पटना यातायात पुलिस की ओर से जारी निर्देश के अनुसार भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी भी वाहन का परिचालन नहीं होगा. डाकबंगला चौराहा से जेपी गोलंबर तक का मार्ग केवल विशिष्ट व्यक्तियों के आने और लौटने के लिए सुरक्षित रहेगा. डाकबंगला चौराहा से आने वाले वाहनों को न्यू डाकबंगला और भट्टाचार्य मोड़ होते हुए राजेंद्र पथ की ओर भेजा जाएगा. न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क के बीच का मार्ग भी सुरक्षित रहेगा. आपातकालीन स्थिति में इसी मार्ग से तारा हॉस्पिटल, पीएमसीएच और आसपास के अन्य अस्पतालों तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है. इस मार्ग पर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ पर गोलंबर से गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
रामगुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर भी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा और डाकबंगला चौराहा से पटना जंक्शन गोलंबर तक सड़क पर वाहन, ठेला और खोमचा लगाने की अनुमति नहीं होगी. एक्जीबिशन रोड और जिलाधिकारी आवास से पुलिस लाइन तिराहा तक भी पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी.
दोपहर 1 बजे के बाद वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल
यातायात पुलिस के अनुसार, दोपहर एक बजे से कार्यक्रम और भीड़ समाप्त होने तक आम वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. पटना सिटी से अशोक राजपथ होकर गांधी मैदान और पटना जंक्शन की ओर आने वाले वाहन गांधी चौक से भिखना पहाड़ी मोड़ होते हुए बारीपथ, मछुआटोली, दिनकर गोलंबर, नाला रोड, अप्सरा गोलंबर और सीडीए बिल्डिंग के रास्ते पटना जंक्शन की ओर जा सकेंगे.
दानापुर से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहनों को राजापुर पुल से बाएं मुड़कर बोरिंग रोड चौराहा की ओर जाना होगा. पटना जंक्शन से गांधी मैदान आने वाले वाहनों के लिए डाकबंगला, न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्य चौराहा और सीडीए बिल्डिंग होते हुए निर्धारित मार्ग तय किया गया है.
वाहनों की पार्किंग के लिए भी की गई व्यवस्था
रावण वध कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए विभिन्न स्थान निर्धारित किए गए हैं. पासधारक वाहनों के लिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट परिसर, ज्ञान भवन और एसबीआई परिसर में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा जेपी गंगा पथ पर एक फ्लैंक, मौर्यलोक परिसर, वीरचंद पटेल पथ के सर्विस लेन और हार्डिंग रोड पर जीपीओ से आर ब्लॉक चौराहे तक सड़क किनारे निर्धारित स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष इंतजाम
यातायात पुलिस ने गांधी मैदान के प्रमुख गेटों पर मेडिकल स्टाफ, जीवन रक्षक दवाओं और एंबुलेंस की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया है. जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस के माध्यम से पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस तक मरीजों को पहुंचाया जा सकेगा. आसपास के तारा हॉस्पिटल और रूबन हॉस्पिटल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है.
पीएमसीएच जाने के लिए गांधी मैदान के गेट नंबर पांच से चिल्ड्रेन पार्क होते हुए आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ का रास्ता निर्धारित किया गया है. तारा हॉस्पिटल के लिए गेट नंबर चार से चिल्ड्रेन पार्क और एसबीआई बैंक के सामने से बैंक रोड होते हुए जाने की व्यवस्था है.
दुर्गापूजा (दशहरा)-2026 के अवसर पर गांधी मैदान, पटना में आयोजित "रावणवध" कार्यक्रम के अवसर पर यातायात के सुगम संचालन हेतु दिनांक 20.10.2026 को समय-11:00 बजे से कार्यक्रम/भीड़ समाप्ति / यातायात सामान्य होने तक की अवधि के लिए https://t.co/OusfBXUw5F— Patna Traffic Police (@patna_traffic) October 19, 2026
बच्चों की सुरक्षा और आम लोगों से अपील
यातायात पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे कार्यक्रम में बच्चों को साथ लाने पर उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर और पता लिखकर जरूर रखें. इससे किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने में मदद मिलेगी. वहीं दशहरा आयोजकों से अनुरोध किया गया है कि रावण वध कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यातायात सामान्य होने पर ही गांधी मैदान के आसपास प्रतिमा और मूर्ति विसर्जन जुलूस निकालें. यातायात पुलिस ने लोगों से निर्धारित मार्गों का पालन करने और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है.
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