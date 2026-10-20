पाकिस्तान से आए विस्थापितों ने की थी शुरुआत, क्या आप जानते हैं रावण दहन का इतिहास?
पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए पंजाबी परिवारों ने रखी थी परंपरा की नींव, गांधी मैदान में विशालकाय रावण-मेघनाद-कुंभकर्ण का होगा दहन. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : October 20, 2026 at 1:40 PM IST
पटना: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का त्योहार पटना में इस बार भी भव्य रूप में मनाया जाएगा. राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज (20 अक्टूबर) रावण दहन समारोह आयोजित होगा. इस बार 90 फीट ऊंचे रावण, 85 फीट के मेघनाद और 80 फीट के कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा.
श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. दो मंजिला सोने की लंका, आधुनिक तकनीक से सजी रामलीला और इको-फ्रेंडली आतिशबाजी इस बार के आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे. लेकिन इस भव्य आयोजन के पीछे 71 वर्षों का इतिहास भी जुड़ा है, जिसकी शुरुआत कभी कुछ सौ रुपये के चंदे से हुई थी.
पाकिस्तान से पटना आए विस्थापित परिवारों ने रखी थी नींव
आज गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, लेकिन इस परंपरा की शुरुआत बेहद साधारण तरीके से हुई थी. भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान से पटना आए पंजाबी परिवारों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने और समाज को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से इस आयोजन की नींव रखी थी.
प्रकाशित ऐतिहासिक रिपोर्टों के मुताबिक, बख्शी राम गांधी और उनके भाई मोहन लाल गांधी ने अपने सहयोगियों के साथ वर्ष 1954 में श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट का गठन किया. इसके बाद 1955 में पहली बार रावण दहन का आयोजन हुआ.
''इस आयोजन की शुरुआत गांधी मैदान से ही हुई थी. पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी. शुरुआत में आयोजन पर करीब 500 रुपये खर्च किए गए थे. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों में पहले आयोजन के लिए 300 रुपये का चंदा जुटाए जाने का उल्लेख मिलता है. रकम चाहे 300 रुपये रही हो या 500 रुपये, लेकिन उस समय लोगों के उत्साह और सामुदायिक सहयोग ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया, जो आज पटना की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है.''- अरुण कुमार, अध्यक्ष, श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट
बख्शी राम गांधी के परिवार की भी रही अहम भूमिका
रावण दहन की इस ऐतिहासिक परंपरा में बख्शी राम गांधी का नाम प्रमुखता से सामने आता है. पुराने प्रकाशित विवरणों के मुताबिक, वह पाकिस्तान के लाहौर के पास गुजरेवाला से पटना आए थे. विभाजन के बाद नए शहर में जीवन शुरू करने के साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना भी विस्थापित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण था. इसी सोच के साथ दशहरा समारोह आयोजित करने की पहल की गई.
इस परंपरा से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि बख्शी राम गांधी के पुत्र तिलक राज शुरुआती दौर में रामलीला के दौरान बंदर का किरदार निभाया करते थे. इससे पता चलता है कि आयोजन में परिवार के सदस्यों की भागीदारी केवल प्रबंधन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे मंचन और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे. धीरे-धीरे दूसरे परिवार और स्थानीय लोग भी इससे जुड़ते गए और रावण दहन का दायरा बढ़ता चला गया.
पहले रावण का पुतला 40 फीट, अब 90 फीट का
पहले आयोजन में रावण का पुतला करीब 40 फीट ऊंचा बनाया गया था. वहीं, कुंभकर्ण का पुतला 30 फीट और मेघनाद का पुतला 20 फीट ऊंचा था. प्रकाशित ऐतिहासिक रिपोर्टों के मुताबिक, शुरुआती पुतलों का निर्माण गया के एक मुस्लिम कारीगर ने किया था. यह उस दौर में धार्मिक आयोजनों में विभिन्न समुदायों के सहयोग की एक महत्वपूर्ण मिसाल थी.
समय के साथ पुतलों की ऊंचाई और आयोजन की भव्यता बढ़ती गई. पिछले वर्ष गांधी मैदान में रावण का पुतला 80 फीट, मेघनाद का 75 फीट और कुंभकर्ण का 70 फीट ऊंचा था. इस बार रावण की ऊंचाई में 10 फीट की बढ़ोतरी की गई है. अब 90 फीट का रावण, 85 फीट का मेघनाद और 80 फीट का कुंभकर्ण दर्शकों के सामने होगा.
शुरुआती दौर में कई लोगों ने दिया आर्थिक सहयोग
किसी भी सार्वजनिक आयोजन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है. शुरुआती वर्षों में श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट को भी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा. ऐसे में बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के तत्कालीन मालिक दुर्गा प्रसाद शर्मा ने महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग दिया. प्रकाशित रिपोर्टों में पीके कोचर, आरके मल्होत्रा, टीआर मेहता, प्रेमनाथ अरोड़ा, ओपी बिहारी और संतोष चंद्रा समेत कई लोगों के योगदान का उल्लेख मिलता है.
लोगों से चंदा जुटाकर आयोजन की व्यवस्था की जाती थी. धीरे-धीरे यह आयोजन केवल पंजाबी समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पटना के अलग-अलग समुदायों और परिवारों की भागीदारी भी बढ़ती गई. यही सामुदायिक सहयोग इसकी सबसे बड़ी ताकत बना.
आर-ब्लॉक से गांधी मैदान तक की कहानी
रावण दहन के शुरुआती स्थल को लेकर प्रकाशित रिपोर्टों में अलग-अलग विवरण मिलते हैं. कुछ रिपोर्टों में वर्ष 1955 के पहले रावण दहन का आयोजन आर-ब्लॉक चौक के आसपास होने का उल्लेख है, जबकि रामलीला के आयोजन को हार्डिंग पार्क के नजदीक से जोड़ा गया है. दूसरी ओर, श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार के मुताबिक, रावण दहन की शुरुआत गांधी मैदान से ही हुई थी.
शुरुआती आयोजन स्थल और उसके बाद कार्यक्रम के स्थानांतरण की सटीक जानकारी के लिए पुराने दस्तावेजों और कमेटी के रिकॉर्ड का मिलान जरूरी है. हालांकि, इतना स्पष्ट है कि समय के साथ गांधी मैदान इस परंपरा का प्रमुख केंद्र बन गया और आयोजन को व्यापक पहचान मिली.
1990 के बाद मिली व्यापक सार्वजनिक पहचान
गांधी मैदान में रावण दहन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई. प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, वर्ष 1990 के आसपास तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आयोजन को व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक पहचान मिली. इसके बाद राज्य के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी भी इस समारोह का हिस्सा बनती गई.
आज गांधी मैदान का रावण दहन पटना के प्रमुख दशहरा आयोजनों में गिना जाता है. यह धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सहभागिता और शहर की सामूहिक पहचान का प्रतीक बन चुका है.
युद्ध और बाढ़ के समय सामाजिक जिम्मेदारी को दी गई प्राथमिकता
इस आयोजन का इतिहास केवल विशाल पुतलों और बढ़ती भव्यता की कहानी नहीं है. प्रकाशित रिपोर्टों में उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रीय संकट और प्राकृतिक आपदा के समय कुछ वर्षों में आयोजन स्थगित कर राहत कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी. वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 1975 में पटना में आई बाढ़ के दौरान आयोजन नहीं होने के विवरण सामने आते हैं.
इन घटनाओं से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक, ऐसे समय में उत्सव पर होने वाले खर्च को राहत कार्यों के लिए देने की पहल की गई थी. इस परंपरा का यह पहलू बताता है कि आयोजन से जुड़े लोगों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है.
कोरोना काल में भी नहीं टूटी परंपरा
कोरोना महामारी के दौरान भी रावण दहन का स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार बदला गया. प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, उस समय आयोजन को सीमित किया गया और वृंदावन में कुछ लोगों की मौजूदगी में रावण दहन किया गया. वर्ष 2022 में पटना के कालिदास रंगालय में छोटे पुतले के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी उल्लेख मिलता है. इन परिस्थितियों के बावजूद परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रही. अब एक बार फिर गांधी मैदान में बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारी है.
''इस बार के आयोजन में रामलीला की प्रस्तुति को भी खास तरीके से तैयार किया गया है. इस वर्ष रामलीला में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे दर्शकों को रामायण के प्रसंगों को बेहतर तरीके से देखने और समझने का अवसर मिला. एलईडी स्क्रीन पर दिखाए गए दृश्यों ने दर्शकों को बांधे रखा और प्रस्तुति के दौरान लोगों ने खूब तालियां बजाईं. उन्होंने कहा कि संस्था वर्ष 1955 से इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. आयोजन का उद्देश्य केवल रावण दहन करना नहीं, बल्कि रामायण के माध्यम से सत्य, मर्यादा और अच्छाई का संदेश लोगों तक पहुंचाना भी है.''- अरुण कुमार, अध्यक्ष, दशहरा कमेटी, पटना
इस बार पुतलों को मजबूत ढांचे से दिया गया सहारा
श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट के सह-संयोजक राजेश बजाज ने बताया कि इस बार पुतलों को लोहे के एंगल और मजबूत धातु के ढांचे से सहारा दिया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले साल बारिश के कारण जो परेशानी हुई थी, उसे ध्यान में रखते हुए इस बार पुतलों को मजबूती से तैयार किया गया है, ताकि खराब मौसम में उनके गिरने की आशंका कम हो. पुतलों के निर्माण में स्टील पाइप का भी इस्तेमाल किया गया है. इस बार उनकी ऊंचाई बढ़ने के साथ सुरक्षा और स्थिरता को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है.
तीनों पुतलों में पटाखे, सोने की लंका के साथ होगी आतिशबाजी
रावण दहन के दौरान दर्शकों के लिए आतिशबाजी भी विशेष आकर्षण होगी. सह-संयोजक राजेश बजाज के मुताबिक, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के तीनों पुतलों में लगभग 400-400 पटाखे लगाए गए हैं. सोने की लंका में भी आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि पटाखों के चयन में प्रदूषण कम करने वाले विकल्पों को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है.
''रावण दहन के बाद करीब आधे घंटे तक आतिशबाजी की योजना है. इसका उद्देश्य दर्शकों को उत्सव का आनंद देना है. दो मंजिला सोने की लंका और तीन विशाल पुतलों के साथ इस बार का आयोजन पहले से अधिक आकर्षक बनाने की तैयारी है.''- राजेश बजाज, सहसंयोजक, दशहरा कमेटी, पटना
महिलाओं के लिए अलग दीर्घा, सीसीटीवी से होगी निगरानी
गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. महिलाओं के लिए अलग दीर्घा, प्रवेश द्वारों पर निगरानी और सीसीटीवी के जरिए भीड़ पर नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है. पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं. अभिभावकों से अपील की गई है कि वे छोटे बच्चों के पास नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखी पर्ची रखें, ताकि भीड़ में परिवार से अलग होने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित वापस पहुंचाने में मदद मिल सके.
21 अक्टूबर को भरत मिलाप
गांधी मैदान में मुख्य रावण दहन समारोह 20 अक्टूबर को आयोजित होगा. प्रकाशित कार्यक्रम विवरणों के मुताबिक, रावण वध समारोह शाम के समय आयोजित किया जाएगा. हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में समय को लेकर अंतर है, इसलिए दर्शकों को आयोजन समिति और प्रशासन की ओर से जारी नवीनतम सूचना देखनी चाहिए. इसके अगले दिन, 21 अक्टूबर को शाम छह बजे भरत मिलाप का आयोजन प्रस्तावित है. इसमें भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने और भरत से मिलन के प्रसंग को उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.
300 रुपये से लाखों के बजट तक पहुंचा आयोजन
कभी कुछ सौ रुपये के चंदे से शुरू हुआ पटना का रावण दहन आज लाखों रुपये के आयोजन में बदल चुका है. प्रकाशित रिपोर्टों में मौजूदा खर्च का अनुमान 30 से 35 लाख रुपये तक बताया गया है, हालांकि इसकी सटीक पुष्टि आधिकारिक बजट से ही की जा सकती है. पुतलों की बढ़ती ऊंचाई, आधुनिक तकनीक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सुरक्षा इंतजामों ने आयोजन का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है.
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