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पाकिस्तान से आए विस्थापितों ने की थी शुरुआत, क्या आप जानते हैं रावण दहन का इतिहास?

पटना में रावण दहन की तैयारी ( ETV Bharat )

पटना: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का त्योहार पटना में इस बार भी भव्य रूप में मनाया जाएगा. राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज (20 अक्टूबर) रावण दहन समारोह आयोजित होगा. इस बार 90 फीट ऊंचे रावण, 85 फीट के मेघनाद और 80 फीट के कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा.

श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. दो मंजिला सोने की लंका, आधुनिक तकनीक से सजी रामलीला और इको-फ्रेंडली आतिशबाजी इस बार के आयोजन के प्रमुख आकर्षण होंगे. लेकिन इस भव्य आयोजन के पीछे 71 वर्षों का इतिहास भी जुड़ा है, जिसकी शुरुआत कभी कुछ सौ रुपये के चंदे से हुई थी.