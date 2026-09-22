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बिहार में बैंक का नकली कर्मी बनकर देश भर से करोड़ों की ठगी, चार आरोपी गिरफ्तार

पटना पुलिस ने बैंक का नकली कर्मी बनकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

CYBER CRIME
पटना में करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 22, 2026 at 5:45 PM IST

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पटना: राजधानी पटना में साइबर ठगी के एक मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पटना साइबर थाना पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी लोगों को अलग-अलग तरह का झांसा देकर उनके बैंक खातों से रुपये उड़ाते थे.

एक्सिस बैंक के कर्मी बनकर करते थे ठगी

मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी एक नीजि बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, बैंक खाते के नाम पर रिवॉर्ड प्वाइंट दिलाने और बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, चेकबुक और अन्य सामान बरामद किया है.

ठगी में शामिल चार आरोपियों की पहचान

पटना साइबर थाना में दर्ज कांड संख्या 1269/26 की जांच के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी सबूतों के आधार पर साइबर ठगी में शामिल चार आरोपियों की पहचान की गई. इसके बाद अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया.

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कई महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस के सामने आए

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेखपुरा निवासी प्रतोप कुमार, नालंदा निवासी गुड्डू कुमार और अंशु कुमार तथा पटना निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई है. पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान आरोपियों की गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य पुलिस के सामने आए हैं.

कई राज्यों में ठगी को देते थे अंजाम

पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थे, बल्कि अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस को आरोपियों के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतों की जानकारी मिली है. इसके आधार पर पुलिस अब उनके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है.

करोड़ों रुपये की ठगी से जुड़ी शिकायतें

पटना साइबर डीएसपी सह थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि मामले की जांच के दौरान नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी पर आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी से संबंधित कई शिकायतें मिली हैं. इन शिकायतों में करोड़ों रुपये की साइबर ठगी से संबंधित जानकारी सामने आने की बात कही गई है. पुलिस इन शिकायतों और आरोपियों के बीच संबंधों की भी जांच कर रही है.

फोन या अन्य माध्यमों से संपर्क साधने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, आरोपी लोगों को फोन या अन्य माध्यमों से संपर्क करते थे. इसके बाद बैंक और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सुविधाओं का हवाला देकर उन्हें अपने विश्वास में लेते थे. क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, रिवॉर्ड प्वाइंट का लाभ दिलाने या बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर लोगों से बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल की जाती थी, इसके बाद साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता था.

"जांच के दौरान नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आरोपियों के खिलाफ साइबर ठगी से संबंधित कई शिकायतें मिली हैं करोड़ों रुपये की साइबर ठगी से संबंधित जानकारी सामने आई है. आरोपी लोगों को फोन या अन्य माध्यमों से संपर्क करते थे. इसके बाद बैंक और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सुविधाओं का हवाला देकर उन्हें अपने विश्वास में लेते थे. क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, रिवॉर्ड प्वाइंट का लाभ दिलाने या बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर लोगों से बैंकिंग से जुड़ी जानकारी हासिल की जाती थी, इसके बाद साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता था." - संगीता कुमारी, पटना साइबर डीएसपी

मोबाइल और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच

पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामान को जांच के लिए खंगालना शुरू कर दिया है. मोबाइल और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और ठगी की रकम को कहां-कहां ट्रांसफर किया गया.

न्यायिक हिरासत में भेजे गए चारों आरोपी

साइबर थाना पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान गिरोह में शामिल कुछ अन्य लोगों की संलिप्तता के संकेत भी मिले हैं. उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है.गिरफ्तार चारों आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब साइबर ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

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