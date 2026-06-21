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बिहार के लाल का कमाल, कंपाउंडर से विश्व विजेता बने दिलीप कुमार सिंह, 78 देशों को पछाड़कर जीता गोल्ड

कभी कंपाउंडर रहे दिलीप कुमार ने 78 देशों की विश्व योगासन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है.पढ़ें खबर

GOLD MEDALIST DILIP KUMAR SINGH
विश्व विजेता बने दिलीप कुमार सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 12:37 PM IST

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पटना: कभी एक प्राइवेट नर्सिंग होम में कंपाउंडर के रूप में काम करने वाले मसौढ़ी के छोटे से गांव बदरोई से निकलकर पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजाने वाले दिलीप आज विश्व विजेता योग गुरु बन चुके हैं. एक लंबे संघर्ष के बाद पूरे विश्व भर में दिलीप का नाम हुआ है. विश्व योग दिवस पर ईटीवी भारत पर मिलिए विश्व विजेता वर्ल्ड योगा चैंपियन दिलीप कुमार सिंह से.

तिरंगे का मान: कभी पटना के मसौढ़ी में एक प्राइवेट क्लीनिक में कंपाउंडर का काम करने वाले दिलीप कुमार आज विश्व विजेता योग गुरु बन चुके हैं. मसौढ़ी के छोटे से गांव बदरोई के किसान परिवार में जन्मे दिलीप ने संघर्ष की मिट्टी से निकलकर 78 देशों के बीच हुई वर्ल्ड स्टार योगासन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है.

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गोल्ड मेडल के साथ दिलीप कुमार सिंह (ETV Bharat)

सफर की शुरुआत: दिलीप के पिता स्वर्गीय रामानंद सिंह किसान थे और माता स्वर्गीय सावित्री देवी हैं. बेहद साधारण परिवार से आने वाले दिलीप ने कई सालों तक मसौढ़ी में कंपाउंडर और ग्रामीण चिकित्सक (आरएमपी) के तौर पर काम किया. साल 2005 में उन्होंने योग की शुरुआत की थी.

गोल्ड मेडल जीता: दिलीप ने साल 2017 से योग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना शुरू किया, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में राज्यस्तरीय प्रतियोगिताएं जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर कदम रखा. हाल ही में हुई वर्ल्ड स्टार योगासन चैंपियनशिप में दिलीप ने 78 देशों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. कंपाउंडर से विश्व चैंपियन बनने तक का दिलीप का सफर हर युवा के लिए प्रेरणा है कि हालात कैसे भी हों, मेहनत और लगन से दुनिया जीती जा सकती है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

योग का नशा: डॉ. दिलीप ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन विश्व भर में भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा, मेरी मां भी नहीं सोच पाती थीं कि उनका बेटा देश का नाम रोशन करेगा.अब योग ही दिलीप का नशा बन गया है, उनका सपना है कि हर गांव में योग स्कूल खुले.

"मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन विश्व भर में भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा, मेरी मां भी नहीं सोच पाती थीं कि उनका बेटा देश का नाम रोशन करेगा."- दिलीप कुमार सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन योगासन

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बच्चों को योगा सिखाते दिलीप कुमार सिंह (ETV Bharat)

स्कूल की मांग: उन्होंने सरकार से मांग की है कि पंचायत स्तर पर योग स्कूल खोले जाएं और हर सरकारी विद्यालय में योग अनिवार्य रूप से सिखाया जाए. विश्व योग दिवस के मौके पर उन्होंने सभी भारतवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रतिदिन सुबह आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालें, योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं.

योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर बीमारियों से दूर रह सकते हैं, शरीर को फिट और स्वस्थ रख सकते हैं, योग करें, निरोग रहें."- दिलीप कुमार सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन योगासन

सभी को समर्पित: दिलीप कुमार ने कहा कि मेरा सपना है कि हर गांव में एक योगा स्कूल हो, पूरे 78 देश के बीच विश्व योगासन प्रतियोगिता हुआ था जिसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है यह गोल्ड मेडल भारतवासियों के नाम है. यह न केवल मसौढ़ी बल्कि बिहार और भारत देश के लिए गौरव की बात है.

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प्रतियोगिता में जीत के बाद मेडल के साथ योग गुरु दिलीप (raw)

गौरव का पल: वहीं स्थानीय डॉक्टर राम जयपाल सिंह ने कहा कि पूरे देश भर में एक बार फिर से भारत ने विश्व गुरु का परचम लहराया है यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का पल है." स्थानीय गीता प्रवाचक आचार्य विश्व रंजन ने कहा कि मसौढी के विश्व विजेता बने दिलीप मसौढ़ी के लिए बाबा रामदेव हैं, ये आज भी लोगों को सुबह शाम योग सिखाते हैं और कई वर्षों की लंबी तपस्या के बाद आज पूरे विश्वभर में इनका नाम शुमार हुआ है.

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