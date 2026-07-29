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'गोल्डन आवर' ने बचाई जान: पटना के डॉक्टरों ने युवक के पेट से निकाली गोली

पटना के फोर्ड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने लेप्रोस्कोपिक तकनीक से युवक के पेट में फंसी गोली निकाली. युवक अब सुरक्षित है.

laparoscopic surgery remove bullet from stomach
पेट में फंसी गोली का सफल ऑपरेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 12:34 PM IST

3 Min Read
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पटना: गोली लगने के बाद शरीर में फंसी गोली को निकालना किसी भी सर्जन के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर तब जब गोली पेट के भीतर जाकर रुक गई हो. राजधानी पटना के फोर्ड हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने ऐसी ही एक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 21 वर्षीय युवक की जान बचा ली.

7 जुलाई की घटना: इस घटनाक्रम की शुरुआत 7 जुलाई को हुई, जब जमुई निवासी गौरव कुमार (बदला हुआ नाम) को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. गौरव को पीछे से गोली मारी गई थी, जो पेट के दाहिने हिस्से के निचले भाग में जाकर फंस गई थी.

सीटी स्कैन में खुलासा: अस्पताल पहुंचते ही मरीज का सीटी स्कैन कराया गया. जांच में यह राहत की बात सामने आई कि गोली शरीर के भीतर थी, लेकिन लीवर, आंत, बड़ी रक्त वाहिकाओं और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा था.

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डॉ. संतोष कुमार (ETV Bharat)

लेप्रोस्कोपिक सर्जरी: मरीज की स्थिति का आकलन करने के बाद डॉक्टरों ने तत्काल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का निर्णय लिया. हॉस्पिटल के निदेशक एवं जनरल सर्जन डॉ. संतोष कुमार के नेतृत्व में डॉ. आलोक कुमार और डॉ. प्रभात रंजन की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया. इस आधुनिक तकनीक में बड़े चीरे की बजाय छोटे-छोटे छेद के माध्यम से कैमरा और विशेष उपकरण शरीर के अंदर पहुंचाए जाते हैं, जिससे ऑपरेशन अधिक सटीक होता है और मरीज जल्दी स्वस्थ होता है.

सावधानी पूर्वक ऑपरेशन: डॉ. संतोष बताते हैं कि सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को पेरिटोनियम को अत्यंत सावधानी से खोलना पड़ा. पेरिटोनियम पेट के अंदर मौजूद एक पतली लेकिन बेहद महत्वपूर्ण झिल्ली होती है, जो आंत, लीवर, पेट और अन्य आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखने का काम करती है. इस झिल्ली को खोलते समय जरा-सी चूक भी आंतों, रक्त वाहिकाओं या अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण या जानलेवा जटिलताएं पैदा होने का खतरा रहता है.

"करीब एक घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन में डॉक्टरों ने पेरिटोनियम को सुरक्षित तरीके से खोलकर शरीर में फंसी गोली को बाहर निकाला. यह सुनिश्चित किया कि किसी भी आंतरिक अंग को अतिरिक्त नुकसान न पहुंचे. पूरी प्रक्रिया सफल रही. ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति लगातार सामान्य होती गई. समय पर जांच और आधुनिक लेप्रोस्कोपिक तकनीक से ऑपरेशन होने के कारण युवक इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ है." -डॉ. संतोष कुमार, निदेशक एवं जनरल सर्जन

डॉ. संतोष कुमार (ETV Bharat)

गोल्डन ऑवर महत्वपूर्ण: इस कामयाबी पर हॉस्पिटल के निदेशक एवं जनरल सर्जन डॉ. संतोष कुमार ने कहा कि गोली लगने के मामलों में शुरुआती एक घंटा यानी 'गोल्डन ऑवर' सबसे महत्वपूर्ण होता है. गौरव को घटना के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे समय पर जांच और सर्जरी संभव हो सकी.

डॉ. संतोष ने लोगों से अपील की कि गोली लगने या किसी भी गंभीर चोट की स्थिति में समय गंवाने के बजाय तुरंत विशेषज्ञ अस्पताल पहुंचें, क्योंकि समय पर इलाज मिलने से जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है.

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