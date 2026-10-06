ETV Bharat / state

सावधान! पटना में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच बजेगा सायरन, घबराएं नहीं.. 3 KM तक सुनाई देगी आवाज

पटना जंक्शन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार आपातकालीन स्थितियों में लोगों को अलर्ट कर सके इसके लिए लगातार तैयारी कर रही है. मंगलवार को इसी के तहत आपदा प्रबंधन विभाग के नागरिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से आपातकालीन सायरन प्रणाली तकनीक का परीक्षण किया जाएगा. पटना के पुनाईचक स्थित नागरिक सुरक्षा निदेशालय में आपातकालीन सायरन प्रणाली अधिष्ठापित की गई है.