सावधान! पटना में दोपहर 1 से 2 बजे के बीच बजेगा सायरन, घबराएं नहीं.. 3 KM तक सुनाई देगी आवाज
पटना के पुनाईचक में मंगलवार को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आपातकालीन सायरन प्रणाली का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : October 6, 2026 at 10:15 AM IST
पटना: बिहार सरकार आपातकालीन स्थितियों में लोगों को अलर्ट कर सके इसके लिए लगातार तैयारी कर रही है. मंगलवार को इसी के तहत आपदा प्रबंधन विभाग के नागरिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से आपातकालीन सायरन प्रणाली तकनीक का परीक्षण किया जाएगा. पटना के पुनाईचक स्थित नागरिक सुरक्षा निदेशालय में आपातकालीन सायरन प्रणाली अधिष्ठापित की गई है.
निदेशालय की लोगों से अपील
नागरिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लोगों से अपील की गई है कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच इस आपातकालीन सायरन प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा और इस दौरान घबराने की जरूरत नहीं है. सायरन का परीक्षण इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को चेतावनी मिले और किसी तरह के हमले के समय लोग सतर्क हो जाएं.
06 अक्टूबर को न्यू पुनाईचक, पटना में आपातकालीन सायरन प्रणाली का तकनीकी परीक्षण दोपहर 1:00 से 2:00 बजे के बीच किया जाएगा। आमजन से अपील है कि घबराएं नहीं और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। यह केवल तकनीकी परीक्षण है। (1/2) https://t.co/ZusP7kNDv3— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) October 5, 2026
सायरन परीक्षण से जुड़ी मुख्य बातें
- समय: दोपहर 1:00 से 2:00 बजे
- स्थान: न्यू पुनाईचक स्थित नागरिक सुरक्षा निदेशालय नियंत्रण कक्ष
- दायरा: सायरन की आवाज 3 किमी तक सुनाई देगी
- उद्देश्य: आपातकाल में लोगों को सूचना देना
अफवाहों और भ्रम से बचने की सलाह
नागरिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से यह भी कहा गया है कि सायरन की आवाज सुनकर किसी प्रकार की अफवाह, भ्रम अथवा भय में न आएं, यह आपातकालीन सायरन केवल तकनीकी परीक्षण के उद्देश्य से बजाया जाएगा.
वास्तविक आपदा से संबंध नहीं
इस परीक्षण का किसी वास्तविक आपदा, हवाई हमले, आगजनी, बाढ़, भूकंप अथवा किसी अन्य आपात स्थिति से कोई संबंध नहीं है. कृपया इस मौके पर घबराएं नहीं एवं धैर्य बनाए रखें.
पहले भी हो चुका है ब्लैकआउट अभ्यास
इससे पहले पटना में रात का ब्लैकआउट अभ्यास किया गया था. 14 मई को शाम 7 बजे से 7:15 तक मॉक ड्रिल किया गया था. इस दौरान शहर के 80 प्रमुख स्थानों पर सायरन बजा था. इस दौरान घरों और दुकानों की लाइट पूरी तरह बंद कर दी गई थी.
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