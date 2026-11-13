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'चोरी के 800 रुपए के बंटवारे में हुआ डबल मर्डर..' किशोरों की हत्या मामले में पटना पुलिस ने किया खुलासा

मोकामा डबल मर्डर का खुलासा ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की पटना पुलिस ने मोकामा के बरहपुर गांव में दो किशोर की निर्मम हत्या मामले को 24 घंटे के भीतर सफ़ल उद्भेदन कर तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. पुलिस ने बताया कि आसपास के इलाकों में छोटी-मोटी होने वाली चोरी की घटनाओं में बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दो किशोर की ईंट पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई. बाद में चौहर मल मंदिर के निकट कुआं में शव फेक दिया गया था. जिसमें 800 रुपए की बात सामने आई है.

चोरी के पैसे बांटने के विवाद में हुआ था मर्डर