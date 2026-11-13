'चोरी के 800 रुपए के बंटवारे में हुआ डबल मर्डर..' किशोरों की हत्या मामले में पटना पुलिस ने किया खुलासा
मोकामा डबल मर्डर केस में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को दबोच लिया है. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 13, 2026 at 9:08 PM IST
पटना : बिहार की पटना पुलिस ने मोकामा के बरहपुर गांव में दो किशोर की निर्मम हत्या मामले को 24 घंटे के भीतर सफ़ल उद्भेदन कर तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है. पुलिस ने बताया कि आसपास के इलाकों में छोटी-मोटी होने वाली चोरी की घटनाओं में बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दो किशोर की ईंट पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई. बाद में चौहर मल मंदिर के निकट कुआं में शव फेक दिया गया था. जिसमें 800 रुपए की बात सामने आई है.
चोरी के पैसे बांटने के विवाद में हुआ था मर्डर
गांव का ही शिवा कुमार उर्फ़ शिवा ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है. इस मामले में गांव के लापता दो अन्य किशोर संगम कुमार और गन्नू कुमार जिसके भी हत्या की बात सामने आ रही थी. उन्हें अलग-अलग जगहों से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. इस घटना से उन दोनों बच्चों का कोई लेनादेना नहीं है. पैसों के बंटवारे का विवाद मृतक सोनू कुमार और गिरफ्तार आरोपी शिवा के बीच था, लेकिन साक्ष्य छुपाने के लिए शिवा ने सोनू के साथी रजनीश की भी हत्या कर दी थी.
"सोनू और शिवा के बीच में चोरी के सामान को बेचने के बाद रुपए के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था जिसमें सोनू को गोलू ने मारकर हत्या कर दी सुराग मिटाने के लिए रजनीश की हत्या कर दी. लापता दोनों लड़कों को अलग-अलग स्थान से बरामद कर लिया गया है."- राम कृष्णा, एसडीपीओ, बाढ़
ऐसे मिला वारदात का सबूत
गुरुवार को घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी कोमल सिंह मीणा, बाढ़ एसडीपीओ राम कृष्णा और मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच ग्रामीणों के सहयोग से शव को कब्ज़े में लिया था और FSL की टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन कर ले गए. जिसमें मौके से खून से सना डंडा, ईंट और पत्थर बरामद हुए हैं. इसके बाद तीन टीम गठित कर मानवीय एवं तकनीकी आधार पर जांच शुरू की.
दोस्त ने ही की थी हत्या
पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी मृतक सोनू के दोस्त गोलू कुमार को हिरासत में लेकर सख़्ती से पूछताछ शुरू किया तो घटना को स्वीकार करते हुए पुलिस के सामने घटना का कारण बताया. फिलहाल पुलिस सभी आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
गुरुवार को हुआ था मर्डर
आपको बताते चलें कि गुरुवार की शाम मोकामा थाना को ग्रामीणों से सूचना मिली कि 4 किशोर की हत्या कर शव कुआं में फेंककर दिया गया है. जिसके बाद गांव में हडकंप मच गया था. पुलिस मामले की जांच के लिए घटनास्थल पहुंच कुआं से दो किशोर का शव गांव के ही सोनू कुमार 14 वर्ष और रजनीश कुमार 13 वर्ष के रूप में पहचान हुई थी.
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