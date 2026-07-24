क्या आपका खाना भी छाती में अटकता है? इसे मामूली गैस और एसिडिटी समझने की भूल पड़ सकती है भारी!
अगर आपका खाना भी छाती में अटकता है, निगलने में तकलीफ होती है तो इसे नजरअंदाज न करें. गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं.
Published : July 24, 2026 at 2:53 PM IST
पटना: खाने का हर निवाला छाती में अटक जाना और निगलने में लगातार परेशानी होना कई बार सामान्य गैस या एसिडिटी नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. राजधानी के फोर्ड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ऐसी ही एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज का सफल इलाज कर उसे नई राहत दी है. कटिहार जिले के मनिहारी निवासी 48 वर्षीय प्रेम कुमार राव (बदला हुआ नाम) लंबे समय से भोजन निगलने में कठिनाई से जूझ रहे थे. जांच में पता चला कि उन्हें एकैलेसिया कार्डिया नामक दुर्लभ बीमारी है.
क्या है एकैलेसिया कार्डिया?: डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी में खाने की नली (इसोफेगस) और पेट के बीच स्थित निचली मांसपेशी (लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर) सामान्य रूप से नहीं खुल पाती. इसके कारण भोजन पेट तक आसानी से नहीं पहुंचता और छाती में ही अटकने लगता है. समय के साथ मरीज को ठोस ही नहीं, तरल पदार्थ निगलने में भी परेशानी होने लगती है. कई मरीजों का वजन तेजी से घटने लगता है और बार-बार उल्टी या भोजन वापस आने जैसी समस्या भी हो सकती है.
आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तकनीक : फोर्ड हॉस्पिटल के निदेशक एवं जनरल सर्जन डॉ. संतोष कुमार के नेतृत्व में डॉ. आलोक कुमार और डॉ. प्रभात रंजन की टीम ने मरीज की करीब दो घंटे तक चली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की. डॉक्टरों ने हेलर्स मियोटॉमी तकनीक का उपयोग करते हुए खाने की नली और पेट के बीच बने अवरोध को दूर किया.
स्वस्थ है मरीज: इस प्रक्रिया में जीई जंक्शन के ऊपर और नीचे की जकड़ी हुई मांसपेशियों को सावधानीपूर्वक काटा गया, जिससे भोजन का रास्ता सामान्य हो गया. सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है और अब उसे भोजन निगलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है.
"एकैलेसिया कार्डिया एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है. इसके पीछे हाइपर एसिडिटी, आनुवंशिक कारण, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी या कुछ मामलों में वायरल संक्रमण जैसी वजहें हो सकती हैं. यदि समय पर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो खाने की नली में स्थायी नुकसान होने के साथ भविष्य में कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है."- डॉ. संतोष कुमार,फोर्ड हॉस्पिटल के निदेशक एवं जनरल सर्जन
इन लक्षणों को न करें नजर अंदाज: उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक भोजन या पानी निगलने में कठिनाई हो, खाना बार-बार छाती में अटकता महसूस हो, वजन लगातार घट रहा हो या भोजन वापस मुंह तक आने लगे, तो इसे सामान्य समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में गैस या एसिडिटी की दवा लेने के बजाय गैस्ट्रो या जनरल सर्जरी विशेषज्ञ से परामर्श लेकर आवश्यक जांच करानी चाहिए. समय पर पहचान और आधुनिक लेप्रोस्कोपिक तकनीक से इस बीमारी का प्रभावी उपचार संभव है.
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