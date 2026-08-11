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‘हेलो Doctor! 30 लाख दो, वरना…' पटना में डॉक्टर दंपती को आया धमकी भरा कॉल

पटना: राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके की एन-16 प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले डॉ. उमाशंकर प्रसाद और उनकी पत्नी को रंगदारी के लिए धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है. घर पर मौजूद डॉक्टर दंपती के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया. पहली बार कॉल नहीं लेने के बाद उसी नंबर से लगातार फोन आने लगे. कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से अपशब्द शुरू हो गये.

30 लाख की मांगी रंगदारी: फोन करने वाले व्यक्ति ने डॉक्टर से 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगी और रकम नहीं देने पर उन्हें तथा उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी. डॉक्टर ने शुरू में इसे मजाक या बदमाशी समझकर कॉल काट दी, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका.

पत्नी को कॉल करके दी जान से मारने की धमकी: कुछ देर बाद उसी मोबाइल नंबर से डॉक्टर की पत्नी के फोन पर कॉल किया गया. फोन करने वाले ने पत्नी से भी 30 लाख रुपये देने की मांग की और जान से मारने की धमकी दोहराई. लगातार दोनों को धमकी भरे फोन आने से दंपती बेहद परेशान हो गए.

डॉक्टर ने दर्ज कराई शिकायत: डॉ. उमाशंकर प्रसाद ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और जिस नंबर से कॉल आए थे, उसे भी उपलब्ध कराया. उन्होंने पत्रकार नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

"फोन करने वाले ने 30 लाख रुपये की मांग की और रकम नहीं देने पर मुझे और मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी. अचानक आए इस फोन को मैंने पहले गंभीरता से नहीं लिया और बदमाशी समझकर कॉल काट दिया था, जिसके बाद पत्नी को भी फोन आया और उसको भी धमकी दी गई है."- डॉ. उमाशंकर प्रसाद, पीड़ित

नवादा के वारिसलीगंज का मिला लोकेशन: मोबाइल नंबर के आधार पर प्रारंभिक जांच में संबंधित नंबर का लोकेशन नवादा जिले के वारिसलीगंज इलाके का मिला. पुलिस ने कथित आरोपी की पहचान और नाम-पते का सत्यापन भी कर लिया है.