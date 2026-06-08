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राजस्व कर्मचारी मधेश राम सेवा से बर्खास्त, पटना जिलाधिकारी की कार्रवाई, जानें मामला

पटना के जिलाधिकारी ने फर्जी लगान रसीद और जमाबंदी मामले में दोषी पाए गए पुनपुन के राजस्व कर्मचारी मधेश राम को बर्खास्त कर दिया.

राजस्व अधिकारी बर्खास्त
राजस्व अधिकारी बर्खास्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 7:14 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने कार्यों में घोर लापरवाही एवं अनियमितता के आरोप में पुनपुन के राजस्व कर्मचारी मधेश राम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है. वर्तमान में अंचल कार्यालय, पुनपुन में पदस्थापित मधेश राम पर फर्जी लगान रसीद के आधार पर जमाबंदी कायम करने का आरोप प्रमाणित हुआ है.

राजस्व अधिकारी बर्खास्त : जांच में प्रमाणित हुआ कि मधेश राम ने मसौढ़ी अंचल में पदस्थापना के दौरान फर्जी तरीके से लगान रसीद काटी और उसी के आधार पर भू-धारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एलपीसी निर्गत करने की अनुशंसा की. वर्ष 2019-20 में ऐसे आवेदकों के नाम से रसीद निर्गत की गई जो उस समय थे ही नहीं. जबकि जमाबंदी विभिन्न दाखिल-खारिज वाद के जरिए वर्ष 2021-22 में कायम हुई. यानी पहले जाली रसीद काटी गई, बाद में जमाबंदी कायम की गई.

राजस्व अधिकारी बर्खास्त
राजस्व अधिकारी बर्खास्त (ETV Bharat)

''राजस्व कर्मचारी ने पद का दुरूपयोग कर गलत मंशा से नियम के विरुद्ध कार्य किया. फर्जी जमाबंदी के आधार पर फर्जी लगान रसीद और उस पर भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र की अनुशंसा पूर्णतः गलत है. इससे सरकार के राजस्व नियमों का घोर उल्लंघन हुआ और कार्यालय की छवि धूमिल हुई.''- त्यागराजन एसएम, कलेक्टर, पटना

अनुमंडल पदाधिकारी ने भेजी थी अनुशंसा : अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी के द्वारा आरोप पत्र गठित कर भेजा गया था. डीएम ने अपर समाहर्ता, पटना को संचालन पदाधिकारी और अंचल अधिकारी, मसौढ़ी को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त कर विधिवत अनुशासनिक कार्रवाई कराई. सभी आरोप प्रमाणित पाए गए. आरोपी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन उनका स्पष्टीकरण बनावटी एवं मनगढ़ंत पाया गया.

'लापराही बर्दाश्त नहीं' : राजस्व कर्मचारी का आचरण बिहार सेवा संहिता के नियमों के प्रतिकूल है. इनका सेवा में बने रहना लोकहित के विरुद्ध है. बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

''लगातार ऐसी शिकायत आ रही थी कि पुनपुन के राजस्व कर्मचारी मधेश राम के द्वारा फर्जी तरीके से कई कार्य किया जा रहे है. शिकायत मिलने के बाद गहनता से जांच पड़ताल की गई थी, उसके बाद शिकायत की सत्यता पाए जाने पर यहां से जिलाधिकारी को अनुशंसा की गई थी. जिलाधिकारी ने आरोपी राजस्व कर्मचारी मधेश राम को बर्खास्त कर दिया है.''- अभिषेक कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी

सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का अक्षरशः पालन किया जा रहा है. सभी पदाधिकारियों को जनहित के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है. बहरहाल, बीते 24 सितंबर 2024 को तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी पुनपुन अंचल के दो लिपिक को इसी कार्य को लेकर बर्खास्त कर दिए थे. इस घटना के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

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