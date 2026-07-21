44 हजार का फोन होने लगा हैंग.. कंपनी ने नहीं लिया वापस, अब देना होगा 1.46 लाख रुपये
पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने फोन धारक की शिकायत पर मशहूर मोबाइल कंपनी को 1.46 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 21, 2026 at 1:17 PM IST
पटना: मोबाइल फोन में आई तकनीकी खराबी को समय पर दूर नहीं करने और सर्विस सेंटर में जमा किए गए फोन को ग्राहक को वापस नहीं लौटाने के मामले में पटना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मशहूर मोबाइल कंपनी और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है.
उपभोक्ता आयोग का फैसला: आयोग ने दोनों पक्षों को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता के हित में आदेश जारी किया है. आयोग ने कंपनी को संबंधित ग्राहक को उसी मॉडल का नया मोबाइल फोन उपलब्ध कराने अथवा मूल कीमत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला?: दरअसल, गया जिले के रहने वाले करण कुमार ने एक अधिकृत विक्रेता के माध्यम से 44 हजार 300 रुपये में ब्रांडेड मोबाइल फोन खरीदा था. फोन खरीदने के कुछ समय बाद ही उसमें तकनीकी दिक्कतें आने लगीं. शिकायत के अनुसार मोबाइल बार-बार हैंग होने लगा और सामान्य तरीके से काम करना बंद कर दिया. समस्या दूर कराने के लिए उन्होंने 13 जुलाई 2015 और 1 अगस्त 2015 को पटना स्थित अधिकृत सर्विस सेंटर में फोन जमा कराया.
शिकायतकर्ता का आरोप था कि मोबाइल जमा करने के बाद लंबे समय तक न तो उसकी मरम्मत की गई और न ही फोन वापस सौंपा गया. कई बार संपर्क करने के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने न्याय की उम्मीद में जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद आयोग ने मामले की सुनवाई शुरू की और दोनों पक्षों से जवाब मांगा.
सुनवाई के दौरान मोबाइल कंपनी और अधिकृत सर्विस सेंटर ने आयोग के समक्ष दावा किया कि मरम्मत के बाद मोबाइल ग्राहक को वापस कर दिया गया था. हालांकि आयोग के समक्ष कंपनी इस दावे के समर्थन में कोई ऐसा दस्तावेज, रसीद या प्राप्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो सके कि शिकायतकर्ता ने फोन वापस प्राप्त किया था.
जांच में आरोप सही पाए गए: आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों की विस्तार से जांच की. जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सर्विस सेंटर के एक कर्मचारी द्वारा लिखे गए नोट में भी यह उल्लेख था कि संबंधित मोबाइल अब भी सर्विस सेंटर में रखा हुआ है. इस आधार पर आयोग ने माना कि कंपनी और सर्विस सेंटर अपने दावे को प्रमाणित करने में पूरी तरह विफल रहे और उपभोक्ता को उचित सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई.
मूल कीमत के साथ हर्जाना भी देना होगा: उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उपभोक्ता को उसी मॉडल का नया मोबाइल उपलब्ध कराया जाए. यदि संबंधित मॉडल उपलब्ध नहीं हो तो कंपनी ग्राहक को 44 हजार 300 रुपये की मूल राशि 13 अगस्त 2015 से 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए.
आयोग ने ये भी माना कि कंपनी की लापरवाही के कारण ग्राहक को मानसिक परेशानी और अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इसे देखते हुए आयोग ने मानसिक प्रताड़ना के लिए 15 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया है.
120 दिनों में आदेश का पालन हो: अपने फैसले में आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित 120 दिनों के भीतर आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. उपभोक्ता अधिकारों की दृष्टि से इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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