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मुहर्रम पर प्रशासन सख्त, ड्रोन-CCTV से होगी निगरानी, बिना लाइसेंस जुलूस निकालने पर रोक

पटना: मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पटना जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गया है. समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी कुंदन कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा ने सभी अनुमंडलों एवं संबंधित विभागों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि विधि-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

खुफिया तंत्र: बैठक में डीएम और एसएसपी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान सूचना तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए तथा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखने, सोशल मीडिया की निगरानी करने तथा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

सतत संवाद: प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को मुहर्रम समितियों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार संवाद बनाए रखने को कहा है. डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि किसी भी संभावित विवाद या तनाव की स्थिति को संवाद और समन्वय के माध्यम से पहले ही समाप्त किया जाए. साथ ही संवेदनशील इलाकों में रोको-टोको अभियान चलाने तथा जुलूस मार्गों का भौतिक सत्यापन करने का भी निर्देश दिया गया.

बैठक में शामिल पदाधिकारी (ETV Bharat)

जुलूस नियम: बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना अनुमति किसी भी जुलूस को निकलने की अनुमति नहीं होगी. सभी जुलूसों के रूट का सत्यापन किया जाएगा और प्रत्येक जुलूस के साथ पुलिस बल की एस्कॉर्ट व्यवस्था रहेगी. प्रशासन ने ड्रोन के माध्यम से जुलूस मार्गों का सर्वेक्षण और निगरानी करने का निर्णय लिया है.

स्मार्ट निगरानी: इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के जरिए भी पूरे आयोजन पर नजर रखी जाएगी. एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पर्व के दौरान सघन गश्ती अभियान चलाया जाए. सभी थाना क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) का गठन किया जाएगा तथा नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में स्ट्राइकिंग फोर्स तैनात रहेगी ताकि किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.

"दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और अन्य प्रतिनियुक्त कर्मी पूरी तरह सक्रिय और भ्रमणशील रहें.जुलूसों की लगातार वीडियोग्राफी कराई जाए और सीसीटीवी कैमरों की निर्बाध कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए."- कार्तिकेय के. शर्मा,एसएसपी