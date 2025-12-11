ETV Bharat / state

Indigo संकट कब तक? पटना निदेशक ने बताया, आज भी 5 जोड़ी उड़ानें रद्द

Indigo की कस्टमर केयर सर्विसेज पर सवाल : कस्टमर केयर नंबर पर रेस्पॉंड नहीं किया जा रहा है, इस सवाल पर पटना एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि सर्वर पर अभी लोड ज्यादा है, इसलिए सबको एक साथ जानकारी हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ हम सबको अपडेट करते रहेंगे.

टिकट कैंसिलेशन कब तक? : पटना एयरपोर्ट निदेशक से जब सवाल पूछा गया कि यात्रियों का टिकट लगातार कैंसिल हो रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि, इसे हम देख रहे हैं और यात्रियों से को-ऑर्डिनेट करके उन समस्याओं का भी हल निकल रहे हैं.

इंडिगो संकट पर पटना एयरपोर्ट निदेशक का आश्वासन : इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण कई यात्रियों को परेशानी हो रही उन्होंने बताया कि इंडिगो फ्लाइट्स क्यों डिले हो रही थी और जब डीले हुआ तो यात्रियों के साथ को-ऑर्डिनेट करके उनका ख्याल रखा गया और अब इंडिगो फ्लाइट्स की स्थिति ठीक दिख रही है कस्टमर से भी पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं

पटना: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में चल रहे ऑपरेशनल संकट के बीच पटना एयरपोर्ट निदेशन ने आश्वासन दिया है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा और यात्रियों की परेशानी 15 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी. इस बीच, पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है.

15 दिसंबर तक उड़ान नॉर्मल होंगे : इंडिगो ऑपरेशनल संकट कब तक सामान्य हो पाएंगे. इस सवाल पर पटना एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि, 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट अपने नॉर्मल समय पर उड़ने लगेगी.

फ्लाइट कैंसिल तो ट्रेन की व्यवस्था : इंडिगो संकट पर पटना एयरपोर्ट के निदेशक ने कहा की समस्याएं थी और निश्चित तौर पर यात्रियों को परेशानी हुई, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है. यहां तक कि जिन यात्रियों का टिकट रद्द हो रहा था, उनके लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था की गई. यात्रियों को ट्रेन के माध्यम से भेजने का काम किया गया.

''संकट क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था, यह पूरे देश के लोग जानते हैं. पटना एयरपोर्ट से भी लगातार उड़ाने रद्द हो रही थी. आज मात्र चार उड़ाने रद्द हुई है. अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रहा है. यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एयरपोर्ट पर अलग से काउंटर चल रहे है और ज्यादा काउंटर हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं.'' - चंद्रप्रताप, द्विवेदी, निदेशक, पटना एयरपोर्ट

संकट के बाद उड़ानें सामान्य : एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि टिकट रद्द करने के बाद वापस पैसा मिलने के मामले को भी हम देख रहे हैं. सभी यात्रियों को पैसा मिले इसको लेकर भी इंडिगो के अधिकारी से हम लगातार संपर्क में है. यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, और जल्द ही इंडियो का उड़ान संकट खत्म हो जाएगी, फ्लाइट उपने पुराने शिड्यूल में उड़ने लगेगी.

आज भी Indigo की 5 जोड़ी उड़ानें रद्द : इंडिगो संकट के बीच पटना से आज भी पांच उड़ानें रद्द हुई, जिनमें 6E6387/2163 दिल्ली-पटना-दिल्ली, 6E6451/6452 बेंगलुरु-पटना- बेंगलुरु, 6E915/6683 हैदराबाद-पटना-हैदराबाद, 6E6549/6550 दिल्ली-पटना-दिल्ली और 6E678/679 चेन्नई-पटनाचेन्नई शामिल है.