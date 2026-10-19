दूध से होती थी इस आम के पेड़ों की सिंचाई, बचे हैं महज 100 पेड़, जानिए कैसे बचेगी दूधिया मालदा की विरासत
दीघा का मशहूर दूधिया मालदा आम अब संकट में है. इसके संरक्षण के लिए बिहार सरकार 1.30 करोड़ रुपये से एडवांस्ड सेंटर बनाएगी. रिपोर्ट-रंजीत कुमार
Published : October 19, 2026 at 6:17 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना का दीघा इलाका अपने खास स्वाद वाले 'दुधिया मालदा' आम के लिए जाना जाता है. दीघा का दूधिया मालदा आम का स्वाद बेहद खास होता है. लेकिन राजधानी पटना में धीरे-धीरे मालदा आम के पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका सीधा असर इसके उत्पादन पर भी पड़ा है.
कभी यहां के बगीचों की पहचान रहे इस पारंपरिक आम पर अब अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है. दीघा के मालदा आम के कदरदानों को भी इससे काफी निराशा हो रही है. इस अनूठी विरासत और आम की पहचान को बचाने के लिए बिहार सरकार ने अब एक खास योजना तैयार कर बड़ी पहल की है.
क्या है दूधिया मालदा?
दूधिया मालदा आम को दूधिया इसलिए कहा जाता है, क्योंकि दियारा इलाके से किसान दूध बेचने पटना आते थे. जो दूध बच जाता था. उसे पेड़ों में डाल देते थे. इस वजह से आम को दूधिया मालदा का नाम दिया गया. इसके नामकरण को लेकर दूसरी दिलचस्प कहानी भी है.
लेखक और साहित्यकार रवि शंकर उपाध्याय बताते हैं कि, "इस पौधे का नाम दुधिया मालदह कैसे पड़ा इस संदर्भ में बताया जाता है कि, नवाब फिदा हुसैन बहुत गायें थी. रोज दूध बच जाया करता था. ऐसे में उन्होंने बचे हुए दूध से पौधों की सिंचाई करते थे.
"पेड़ जब बड़ा हुआ तो एक दिन पेड़ से फल निकला और उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकला. तब से इस आम का नाम दुधिया मालदह पड़ गया. इसका स्वाद भी दूध-मक्खन जैसे मीठा होता है." -रवि शंकर उपाध्याय, लेखक और साहित्यकार
कहां से आया दूधिया मालदा?
इस आम का इतिहास और इसकी जड़ें सरहदों के पार से जुड़ी हैं. लेखक और साहित्यकार रवि शंकर उपाध्याय बताते हैं कि, "दुधिया मालदह के बारे में कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब फिदा हुसैन पाकिस्तान के शाह फैसल के पास से इस पौधे को लेकर यहां आए थे. इस्लामाबाद की शाह फैजल मस्जिद के पास से पौधा लाकर पटना के दीघा में लगाया गया था. यह मुल्तानी ब्रीड का आम है."
दूधिया मालदा की विशेषता?
दूधिया मालदा आम की सबसे बड़ी खासियत है कि, इसका दूध सा दिखने वाला गूदा. पकने पर इसका रंग पीला, छिलका पतला, अंदर से गूदा रसीला और मीठा होता है. इसके एक आम का वजन करीब 250–350 ग्राम तक होता है. इसकी एक और बड़ी विशेषता इसकी मिट्टी से जुड़ी थी.
किसान डीडी यादव कहते हैं कि, "दीघा इलाके की मिट्टी होती थी और बाढ़ के चलते हर साल उपजाऊ मिट्टी पेड़ों को ढक देती थी, जिससे पेड़ों में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता था और इसी वजह से आम का स्वाद बेहतर होता था."
वर्तमान में सहकारिता मंत्री और कृषि विभाग संभाल चुके रामकृपाल यादव का भी कहना है कि, "दीघा का दूधिया मालदा आम का स्वाद शानदार होता है और देश-विदेश में इसकी डिमांड है."
संकट से गुजर रहा मशहूर आम?
इस समय दीघा का यह मशहूर आम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. शहरीकरण, कीटों, बीमारियों और जल-जमाव के कारण इसके पुराने पेड़ों की संख्या घटकर करीब 100 के आस पास रह जाने का दावा किया जा रहा है.
कृषि विशेषज्ञ नैयर हुसैन कहते हैं कि, "मरीन ड्राइव और अपार्टमेंट बनने के चलते पेड़ों को बेतरतीब तरीके से काटे गए हैं. अब दूधिया मालदा आम की संख्या लगभग 100 के आसपास रह गई है. दूधिया मालदा आम को को दूधिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि दियारा इलाके से किसान दूध बेचने पटना आते थे. जो दूध बच जाता था उसे पेड़ों में डाल देते थे इस वजह से आम को दूधिया मालदा का नाम दिया गया."
"धीरे-धीरे पेड़ों की संख्या कम हो रही है और लोग अपार्टमेंट और बिल्डिंग बनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. मिशनरी स्कूल संचालक कौन है कुछ पेड़ों को जरूर संरक्षित किया हुआ है." -नैयर हुसैन, कृषि विशेषज्ञ
इस संकट का सीधा असर इसके उत्पादन पर दिख रहा है. पटना जिले में करीब 190 हेक्टेयर में दुधिया मालदह की खेती होती थी. इसका उत्पादन लगभग 2,000 मीट्रिक टन के आस पास थी. धीरे-धीरे आम के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है.
रिकॉर्ड के अनुसार, 2025 में 500 मैट्रिक टन से अधिक आम का उत्पादन हुआ था. 2026 में लगभग 300 मेट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया. साल दर साल दुधिया आम के उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है. किसान डीडी यादव भी कहते हैं कि, "दूधिया मालदा आम धीरे-धीरे अब अतीत बनता जा रहा है. पेड़ों की संख्या गिनी चुनी रह गई है."
क्या है संरक्षण और सरकारी पहल?
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि, इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार इस आम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है. पटना के दीघा में पारंपरिक दुधिया मालदा आम के संरक्षण और संवर्धन के लिए 1.30 करोड़ रुपये की लागत से एक उन्नत केंद्र (एडवांस्ड सेंटर) स्थापित किया जाएगा. कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए एडवांस्ड सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से 1.30 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
इस पहल के तहत दुधिया मालदा आम के पारंपरिक पेड़ों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जर्मप्लाज्म संरक्षण, फील्ड जीन बैंक की स्थापना और गुणवत्तापूर्ण आम के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य आम की मूल विशेषताओं को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी विरासत को पहुंचाना है. इसके साथ ही दुधिया मालदा आम को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक मिलने की संभावना है.
"बिहार सरकार की ओर से जी आई टैग के लिए आवेदन किया गया है और उस पर विचार भी किया जा रहा है. हालांकि, संरक्षण केंद्र के लिए राशि मंजूर होना जीआई टैग मिलने या उसके लिए आवेदन स्वीकृत होने की पुष्टि नहीं है. इसके लिए अलग से आवेदन और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है." -विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री, बिहार
GPS सर्वेक्षण किया जाएगा
इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर होगी. परियोजना का संचालन मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान संस्थान (ARI), पटना तथा नालंदा उद्यान महाविद्यालय (NCOH), नूरसराय, नालंदा के माध्यम से किया जाएगा. कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना में मिस्ट चैम्बर, शेडिंग नेट हाउस, कीटरोधी नेट हाउस, मातृ एवं प्रोजेनी उद्यान जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएंगी.
साथ ही GPS सर्वेक्षण, जर्मप्लाज्म संकलन एवं पौध प्रवर्धन का कार्य किया जाएगा. वहीं नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय में फील्ड जीन बैंक की स्थापना, फेंसिंग, फल मूल्यांकन, किसान प्रशिक्षण तथा तैयार पौधों के संग्रहण एवं बिक्री से संबंधित कार्य किए जाएंगे. इसके लिए प्रथम वर्ष में 30 लाख का प्रावधान किया गया है.
वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण होगा
कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि, दुधिया मालदा की पूरी आनुवंशिक एवं जैविक विरासत को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करना है. इसके लिए मूल वृक्षों की पहचान एवं GPS आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा तथा इसकी विविधता का वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इससे इस विशिष्ट प्रजाति की पहचान और उसके महत्वपूर्ण गुणों को सुरक्षित रखते हुए भविष्य में इसके वैज्ञानिक संवर्धन का आधार तैयार होगा.
परियोजना को तीन वर्षों की कार्ययोजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा. प्रथम वर्ष में आधारभूत संरचना की स्थापना, GPS सर्वेक्षण एवं जर्मप्लाज्म संकलन का कार्य किया जाएगा. द्वितीय वर्ष में वैज्ञानिक मूल्यांकन, ग्राफ्टिंग तथा PPV&FRA मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा. इसके साथ Growers' Association के गठन तथा दुधिया मालदा को GI टैग दिलाने की दिशा में भी आवश्यक कार्य किया जाएगा."
"सरकार दीघा के दूधिया मालदा आम को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रयास भी किया जा रहा है. हमें उम्मीद है कि सरकार के प्रयास से दीघा के दूधिया मालदा आम को संरक्षित किया जा सकेगा." -रामकृपाल यादव, सहकारिता मंत्री, बिहार
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