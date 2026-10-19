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दूध से होती थी इस आम के पेड़ों की सिंचाई, बचे हैं महज 100 पेड़, जानिए कैसे बचेगी दूधिया मालदा की विरासत

संकट में दुधिया मालदा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना का दीघा इलाका अपने खास स्वाद वाले 'दुधिया मालदा' आम के लिए जाना जाता है. दीघा का दूधिया मालदा आम का स्वाद बेहद खास होता है. लेकिन राजधानी पटना में धीरे-धीरे मालदा आम के पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका सीधा असर इसके उत्पादन पर भी पड़ा है.

कभी यहां के बगीचों की पहचान रहे इस पारंपरिक आम पर अब अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है. दीघा के मालदा आम के कदरदानों को भी इससे काफी निराशा हो रही है. इस अनूठी विरासत और आम की पहचान को बचाने के लिए बिहार सरकार ने अब एक खास योजना तैयार कर बड़ी पहल की है.