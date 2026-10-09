'परीक्षा देने जाना है.. इलाज कराना जरूरी है..' CJP प्रदर्शन के कारण दिल्ली की ट्रेन कैंसिल होने से यात्री परेशान
CJP प्रदर्शन से पहले दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई है. जिस वजह से पटना जंक्शन पर यात्री परेशान हैं. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 9, 2026 at 7:02 PM IST
पटना: दिल्ली में 10 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन से पहले रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था और संभावित भीड़भाड़ को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है. इसका असर बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा है. लोग परेशान हैं. कुछ लोग घर लौट चुके हैं, कुछ लोग इंतजार में पटना जंक्शन पर बैठे हैं.
ट्रेन कैंसिल होने से यात्री परेशान
तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों के रद्द होने की सूचना सामने आई है. इन ट्रेनों में आम दिनों में भी यात्रियों की भारी भीड़ रहती है और टिकटों की लंबी वेटिंग चलती है. ऐसे में ट्रेनों का परिचालन रद्द होने से जरूरी काम, इलाज और परीक्षा के लिए दिल्ली जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.
इलाज से लेकर परीक्षा तक पर असर
ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. किसी को अस्पताल में मरीज को दिखाने के लिए दिल्ली जाना है, तो किसी को परीक्षा देनी है. कई यात्री नौकरी, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए यात्रा करते हैं. ऐसे में अचानक ट्रेन रद्द होने से उनकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.
"जो पेसेंट है, उसको इलाज कराना है. गंभीर बीमारी के मरीज के इलाज के लिए दिल्ली जाना था लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई है. दिक्कत तो है ही, क्यों कर सकते हैं."- रेल यात्री
यात्रियों का कहना है कि वे 40 से 50 किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं. वहां आने के बाद ट्रेन रद्द होने की जानकारी मिलने पर उन्हें वापस घर लौटने और दूसरे साधन तलाशने में परेशानी होती है. यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि ट्रेन रद्द करने जैसे फैसलों की जानकारी समय रहते दी जाए, ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें.
"अभी एग्जाम का समय चल रहा है. हमलोग देने जा रहे थे लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई है. समय पर नहीं जाने पर परीक्षा छूट जाएगी तब क्या करेंगे. प्रोटेस्ट के लिए रोकने की क्या जरूरत है. लोकतंत्र में सबको अधिकार है."- रेल यात्री
कुछ यात्रियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है लेकिन आम लोगों की परेशानी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. छात्रों के आंदोलन के कारण आम यात्रियों को इलाज, परीक्षा और अन्य जरूरी कामों में परेशानी नहीं होनी चाहिए. यात्रियों ने सरकार और रेलवे से परिचालन सुचारू रखने तथा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है.
रेलवे से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होकर 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. इसका उद्देश्य दिल्ली के प्रमुख रेलवे टर्मिनलों के आसपास संभावित भीड़ और यात्रियों की आवाजाही से पैदा होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करना बताया जा रहा है.
बिहार से दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनें रद्द
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार से दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में कुछ निम्नलिखित नाम शामिल हैं. हालांकि इन ट्रेनों के रद्द होने की सूचना संबंधित यात्रा तारीख के संदर्भ में है. यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी ट्रेन की एक निर्धारित सेवा रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि उसका नियमित परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है.
- 12309– तेजस राजधानी एक्सप्रेस: राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली
- 12393– संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस: राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली
- 20801– मगध एक्सप्रेस: इस्लामपुर से चलने वाली ट्रेन, जो पटना होकर गुजरती है.
- 22361– अमृत भारत एक्सप्रेस: राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली की ओर जाने वाली सेवा.
दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली ट्रेनें भी प्रभावित
इस फैसले का असर केवल बिहार तक सीमित नहीं है. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से दिल्ली आने वाली कई अन्य ट्रेनों के भी प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है.
प्रमुख नामों में हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12301), सियालदह–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12313), बांद्रा टर्मिनस–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस (12247), डॉ. अंबेडकर नगर–नई दिल्ली एक्सप्रेस (20155), इंदौर–नई दिल्ली एक्सप्रेस (12415), साबरमती–नई दिल्ली एक्सप्रेस (12957), प्रयागराज एक्सप्रेस (12417), श्रमशक्ति एक्सप्रेस (12451), शिवगंगा एक्सप्रेस (12559) और बनारस से दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12581) शामिल हैं.
हालांकि, इन सभी ट्रेनों की वास्तविक स्थिति यात्रा की तारीख और रेलवे की आधिकारिक सूची के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. इसलिए यात्रियों को अपनी ट्रेन का नंबर डालकर उसकी स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए.
दिल्ली में CJP का प्रदर्शन
सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. पार्टी का विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर है. प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने की जानकारी है.
नई दिल्ली क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है. ऐसे में रेलवे टर्मिनलों पर संभावित भीड़ और यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है.
यात्रा से पहले जांच लें ट्रेन का स्टेटस
रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है. इसके लिए रेलवे के नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES), आधिकारिक रेलवे वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 139 का इस्तेमाल किया जा सकता है. यात्रियों को ट्रेन का नंबर और यात्रा की तारीख डालकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी ट्रेन रद्द है, उसका मार्ग बदला गया है या वह निर्धारित समय पर चल रही है. इससे स्टेशन पहुंचने के बाद होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है.
दिल्ली जाने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ी
फिलहाल, दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले ट्रेनों के परिचालन में हुए बदलावों ने बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है. अब यात्रियों की मांग है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आम लोगों की यात्रा संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए और उन्हें समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए.
रेलवे से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होकर 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. इसका उद्देश्य दिल्ली के प्रमुख रेलवे टर्मिनलों के आसपास संभावित भीड़ और यात्रियों की आवाजाही से पैदा होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करना बताया जा रहा है.
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