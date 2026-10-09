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'परीक्षा देने जाना है.. इलाज कराना जरूरी है..' CJP प्रदर्शन के कारण दिल्ली की ट्रेन कैंसिल होने से यात्री परेशान

पटना जंक्शन पर यात्री परेशान ( ETV Bharat )

ट्रेन कैंसिल होने से यात्री परेशान

तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों के रद्द होने की सूचना सामने आई है. इन ट्रेनों में आम दिनों में भी यात्रियों की भारी भीड़ रहती है और टिकटों की लंबी वेटिंग चलती है. ऐसे में ट्रेनों का परिचालन रद्द होने से जरूरी काम, इलाज और परीक्षा के लिए दिल्ली जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है.

दिल्ली की ट्रेन कैंसिल होने से यात्री परेशान (ETV Bharat) इलाज से लेकर परीक्षा तक पर असर

ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. किसी को अस्पताल में मरीज को दिखाने के लिए दिल्ली जाना है, तो किसी को परीक्षा देनी है. कई यात्री नौकरी, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए यात्रा करते हैं. ऐसे में अचानक ट्रेन रद्द होने से उनकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. "जो पेसेंट है, उसको इलाज कराना है. गंभीर बीमारी के मरीज के इलाज के लिए दिल्ली जाना था लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई है. दिक्कत तो है ही, क्यों कर सकते हैं."- रेल यात्री ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान (ETV Bharat) यात्रियों का कहना है कि वे 40 से 50 किलोमीटर दूर से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं. वहां आने के बाद ट्रेन रद्द होने की जानकारी मिलने पर उन्हें वापस घर लौटने और दूसरे साधन तलाशने में परेशानी होती है. यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि ट्रेन रद्द करने जैसे फैसलों की जानकारी समय रहते दी जाए, ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें. "अभी एग्जाम का समय चल रहा है. हमलोग देने जा रहे थे लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई है. समय पर नहीं जाने पर परीक्षा छूट जाएगी तब क्या करेंगे. प्रोटेस्ट के लिए रोकने की क्या जरूरत है. लोकतंत्र में सबको अधिकार है."- रेल यात्री ट्रेन के इंतजार में लोग (ETV Bharat) कुछ यात्रियों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है लेकिन आम लोगों की परेशानी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. छात्रों के आंदोलन के कारण आम यात्रियों को इलाज, परीक्षा और अन्य जरूरी कामों में परेशानी नहीं होनी चाहिए. यात्रियों ने सरकार और रेलवे से परिचालन सुचारू रखने तथा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है. रेलवे से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन से रवाना होकर 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. इसका उद्देश्य दिल्ली के प्रमुख रेलवे टर्मिनलों के आसपास संभावित भीड़ और यात्रियों की आवाजाही से पैदा होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करना बताया जा रहा है. बिहार से दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनें रद्द

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार से दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में कुछ निम्नलिखित नाम शामिल हैं. हालांकि इन ट्रेनों के रद्द होने की सूचना संबंधित यात्रा तारीख के संदर्भ में है. यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी ट्रेन की एक निर्धारित सेवा रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि उसका नियमित परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है. 12309– तेजस राजधानी एक्सप्रेस: राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली

12393– संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस: राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली

20801– मगध एक्सप्रेस: इस्लामपुर से चलने वाली ट्रेन, जो पटना होकर गुजरती है.

22361– अमृत भारत एक्सप्रेस: राजेंद्र नगर टर्मिनल से दिल्ली की ओर जाने वाली सेवा.