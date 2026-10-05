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'पैर पर लाठी कैसे मारें..' दारोगा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से पहले ट्रेनिंग ले रही पुलिस

पैर पर लाठी मारने की ट्रेनिंग लेती पुलिस ( ETV Bharat )

पटना : दारोगा बनने का सपना देख रहे 10789 अभ्यर्थियों के बड़े प्रदर्शन से पहले पटना में पुलिस की तैयारी भी तेज हो गई है. गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और आयोग के घेराव की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसी बीच गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने की ऑन-द-स्पॉट ट्रेनिंग दी गई.