'पैर पर लाठी कैसे मारें..' दारोगा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से पहले ट्रेनिंग ले रही पुलिस
पटना में दारोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन के पहले पटना में पुलिस ने गांधी मैदान में भीड़ नियंत्रण की ट्रेनिंग ली, तैयारियों पर सवाल उठे.
Published : October 5, 2026 at 12:51 PM IST
पटना : दारोगा बनने का सपना देख रहे 10789 अभ्यर्थियों के बड़े प्रदर्शन से पहले पटना में पुलिस की तैयारी भी तेज हो गई है. गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और आयोग के घेराव की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसी बीच गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने की ऑन-द-स्पॉट ट्रेनिंग दी गई.
हेलमेट-लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी
गांधी मैदान में तैनात पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी भीड़ को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए. सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को हेलमेट और लाठी दी गई है. बैरिकेडिंग को मजबूत किया गया है, ताकि प्रदर्शनकारी उसे पार कर आगे न बढ़ सकें.
'पत्थर से बचने' और 'पैर पर मारने' की ट्रेनिंग!
पुलिस की ट्रेनिंग का एक हिस्सा अब चर्चा का विषय बन गया है. एक पुलिसकर्मी के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें बताया जा रहा है कि हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करना है. पुलिसकर्मी ने कहा कि उन्हें यह भी सिखाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करनी पड़े तो पैर पर ही लाठी चलानी है.
''भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सेफ्टी के लिए हेलमेट और हाथ में लाठी है, जो पत्थर से बचाएगा. हम लोगों सिखाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पैर पर ही मारना है.'' - पुलिसकर्मी
ऐसी ट्रेनिंग देखकर सवाल- पहले से तैयारी क्यों नहीं?
भीड़ नियंत्रण पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन जिस अंदाज में प्रदर्शन से ठीक पहले आनन-फानन में ट्रेनिंग कराई जा रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह भी है कि क्या पुलिसकर्मियों को इससे पहले भीड़ नियंत्रण जैसी परिस्थितियों से निपटने की पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई थी? आखिर दबाव बढ़ने और भीड़ उग्र होने की स्थिति में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कितना संयम बरत पाएंगे?
गांधी मैदान से शुरू होगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
दारोगा अभ्यर्थी आज गांधी मैदान से प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी में हैं. प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास और आयोग का घेराव करने की बात कह रहे हैं. इसे देखते हुए गांधी मैदान और आगे के प्रमुख रास्तों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है. कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है.
10789 अभ्यर्थी आंदोलन में उतरेंगे
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले सात दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे थे. अब वे सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को सरकार और संबंधित आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं. अभ्यर्थियों की संख्या 10789 बताई जा रही है.
1799 पदों की बहाली में क्या है पूरा विवाद?
बिहार में 1799 पदों पर दारोगा भर्ती परीक्षा के मेन्स रिजल्ट को रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है. अभ्यर्थियों का कहना है कि मेन्स परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने संबंधी नोटिस वापस लिया जाए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए.
तत्काल फिजिकल डेट जारी करने की मांग
अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में 1,799 पदों के लिए तत्काल फिजिकल परीक्षा की तारीख जारी करना शामिल है. इसके अलावा मेन्स रिजल्ट रद्द करने के फैसले को वापस लेने की मांग भी की जा रही है.
''बेसलेस नोटिफिकेशन दिया गया है. फिजिकल स्टार्ट होने से चार दिन पहले कि आपका मेंस परीक्षा, जिसे आपने क्वालिफाई किया है उसे कैंसल किया जाता है. उस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाय और फिजिकल का डेट जारी किया जाय.'' - दारोगा अभ्यर्थी
बैरिकेडिंग के आगे होगी असली परीक्षा
एक तरफ अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण की तैयारी में जुटी है. गांधी मैदान से निकलने वाले पुलिस बल की तैनाती उन स्थानों पर की जाएगी, जहां प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है.
जल्दबाजी की ट्रेनिंग पर उठ रहे सवाल
प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की तैयारी जरूरी है, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से ठीक पहले इस तरह की जल्दबाजी में ट्रेनिंग कराए जाने का तरीका चर्चा में है. अब सवाल यही है कि मैदान में वास्तविक स्थिति बिगड़ने पर पुलिसकर्मी ट्रेनिंग के निर्देशों को कितना संयम और समझदारी से लागू करते हैं.
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