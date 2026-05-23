ETV Bharat / state

पटना में लोन के नाम पर बड़ा फ्रॉड, फर्जी खातों से करोड़ों का लेनदेन करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

पटना में लोन के नाम पर बड़ा फ्रॉड ( ETV Bharat )