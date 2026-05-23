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पटना में लोन के नाम पर बड़ा फ्रॉड, फर्जी खातों से करोड़ों का लेनदेन करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

पटना पुलिस ने दो शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर लोन और सरकारी योजनाओं के नाम पर चल रहे बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया.

PATNA CYBER CRIME
पटना में लोन के नाम पर बड़ा फ्रॉड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 8:33 PM IST

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पटना: राजधानी पटना में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. साइबर थाना पुलिस ने एक संगठित साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेकबुक, लैपटॉप और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं. शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन का मामला सामने आया है.

लोन और सरकारी योजनाओं का झांसा: पुलिस के अनुसार बीते कुछ दिनों से लगातार यह सूचना मिल रही थी कि कुछ साइबर अपराधी लोगों को लोन दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर करेंट अकाउंट खुलवा रहे थे. इसके बाद खाते से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण चीजें जैसे पासबुक, एटीएम कार्ड, बैंक डिटेल, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में रख लेते थे. बाद में उन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की घटनाओं में किया जाता था.

विशेष पुलिस टीम का गठन: मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के पर्यवेक्षण में साइबर थाना पटना की विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई शुरू की.

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पटना में लोन के नाम पर बड़ा फ्रॉड (ETV Bharat)

छापेमारी में दो गिरफ्तार: जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर स्थित एक मकान में साइबर अपराध से जुड़े लोग सक्रिय हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नालंदा जिले के नूरसराय निवासी संजय कुमार और नवादा जिले के पकड़ी बरवा निवासी अभिषेक कुमार के रूप में की गई है.

करोड़ों के लेनदेन के साक्ष्य: छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 12 एटीएम कार्ड, 13 चेकबुक और एक पासबुक बरामद किया. पुलिस का कहना है कि बरामद सामानों की जांच की जा रही है और कई बैंक खातों के जरिए बड़े पैमाने पर लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं. साइबर थाना के डीएसपी सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नेटवर्क और इनके अन्य साथियों की पहचान की जा रही है.

"यह गिरोह फर्जी तरीके से बैंक खाते संचालित कर साइबर अपराधियों को सुविधा उपलब्ध कराता था. आशंका है कि देश के विभिन्न राज्यों में हुए साइबर फ्रॉड मामलों से भी इनका संबंध हो सकता है. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई जारी है." -नीतीश चंद्र धारिया, साइबर डीएसपी, पटना

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