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महिला से मंगलसूत्र की छिनतई पड़ी महंगी, भीड़ ने दोनों चोरों की कर दी कुटाई

दानापुर में चोरों की पिटाई ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर में मंगलसूत्र छिनतई करना चोरों को महंगा पड़ा गया. भीड़ ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया है.

मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे थे आरोपी

असल में सुल्तानपुर मठपर के पास बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र छीन लिया और भागने लगे. महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने पीछा कर दो आरोपियों को शनिचरा स्थान मंदिर के पास पकड़ लिया.

आरोपियों की जमकर कुटाई

इसके बाद भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी. पिटाई के कारण एक आरोपी के चेहरे में गंभीर चोट लगी है. उसके मुंह से खून निकल रहा है. वहीं उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया. "मैं अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय पहुंचाने के लिए पैदल जा रही थी. इसी दौरान सुल्तानपुर मठपर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने मेरे गले से मंगलसूत्र छीन लिया. शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और बदमाशों का पीछा कर पकड़ लिया."- सोनी देवी, पीड़िता