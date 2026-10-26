महिला से मंगलसूत्र की छिनतई पड़ी महंगी, भीड़ ने दोनों चोरों की कर दी कुटाई
दानापुर में महिला का मंगलसूत्र छीनने वाले दो चोरों को भीड़ ने जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया. रिपोर्ट- राजेश कुमार
Published : October 26, 2026 at 8:46 PM IST
पटना: राजधानी पटना से सटे दानापुर में मंगलसूत्र छिनतई करना चोरों को महंगा पड़ा गया. भीड़ ने दोनों आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया है.
मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे थे आरोपी
असल में सुल्तानपुर मठपर के पास बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र छीन लिया और भागने लगे. महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने पीछा कर दो आरोपियों को शनिचरा स्थान मंदिर के पास पकड़ लिया.
आरोपियों की जमकर कुटाई
इसके बाद भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी. पिटाई के कारण एक आरोपी के चेहरे में गंभीर चोट लगी है. उसके मुंह से खून निकल रहा है. वहीं उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया.
"मैं अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय पहुंचाने के लिए पैदल जा रही थी. इसी दौरान सुल्तानपुर मठपर के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने मेरे गले से मंगलसूत्र छीन लिया. शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और बदमाशों का पीछा कर पकड़ लिया."- सोनी देवी, पीड़िता
शिकायत पर केस दर्ज
सूचना मिलने के करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को थाने ले गई. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी मनीष कुमार और गौरव कुमार के रूप में बताई गई है. इस मामले में पीड़िता सोनी देवी ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.
क्या बोले थानाध्यक्ष?
दानापुर थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि सोनी देवी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले में कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
"दोनों आरोपियों पर आरोप है कि उन लोगों ने सड़क पर चल रही महिला के मंगलसूत्र छीन लिए. जिसके बाद भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया. पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है."- रवींद्र कुमार, थानाध्यक्ष, दानापुर
ये भी पढ़ें: कई किमी तक हवा में लटका रहा चोर..चलती ट्रेन से मोबाइल झपटना पड़ा महंगा