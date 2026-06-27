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खान सर को बड़ी राहत..30 जून तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पुलिस, कोर्ट का फैसला

पटना: राजधानी के पटना सिविल कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले से जुड़ी अपडेटेड केस डायरी अदालत के समक्ष सबमिट कर दी है. कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय दिया है. अब इसकी अगली सुनवाई 30 जून को होगी, तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी.

दो गार्ड की जमानत पर भी फैसला: बता दें कि इस मामले में खान सर के दो निजी गार्ड्स इस वक्त जेल में बंद हैं. अदालत आगामी 30 जून को ही इन दोनों सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

खान सर के वकील ने क्या कहा?: अदालत की कार्रवाई के दौरान खान सर के वकील ने लोक अभियोजक द्वारा बार-बार समय बढ़ाए जाने की मांग का विरोध किया. अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने दलील दी कि सरकारी वकील को अपडेटेड केस डायरी की प्रति दे दी है, इसलिए अब मंगलवार को इस पर अंतिम बहस पूरी हो जाएगी.

सरकारी वकील की आपत्ति: दूसरी ओर लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के वकील ने बचाव पक्ष के तर्कों पर आपत्ति जताई. कहा कि केस डायरी के कानूनी पहलुओं को ठीक से समझने के लिए वक्त चाहिए. इसी दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने तीन दिन का समय दिया है.

केस डायरी में क्या है?: पुलिस द्वारा कोर्ट को सौंपी गयी केस डायरी में एक बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 2 जून की रात को हुई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य दहशत फैलाना था. इस घटना की एफआईआर में फैजल खान का नाम बाद में शामिल किया गया था.