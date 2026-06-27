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खान सर को बड़ी राहत..30 जून तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पुलिस, कोर्ट का फैसला

पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई. कोर्ट अगली सुनवाई 30 जून को करेगी. तब तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी.

Khan Sir Coaching firing case
खान सर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 10:48 AM IST

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पटना: राजधानी के पटना सिविल कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले से जुड़ी अपडेटेड केस डायरी अदालत के समक्ष सबमिट कर दी है. कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय दिया है. अब इसकी अगली सुनवाई 30 जून को होगी, तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी.

दो गार्ड की जमानत पर भी फैसला: बता दें कि इस मामले में खान सर के दो निजी गार्ड्स इस वक्त जेल में बंद हैं. अदालत आगामी 30 जून को ही इन दोनों सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

खान सर के वकील ने क्या कहा?: अदालत की कार्रवाई के दौरान खान सर के वकील ने लोक अभियोजक द्वारा बार-बार समय बढ़ाए जाने की मांग का विरोध किया. अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने दलील दी कि सरकारी वकील को अपडेटेड केस डायरी की प्रति दे दी है, इसलिए अब मंगलवार को इस पर अंतिम बहस पूरी हो जाएगी.

सरकारी वकील की आपत्ति: दूसरी ओर लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के वकील ने बचाव पक्ष के तर्कों पर आपत्ति जताई. कहा कि केस डायरी के कानूनी पहलुओं को ठीक से समझने के लिए वक्त चाहिए. इसी दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने तीन दिन का समय दिया है.

केस डायरी में क्या है?: पुलिस द्वारा कोर्ट को सौंपी गयी केस डायरी में एक बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 2 जून की रात को हुई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य दहशत फैलाना था. इस घटना की एफआईआर में फैजल खान का नाम बाद में शामिल किया गया था.

खान सर की कोचिंग पर हमले का मामला: 2 जून की शाम को खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ था. इस हिंसक झड़प के दौरान वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की गई थी. खान सर ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद पर इस हमले को सुनियोजित तरीके से कराने और फायरिंग करवाने का आरोप लगाया था.

सीसीटीवी जांच में खुला राज: पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में गोलीबारी करने की पुष्टि नहीं हुई. इसके विपरीत, घटना के अगले दिन सामने आए एक अन्य फुटेज में खान सर के ही दोनों निजी बॉडीगार्ड्स को हवाई फायरिंग करते देखा गया. इस पुख्ता सबूत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया, जो फिलहाल जेल में बंद हैं.

रौशन आनंद को जमानत: मामले में खान सर ने रौशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव समेत कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. वहीं फायरिंग मामले में पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी केस दर्ज किया था. खान सर ने 9 जून को अदालत से अग्रिम जमानत हासिल कर ली थी. 15 जून को रौशन आनंद को भी नियमित जमानत मिल गई. हालांकि इस बीच मामले से जुड़े रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई.

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