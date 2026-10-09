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सिनेमा हॉल में 20 रुपये का पानी 50 में बेचना पड़ा भारी, अब भरना होगा 85 हजार जुर्माना

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

आयोग ने उपभोक्ता के साथ हुए व्यवहार को अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार मानते हुए क्षतिपूर्ति देने, मुकदमे का खर्च चुकाने और राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में राशि जमा कराने का आदेश दिया है. करीब 10 साल पुराने इस मामले में आयोग का फैसला उपभोक्ता अधिकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कीमतों की पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण है. आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार की पीठ ने यह आदेश जारी किया है.

10 साल पुराना है मामला दरअसल, यह मामला 23 सितंबर 2016 का है. शिकायतकर्ता रजत तिवारी पटना के सिनेमा हॉल में फिल्म 'पिंक' देखने पहुंचे थे. शिकायत के मुताबिक, सिनेमा हॉल में प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर से पानी की बोतल अंदर ले जाने से रोक दिया. इसके बाद उन्हें परिसर के भीतर से पानी खरीदना पड़ा. रजत तिवारी का कहना था कि उन्होंने एक पानी के बोतल के लिए 50 रुपये चुकाए, जबकि वही बोतल खुले बाजार में 20 रुपये में उपलब्ध थी. इस तरह बोतल के लिए बाजार की बताई गई कीमत से 30 रुपये अधिक देने पड़े. शिकायतकर्ता ने इस व्यवस्था को अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. मानसिक परेशानी के लिए क्षतिपूर्ति के साथ कानूनी खर्च की भरपाई की मांग की. कंपनियों ने सुनवाई के दौरान दी अपनी दलील मामले की सुनवाई के दौरान सिनेमा हॉल की ओर से दलील दी गई कि पानी की बोतल की कीमत तय करने में उसकी भूमिका नहीं थी. वहीं सॉफ्टड्रिंक बेचने वाली कंपनी ने अपनी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को संबंधित नियमों के अनुरूप बताया. हालांकि, आयोग ने दोनों कंपनियों की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने मामले में बाहर से पानी लाने पर रोक और परिसर के भीतर अधिक कीमत पर उत्पाद खरीदने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया. आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार की पीठ ने उपभोक्ता शिकायत संख्या 579/2016 में आदेश पारित किया. तीन मदों में तय की गई 85 हजार रुपये की राशि