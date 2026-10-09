सिनेमा हॉल में 20 रुपये का पानी 50 में बेचना पड़ा भारी, अब भरना होगा 85 हजार जुर्माना
10 साल चला केस, जिसके बाद पटना कंज्यूमर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. रिपोर्ट- बृजम पांडेय
Published : October 9, 2026 at 4:54 PM IST
पटना : सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाने वाले दर्शकों को बाहर से पानी ले जाने से रोकना और परिसर के भीतर उसी बोतल के लिए ढाई गुना कीमत वसूलना दो कंपनियों को भारी पड़ गया. पटना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में दोनों कंपनियों पर कुल 85 हजार रुपये की आर्थिक देनदारी तय की है.
आयोग ने उपभोक्ता के साथ हुए व्यवहार को अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार मानते हुए क्षतिपूर्ति देने, मुकदमे का खर्च चुकाने और राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में राशि जमा कराने का आदेश दिया है. करीब 10 साल पुराने इस मामले में आयोग का फैसला उपभोक्ता अधिकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कीमतों की पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण है. आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार की पीठ ने यह आदेश जारी किया है.
10 साल पुराना है मामला
दरअसल, यह मामला 23 सितंबर 2016 का है. शिकायतकर्ता रजत तिवारी पटना के सिनेमा हॉल में फिल्म 'पिंक' देखने पहुंचे थे. शिकायत के मुताबिक, सिनेमा हॉल में प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर से पानी की बोतल अंदर ले जाने से रोक दिया. इसके बाद उन्हें परिसर के भीतर से पानी खरीदना पड़ा.
रजत तिवारी का कहना था कि उन्होंने एक पानी के बोतल के लिए 50 रुपये चुकाए, जबकि वही बोतल खुले बाजार में 20 रुपये में उपलब्ध थी. इस तरह बोतल के लिए बाजार की बताई गई कीमत से 30 रुपये अधिक देने पड़े. शिकायतकर्ता ने इस व्यवस्था को अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. मानसिक परेशानी के लिए क्षतिपूर्ति के साथ कानूनी खर्च की भरपाई की मांग की.
कंपनियों ने सुनवाई के दौरान दी अपनी दलील
मामले की सुनवाई के दौरान सिनेमा हॉल की ओर से दलील दी गई कि पानी की बोतल की कीमत तय करने में उसकी भूमिका नहीं थी. वहीं सॉफ्टड्रिंक बेचने वाली कंपनी ने अपनी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को संबंधित नियमों के अनुरूप बताया. हालांकि, आयोग ने दोनों कंपनियों की दलीलों को स्वीकार नहीं किया.
आयोग ने मामले में बाहर से पानी लाने पर रोक और परिसर के भीतर अधिक कीमत पर उत्पाद खरीदने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया. आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार की पीठ ने उपभोक्ता शिकायत संख्या 579/2016 में आदेश पारित किया.
तीन मदों में तय की गई 85 हजार रुपये की राशि
आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा मुकदमे में हुए खर्च की भरपाई के लिए 10 हजार रुपये देने को कहा गया है. शेष 50 हजार रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया है. इस प्रकार कुल राशि 85 हजार रुपये होती है. आयोग के निर्देश के मुताबिक, आदेश का अनुपालन 45 दिनों के भीतर करना होगा. निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं होने पर तय राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान भी बताया गया है.
मनमानी कीमत पर आयोग की आपत्ति
आयोग ने सिनेमा हॉल और पानी बेचने वाली कंपनी को पैकेज्ड पेयजल समेत अन्य उत्पादों को खुले बाजार की प्रचलित कीमत से अधिक पर बेचने की प्रथा बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही बोतलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी स्पष्ट और पढ़ने योग्य तरीके से प्रदर्शित करने को कहा गया है. आयोग ने विधिक माप विज्ञान विभाग और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय को भी एक ही उत्पाद के लिए मनमाने तरीके से दोहरी कीमत वसूलने की समस्या पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
उपभोक्ता अधिकारों के लिहाज से क्यों अहम है फैसला?
अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा के अनुसार इस मामले में विवाद केवल पानी की बोतल के लिए 30 रुपये अधिक वसूले जाने तक सीमित नहीं रहा. शिकायत का अहम पहलू यह भी था कि दर्शक को बाहर से पानी ले जाने से रोकने के बाद परिसर के भीतर अधिक कीमत पर बोतल खरीदनी पड़ी. आयोग के आदेश ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपभोक्ताओं के साथ होने वाले व्यवहार और कीमतों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं.
''यह फैसला उन ग्राहकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें किसी प्रतिष्ठान में उत्पाद खरीदने के सीमित विकल्प मिलने पर अधिक कीमत चुकानी पड़ती है. हालांकि, किसी भी अन्य मामले में कीमत या प्रवेश संबंधी नियमों की वैधता का आकलन संबंधित परिस्थितियों और लागू नियमों के आधार पर हीं किया जाएगा.''- ऋषिकेश नारायण सिन्हा, अधिवक्ता
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