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खान सर के दोनों बॉडीगार्ड की बढ़ी मुश्किलें, नहीं मिली जमानत

पटना कोचिंग विवाद में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को जमानत नहीं मिली. दोनों बॉडीगार्ड पर फायरिंग करने का आरोप है.

Patna Coaching Dispute
खान सर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 11:27 AM IST

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पटना: पटना कोचिंग विवाद में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को जमानत नहीं मिली. मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने मामले से जुड़े पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता जाहिर की. इसी के साथ कोर्ट ने पुलिस से इस विवाद की अपडेटेड केस डायरी की मांग की है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी.

अपडेट जारी...

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