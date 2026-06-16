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खान सर के दोनों बॉडीगार्ड की बढ़ी मुश्किलें, नहीं मिली जमानत

पटना: पटना कोचिंग विवाद में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को जमानत नहीं मिली. मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने मामले से जुड़े पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता जाहिर की. इसी के साथ कोर्ट ने पुलिस से इस विवाद की अपडेटेड केस डायरी की मांग की है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी.