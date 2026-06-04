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एक कोड डायल करते ही पटना सदर अंचलाधिकारी का सरकारी मोबाइल हैक, WhatsApp कब्जे में लेकर ठगी

पटना में साइबर ठगों का नया खेल सामने आया है. CO का सरकारी नंबर हैक कर WhatsApp कब्जे में लेकर 25 हजार की ठगी हुई

QR कोड भेजकर पटना सदर अंचलाधिकारी से ठगी
QR कोड भेजकर पटना सदर अंचलाधिकारी से ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 4, 2026 at 1:49 PM IST

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पटना : राजधानी पटना में साइबर अपराधी का एक नया और खतरनाक तरीका सामने आया है. पटना सदर के अंचलाधिकारी रजनी कांत का सरकारी सीयूजी मोबाइल नंबर साइबर ठगों ने हैक कर लिया. इतना ही नहीं, उनके व्हाट्सएप अकाउंट पर भी कब्जा कर लिया गया और उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए. मामले में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

कूरियर एजेंट बनकर किया फोन : अंचलाधिकारी रजनी कांत ने बताया कि उनके सरकारी मोबाइल नंबर 903****824 पर 98618****8 नंबर से एक कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को कूरियर डिलीवरी एजेंट बताया और कूरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष नंबर डायल करने को कहा. इसके बाद उनके एक सहकर्मी ने कॉलर के निर्देश पर 2177****7536 नंबर डायल कर दिया.

साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया (ETV Bharat)

एक कोड डायल करते ही शुरू हुआ खेल : बताया गया कि कोड डायल करते ही उनके मोबाइल नंबर पर आने वाली सभी कॉलें दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड होने लगीं. इसके साथ ही उनका व्हाट्सएप अकाउंट भी साइबर अपराधियों के नियंत्रण में चला गया. इसके बाद ठगों ने अंचलाधिकारी की पहचान का इस्तेमाल कर उनके परिचितों को संदेश भेजना शुरू कर दिया.

QR कोड भेजकर 25 हजार रुपये की ठगी : सीओ ने बताया कि सबसे पहले उनके परिचित बॉबी नामक व्यक्ति को एक क्यूआर कोड भेजा गया. ठगों ने खुद को अंचलाधिकारी बताते हुए पैसों की जरूरत होने की बात कही. विश्वास में आकर बॉबी ने क्यूआर कोड स्कैन किया और 25 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद कई अन्य लोगों को भी इसी तरह के संदेश और क्यूआर कोड भेजकर पैसे मांगने की कोशिश की गई.

दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो रही थीं सभी कॉल : रजनी कांत ने बताया कि वर्तमान में उनके सरकारी नंबर पर आने वाली सभी कॉलें 77649****6 नंबर पर फॉरवर्ड हो रही थीं. इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

दो महीने में सामने आए 15 से अधिक मामले : मामले पर साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि- ''प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी जांच की जा रही है. पिछले दो महीनों में इस तरह के 15 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. अपराधी लोगों को भ्रमित कर कॉल फॉरवर्डिंग कोड डायल करा देते हैं और फिर मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप का दुरुपयोग कर ठगी को अंजाम देते हैं.''

साइबर पुलिस की अपील : साइबर पुलिस ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि'- ''यदि कोई व्यक्ति कूरियर डिलीवरी, केवाईसी अपडेट, बैंकिंग सेवा या किसी अन्य बहाने से किसी कोड को डायल करने के लिए कहे तो ऐसा बिल्कुल न करें. साथ ही किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें.''

1930 पर तत्काल डायल कर शिकायत करें : पुलिस ने व्हाट्सएप पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचर सक्रिय रखने की भी सलाह दी है. इसके लिए व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर अकाउंट सेक्शन में टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर छह अंकों का पिन सेट किया जा सकता है. साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर लोग तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या शिकायत दर्ज कराने के लिए cybercrime.gov.in पोर्टल का उपयोग करें.

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