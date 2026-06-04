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एक कोड डायल करते ही पटना सदर अंचलाधिकारी का सरकारी मोबाइल हैक, WhatsApp कब्जे में लेकर ठगी

पटना : राजधानी पटना में साइबर अपराधी का एक नया और खतरनाक तरीका सामने आया है. पटना सदर के अंचलाधिकारी रजनी कांत का सरकारी सीयूजी मोबाइल नंबर साइबर ठगों ने हैक कर लिया. इतना ही नहीं, उनके व्हाट्सएप अकाउंट पर भी कब्जा कर लिया गया और उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए. मामले में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

कूरियर एजेंट बनकर किया फोन : अंचलाधिकारी रजनी कांत ने बताया कि उनके सरकारी मोबाइल नंबर 903****824 पर 98618****8 नंबर से एक कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को कूरियर डिलीवरी एजेंट बताया और कूरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष नंबर डायल करने को कहा. इसके बाद उनके एक सहकर्मी ने कॉलर के निर्देश पर 2177****7536 नंबर डायल कर दिया.

साइबर डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया (ETV Bharat)

एक कोड डायल करते ही शुरू हुआ खेल : बताया गया कि कोड डायल करते ही उनके मोबाइल नंबर पर आने वाली सभी कॉलें दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड होने लगीं. इसके साथ ही उनका व्हाट्सएप अकाउंट भी साइबर अपराधियों के नियंत्रण में चला गया. इसके बाद ठगों ने अंचलाधिकारी की पहचान का इस्तेमाल कर उनके परिचितों को संदेश भेजना शुरू कर दिया.

QR कोड भेजकर 25 हजार रुपये की ठगी : सीओ ने बताया कि सबसे पहले उनके परिचित बॉबी नामक व्यक्ति को एक क्यूआर कोड भेजा गया. ठगों ने खुद को अंचलाधिकारी बताते हुए पैसों की जरूरत होने की बात कही. विश्वास में आकर बॉबी ने क्यूआर कोड स्कैन किया और 25 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद कई अन्य लोगों को भी इसी तरह के संदेश और क्यूआर कोड भेजकर पैसे मांगने की कोशिश की गई.