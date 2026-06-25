खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, रौशन आनंद के सहयोगियों को मिली जमानत
पटना कोचिंग विवाद में खान सर उर्फ फैसल खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक बरकरार रखा. रौशन आनंद के दो सहयोगियों को जमानत मिली.
Published : June 25, 2026 at 12:11 PM IST
पटना: बिहार के पटना कोचिंग फायरिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. वहीं कोर्ट से खान सर उर्फ फैसल खान को राहत नहीं मिली. हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक कोर्ट ने रोक बरकरार रखा है. अदालत ने पुलिस से अपडेटेड केस डायरी की मांग की है. अब मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी.
खान सर को राहत, गिरफ्तारी पर रोक: पटना कोचिंग विवाद में एक बार फिर सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत दी. एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली कार्रवाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई. सरकार की तरफ से स्पेशल पीपी ने पुलिस से अपडेट केस डायरी की मांग की. वहीं रौशन आनंद के वकील ने कोर्ट से कहा कि जो भी आरोप है, वे बेबुनियाद और निराधार हैं और इसमें अभिषेक और गौरव की संलिप्तता नहीं है.
रौशन आनंद के दोनों सहयोगियों को बेल: कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना और पुलिस डायरी देखने के बाद रौशन आनंद के दोनों सहयोगी को नियमित जमानत दे दी. अब बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट से दोनों की जमानत की मंजूरी मिलेगी और पेपर बेऊर जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आज दोनों की जेल से रिहाई हो जाएगी.
''दोनों ओर से अदालत में अपना-अपना पक्षा रखा गया. जिसके बाद कोर्ट ने अभिषेक और गौरव को जमानत दे दी है. जल्द ही बेल बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू होगी और दोनों जेल से बाहर आ जाएंगे. कोर्ट ने माना कि दोनों पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इसलिए 109 का सेक्शन नहीं बनता हैं.''- राघव रौशन, आनंद के वकील
खान सर के गार्ड्स को राहत नहीं: वहीं पूरे कोचिंग फायिरंग विवाद में गिरफ्कार खान सर उर्फ फैसल खान के दोनों गार्ड्स की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. फिलहाल अदालत ने दोनों गार्ड्स को राहत नहीं दी है. अब मामले में केस डायरी मिलने के बाद शनिवार को दोनों की सुनवाई पर बहस होगी.
''अदालत में दोनों पक्ष की ओर से सुनवाई हुई. मामले में अपडेट केस डायरी मांगी गई है. अब मामले की अगली सुनवाई शनिवार यानी 27 जून को होगी. गार्ड वाले केस की भी सुनवाई शनिवार को होगी.''- अरविंद कुमार मउवार, खान सर के अधिवक्ता
क्या है खान सर और रौशन आनंद विवाद?: 2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट के पास स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर खान सर उर्फ फैसल खान और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रौशन आनंद के कर्मचारियों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी हुई थी. इस दौरान फायरिंग का आरोप भी लगाया गया था. हमले की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया. वहीं जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने खान सर पर अपने भाई की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया.
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