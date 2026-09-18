पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के लिए खाली कराया परिसर
फिर से पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिसके बाद बम स्क्वॉड की टीम जांच कर रही है. रिपोर्ट-राजीव रंजन
Published : September 18, 2026 at 12:16 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना के सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को परिसर में हड़कंप मच गया. ई-मेल के माध्यम से भेजे गए धमकी भरे संदेश में सिविल कोर्ट की सभी बिल्डिंग को बम से उड़ाने की बात कही गई है. धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया. एहतियात के तौर पर सिविल कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया और न्यायालय का कामकाज भी रोक दिया गया.
पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
धमकी की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के साथ बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा को देखते हुए सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया. पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम पूरे परिसर की जांच में जुटी हुई है. कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों और कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है. पुलिस की ओर से धमकी वाले ई-मेल की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदेश किस माध्यम से और कहां से भेजा गया है.
बम स्क्वॉड की टीम कर रही कोर्ट परिसर की जांच
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती स्तर पर पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा जांच की जा रही है. बम स्क्वॉड की टीम कोर्ट परिसर के अलग-अलग हिस्सों की जांच कर रही है. इसके साथ ही पुलिस संदिग्ध गतिविधियों और किसी भी आपत्तिजनक वस्तु की तलाश में जुटी है. हालांकि, जांच के दौरान अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद होने की जानकारी सामने नहीं आई है.
'पहले भी मिल चुकी है धमकी'
अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बताया कि पटना सिविल कोर्ट को पहले भी कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. पूर्व में भी धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर में व्यापक जांच की थी. उन मामलों में भी धमकी के बावजूद कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ था. एक पूर्व मामले में पुलिस ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सहयोग से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था. इसके बाद काफी समय तक इस तरह की धमकी का मामला सामने नहीं आया था.
पुलिस प्रशासन धमकी मिलने के बाद से अलर्ट
अब एक बार फिर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. पुलिस धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच के साथ ही इसके पीछे की मंशा और भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है.
''ई-मेल के माध्यम से पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस और बम स्क्वॉड की टीम कोर्ट परिसर में जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.''- राजेश कुमार, टाउन डीएसपी-1
सुरक्षा जांच जारी है
फिलहाल धमकी के बाद सिविल कोर्ट परिसर में कामकाज प्रभावित है और सुरक्षा जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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