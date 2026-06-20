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खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, कोचिंग फायरिंग केस में कोर्ट का फैसला

खान सर को पटना कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. फिलहाल, उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी. पढ़ें

KHAN SIR
खान सर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 10:50 AM IST

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पटना: पटना के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के बाहर फायरिंग केस में पटना सिविल कोर्ट ने फैसल खान (खान सर) को अंतरिम राहत दी है. अदालत ने फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है. मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होगी. वहीं, इस पूरे मामले में पकड़े गए खान सर के दोनों गार्ड्स को अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में ही रहना होगा.

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार: इससे पहले 9 जून को पिछली सुनवाई में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर उर्फ फैसल खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट यह रोक बरकरार रखी है. अदालत ने पुलिस से अगली सुनवाई यानी 25 जून तक खान सर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. साथ ही केस डायरी कोर्ट में जमा करने के लिए कहा.

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक (ETV Bharat)

रोशन आनंद से कोचिंग विवाद में कोर्ट का फैसला: शनिवार को सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसके बाद कोर्ट ने खान सर को राहत दी. ​अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस फिलहाल खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, हालांकि उन्हें जांच में सहयोग करने और पूछताछ प्रक्रिया में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं.

कोर्ट में क्या- क्या हुआ?: शनिवार को हुई सुनवाई के बाद खान सर के वकील ने कहा, पुलिस ने केस डायरी सब्मिट कर दी है. पीपी को हैंडओवर किया गया है. पीपी द्वारा केस डायरी पढ़ने के बाद उसे कोर्ट में 23 जून को जमा किया जाएगा और 25 जून को फाइनल सुनवाई होगी.

''25 जून तक के लिए फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है. उनके तीन और स्टॉफ के बेल पर सुनवाई हुई, उन लोगों को भी नोकर्सिव दे दिया गया है. अब कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी, सभी पूछताछ में सहयोग करेंगे.'' - अरविंद कुमार मउवार, खान सर के अधिवक्ता

क्या कहना है शिकायतकर्ता का? : इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद के वकील का आरोप है कि कोचिंग के बाहर खान सर के निर्देश पर उनके गार्ड ने फायरिंग की थी. लेकिन केस में रौशन आनंद को आरोपी बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है खान सर-रौशन आनंद विवाद?: 2 जून 2026 की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर खान सर उर्फ फैसल खान और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद के कर्मचारियों के बीच मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई.

कोचिंग के बाहर फायरिंग का आरोप: दोनों ओर से फायरिंग के आरोप लगे थे. जिसके बाद रौशन आनंद की गिरफ्तारी हुई. मामले में खान सर के दो सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी हुई. 25 जून से दोनों सुरक्षा गार्ड न्यायिक हिरासत में है. केस में खान सर और रौशन आनंद को बेल मिल चुकी है.

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