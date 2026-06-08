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खान सर को जेल या बेल? अग्रिम जमानत अर्जी दायर, रौशन आनंद की जमानत पर फैसला सुरक्षित

पटना: राजधानी पटना में चर्चित फायरिंग मामले को लेकर खान सर ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. वहीं मामले में गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत के लिए भी अदालत में आवेदन दाखिल किया गया.

जमानत का विरोध: गार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से पेश वकील ने जमानत का विरोध किया.

क्या है अदालत का फैसला: ज्ञान बिंदु की ओर से अदालत में कहा गया कि घटना के दौरान हुई फायरिंग महज भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह जानबूझकर कराई गई कार्रवाई थी. बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर निर्णय बाद में सुनाने का फैसला किया.

चर्चित फायरिंग मामला (ETV Bharat)

खान सर पर गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज: इधर पुलिस ने मामले में खान सर के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. यह केस उनके सुरक्षा गार्डों के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल हैं.

अदालत के फैसले पर नजर: पुलिस की एफआईआर के अनुसार जांच के दौरान यह आरोप सामने आया है कि घटना से पहले खान सर ने अपने गार्ड्स से कथित तौर पर कहा था कि "तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा." फिलहाल मामले की जांच जारी है और अदालत के फैसले पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है.