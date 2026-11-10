बिहार की हवा में घुला जहर, पटना सिटी का AQI 496 तक पहुंचा, कई शहरों में सांस लेना मुश्किल
Bihar AQI Level: बिहार में पटना समेत कई शहरों की हवा लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की गई. लोगों का सांस लेना मुश्किल. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 10, 2026 at 10:49 AM IST
पटना: बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है. राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है. दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ा है. स्थानीय मॉनिटरिंग आंकड़ों के मुताबिक पटना सिटी के चौक से कारगिलपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 496 तक पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक स्थिति है.
पटना में खतरे की घंटी
पटना का औसत AQI 300 से 320 के बीच बना हुआ बताया जा रहा है. राजधानी के दूसरे इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है. 300 से 320 के बीच औसत AQI रहने से लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है. प्रदूषण की यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए विशेष चिंता का विषय है.
बेगूसराय में सबसे अधिक प्रदूषण
बिहार के प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है. 9 नवंबर को AQI.in पर आज सुबह के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बेगूसराय में AQI 548 दर्ज किया गया, जो इस सूची में सबसे अधिक रहा. मुजफ्फरपुर में 450, बक्सर में 436, मुंगेर में 400, समस्तीपुर में 371, दरभंगा में 351, आरा में 309 और पटना में 308 AQI दर्ज किया गया.
अलग-अलग मॉनिटरिंग में भी खराब हवा
वहीं, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अलग-अलग मॉनिटरिंग आंकड़ों में हाजीपुर का AQI 335, बेतिया का 304, आरा का 290, मुजफ्फरपुर का 286 और पटना का 280 दर्ज किया गया था. अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों और समय के कारण आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के कई शहर इसकी चपेट में हैं.
पेड़ों की कटाई पर उठे सवाल
बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम लोगों में भी नाराजगी है. ओम प्रकाश का कहना है कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर विकास कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उनका आरोप है कि अपने फायदे और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लगातार पेड़-पौधों की कटाई की जा रही है.
पौधरोपण पर भी ध्यान देने की जरूरत
ओम प्रकाश का कहना है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन उनकी जगह नए पौधे लगाने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं. पेड़-पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में लगातार पेड़ों की कटाई का असर शहर की हवा और वातावरण पर पड़ सकता है. सरकार को विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देनी चाहिए.
सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी
वहीं, प्रभात जी का कहना है कि प्रदूषण जैसी समस्या से निपटने के लिए सरकार और आम जनता दोनों की जिम्मेदारी है. सरकार जो नियम और कानून बनाती है, उनका पालन होना चाहिए. साथ ही जनता को भी व्यवस्था का सहयोग करना होगा. जब तक सरकार के प्रयासों के साथ आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक प्रदूषण जैसी समस्या पर नियंत्रण पाना मुश्किल है.
गाड़ियों का धुआं भी प्रदूषण की बड़ी वजह
रीचा भारती ने बढ़ते प्रदूषण के पीछे पेड़ों की कटाई के साथ वाहनों से निकलने वाले धुएं को भी बड़ी वजह बताया. उनका कहना है कि गाड़ियों की समय-समय पर सर्विसिंग और प्रदूषण जांच होनी चाहिए. खासकर स्कूल बसों की फिटनेस और सर्विसिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर हो कार्रवाई
रीचा भारती का कहना है कि कई बार सड़कों पर ऐसी गाड़ियां चलती हैं, जिनसे काफी धुआं निकलता है, लेकिन लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने से भी बचते हैं. उनका मानना है कि सरकार को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समय-समय पर उनकी जांच सुनिश्चित होनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
"दीपावली के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है. इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण खांसी, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है. बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए स्थिति ज्यादा चिंताजनक है."-रीचा भारती, स्थानीय
गर्दनीबाग में कचरे का अंबार
प्रदूषण के साथ शहर की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. रीचा भारती ने गर्दनीबाग इलाके का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बड़े पैमाने पर कचरा जमा है. दीपावली के बाद निकला कचरा भी डंपिंग स्थल पर जमा दिखाई दे रहा है. आसपास रहने वाले लोगों को गंदगी और दुर्गंध के बीच रहना पड़ रहा है. वहां से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी होती है.
स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनता प्रदूषण
बढ़ते प्रदूषण के बीच सबसे बड़ा सवाल लोगों की सेहत का है. शहर में लगातार खराब होती हवा और जगह-जगह जमा कचरा लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है. प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहने से सांस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह और प्रदूषण से बचाव के उपायों को गंभीरता से लेने की जरूरत है.
स्मार्ट सिटी के साथ साफ हवा भी जरूरी
आम लोगों का मानना है कि सरकार को पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण, बड़े पैमाने पर पौधरोपण, वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच और कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए. साथ ही लोगों को भी पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. क्योंकि स्मार्ट सिटी की पहचान सिर्फ चौड़ी सड़कों और बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि साफ हवा, स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ नागरिकों से भी होती है.
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