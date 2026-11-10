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बिहार की हवा में घुला जहर, पटना सिटी का AQI 496 तक पहुंचा, कई शहरों में सांस लेना मुश्किल

बिहार में वायु प्रदूषण ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है. राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है. दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ा है. स्थानीय मॉनिटरिंग आंकड़ों के मुताबिक पटना सिटी के चौक से कारगिलपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 496 तक पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक स्थिति है.

पटना में खतरे की घंटी