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उम्र 6 साल, ज्ञान इनसाइक्लोपीडिया जैसा! क्रिकेट इतिहास का चलता-फिरता गूगल है यह बच्चा

पटना के छह वर्षीय शिवांश राय को क्रिकेट इतिहास, खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स और कमेंट्री जुबानी याद हैं. रिपोर्ट- धर्मेंद्र सिन्हा

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पटना के शिवांश राय है क्रिकेट इनसाइक्लोपीडिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 2:57 PM IST

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पटना: महज छह साल की उम्र में बच्चे आमतौर पर कार्टून, खिलौनों और खेल-कूद में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन शिवांश की दुनिया थोड़ी अलग है. क्रिकेट से जुड़े सवाल पूछते ही वह ऐसे जवाब देता है, जैसे सामने कोई क्रिकेट की पूरी किताब खुल गई हो. भारत ने कौन सा वर्ल्ड कप कब जीता, किस खिलाड़ी की जर्सी का नंबर क्या है, कौन सा खिलाड़ी किस टीम से खेलता है या क्रिकेट के इतिहास में कौन सी बड़ी घटना कब हुई-शिवांश इन सवालों के जवाब बड़ी सहजता से देता है.

सवाल क्रिकेट का हो तो जवाब तैयार

शिवांश से क्रिकेट के इतिहास से लेकर खिलाड़ियों तक से जुड़े सवाल पूछे जाएं तो वह एक के बाद एक जवाब देता चला जाता है. कौन सा वर्ल्ड कप किस कप्तान की अगुवाई में जीता गया, क्रिकेट में किसे ‘क्रिकेट का भगवान’ कहा जाता है, किस खिलाड़ी ने छह गेंदों पर छह छक्के लगाए..ऐसे कई सवालों के जवाब शिवांश को याद हैं. उसकी खासियत सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि सवाल के पीछे की जानकारी को भी याद रखना है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

मोबाइल-टीवी खोला तो भी क्रिकेट

शिवांश के पिता रवि बताते हैं कि शिवांश जब मोबाइल देखता है तो उसमें भी क्रिकेट से जुड़ी चीजें ही देखना पसंद करता है. टीवी पर मैच चल रहा हो तो उसकी नजरें स्क्रीन से हटती नहीं हैं. आजकल बच्चे मोबाइल पर अलग-अलग तरह के वीडियो और रील देखते हैं, लेकिन शिवांश की पसंद क्रिकेट है. क्रिकेट मैच हो, क्रिकेट की रील हो या किसी खिलाड़ी से जुड़ी जानकारी-वह उसमें खास दिलचस्पी लेता है.

"शिवांश जब मोबाइल देखता है तो उसमें भी क्रिकेट से जुड़ी चीजें ही देखना पसंद करता है. टीवी पर मैच चल रहा हो तो उसकी नजरें स्क्रीन से हटती नहीं हैं. आजकल बच्चे मोबाइल पर अलग-अलग तरह के वीडियो और रील देखते हैं, लेकिन शिवांश की पसंद क्रिकेट है."- रवि राय, शिवांश के पिता

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अपने माता-पिता के साथ शिवांश राय (ETV Bharat)

कमेंट्री भी सिर्फ सुनता नहीं, याद रखता है

परिवार के मुताबिक शिवांश की क्रिकेट में दिलचस्पी सिर्फ मैच देखने तक सीमित नहीं है. वह मैच के दौरान होने वाली कमेंट्री को भी बेहद ध्यान से सुनता है. कई बार कमेंटेटर ने मैच के दौरान क्या कहा, किस मौके पर क्या टिप्पणी की, शिवांश उसे भी याद रख लेता है. यही बात उसके परिवार को सबसे ज्यादा हैरान करती है कि वह क्रिकेट को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देखता, बल्कि मैच के साथ जुड़ी छोटी-छोटी बातों को भी अपने दिमाग में दर्ज करता जाता है.

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भाई के साथ क्रिकेट सीखता शिवांश राय (ETV Bharat)

तीन-साढ़े तीन साल की उम्र से क्रिकेट का जुनून

शिवांश की मां संध्या बताती हैं कि करीब तीन-साढ़े तीन साल की उम्र से ही उसकी क्रिकेट में गहरी दिलचस्पी दिखाई देने लगी थी. जब टीवी पर क्रिकेट मैच आता था तो वह काफी देर तक उसे बड़े ध्यान से देखता रहता था. धीरे-धीरे उसका यह शौक बढ़ता गया और क्रिकेट उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि पसंदीदा विषय बन गया.

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विराट कोहली का फैन है शिवांश (ETV Bharat)

"करीब तीन-साढ़े तीन साल की उम्र से ही उसकी क्रिकेट में गहरी दिलचस्पी दिखाई देने लगी थी. जब टीवी पर क्रिकेट मैच आता था तो वह काफी देर तक उसे बड़े ध्यान से देखता रहता था. धीरे-धीरे उसका यह शौक बढ़ता गया और क्रिकेट उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि पसंदीदा विषय बन गया."- संध्या राय, शिवांश की मां

परिवार को लगा, इसमें कुछ अलग है

शिवांश के पिता रवि राय बताते हैं कि परिवार के लोग शुरुआत में उसे क्रिकेट देखते हुए सामान्य तौर पर ही देखते थे. घर में पिता, चाचा और दादा जब क्रिकेट देखते थे तो शिवांश भी उनके साथ बैठ जाता था. लेकिन धीरे-धीरे उसने मैच से जुड़ी ऐसी बातें बतानी शुरू कीं, जिन्हें सुनकर परिवार को महसूस हुआ कि वह सिर्फ मैच नहीं देख रहा, बल्कि उसे समझ भी रहा है और याद भी रख रहा है.

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तिरंगे के साथ शिवांश राय (ETV Bharat)

कपिल देव का नाम लेकर चौंकाया

परिवार को तब और ज्यादा एहसास हुआ कि शिवांश की क्रिकेट में दिलचस्पी सामान्य नहीं है, जब वह क्रिकेट के पुराने मैचों और खिलाड़ियों के बारे में खुद जानकारी देने लगा. वह कपिल देव का जिक्र करता है और बताता है कि भारत ने उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था. परिवार के लिए यह हैरानी की बात थी कि इतनी कम उम्र में वह क्रिकेट के इतिहास से जुड़ी जानकारियों को भी याद रख रहा है.

दादा कहते हैं,अब खेल में भी भविष्य है

शिवांस के दादाजी महेश प्रसाद भी उसकी इस प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहते हैं. उनका कहना है कि पहले बुजुर्ग बच्चों से पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की बात करते थे, लेकिन आज खेल भी बच्चों के भविष्य का एक रास्ता बन चुका है. वह चाहते हैं कि शिवांश जिस क्षेत्र में रुचि रखता है, उसमें आगे बढ़े और परिवार के साथ देश का भी नाम रोशन करे.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

भाई सिद्धार्थ बनता है क्रिकेट का साथी

शिवांश के बड़े भाई सिद्धार्थ की भी उसकी क्रिकेट यात्रा में अहम भूमिका है. स्कूल के बाद दोनों भाई साथ में क्रिकेट खेलने जाते हैं. सिद्धार्थ उसे खेल की बारीकियां समझाते हैं और मैदान पर अभ्यास भी कराते हैं. हालांकि शिवांश की दिलचस्पी सिर्फ क्रिकेट खेलने में नहीं, बल्कि क्रिकेट के इतिहास और उससे जुड़े सामान्य ज्ञान में ज्यादा दिखाई देती है.

क्रिकेट देखता नहीं, उसे याद करके रखता है

परिवार के मुताबिक शिवांश की सबसे खास बात यही है कि वह क्रिकेट को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं देखता. मैच देखते समय वह खिलाड़ियों, कप्तानों, वर्ल्ड कप और कमेंट्री से जुड़ी जानकारियों को याद करता है. यही वजह है कि जब उससे अचानक क्रिकेट से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो वह बिना ज्यादा सोचे जवाब देने लगता है.

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घर में क्रिकेट खेलते शिवांश (ETV Bharat)

मां-पिता की उम्मीद,आगे कुछ बड़ा करे

शिवांश की मां संध्या और पिता रवि चाहते हैं कि क्रिकेट को लेकर उसकी यह दिलचस्पी आगे भी बनी रहे और वह भविष्य में इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करे. परिवार उसे पढ़ाई के साथ उसकी रुचि को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. अभी शिवांश सिर्फ छह साल का है, लेकिन क्रिकेट को लेकर उसकी जानकारी और याददाश्त ने परिवार के साथ-साथ आसपास के लोगों का भी ध्यान खींचा है.

छोटी उम्र में क्रिकेट का बड़ा जुनून

शिवांश की कहानी सिर्फ छह साल के एक बच्चे के क्रिकेट प्रेम की कहानी नहीं है. यह उस बदलते दौर की तस्वीर भी है, जहां बच्चे खेल को सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसके इतिहास, खिलाड़ियों और आंकड़ों को भी जानने की कोशिश करते हैं. शिवांश के लिए क्रिकेट सिर्फ देखने का खेल नहीं, बल्कि सीखने, याद रखने और लगातार जानने की एक दुनिया है.

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मां और भाई के साथ शिवांश (ETV Bharat)
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