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नीमच में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 50 लाख रिश्वत लेने के आरोप में सीबीएन इंस्पेक्टर को उठा ले गई टीम

बिहार की पटना सीबीआई ने घूसकांड में सीबीएन इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव को किया गिरफ्तार, पटना ले जाने के लिए मांगी ट्रांजिट रिमांड. राकेश राठौड़ की रिपोर्ट.

Patna CBI arrest CBN inspector
नीमच सीबीएन इंस्पेक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
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नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) में कथित भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है. बिहार के पटना सीबीआई की विशेष टीम ने सीबीएन के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि एनडीपीएस मामलों में राहत देने के एवज में कथित रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके सिलसिले में संदिग्ध डिजिटल लेनदेन के सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई अंजाम दी है.

जानकारी के मुताबिक CBI की टीम ने गुरुवार देर शाम नीमच स्थित नारकोटिक्स कॉलोनी में सिद्धार्थ जैन के सरकारी आवास पर कार्रवाई शुरू की थी. कई घंटे चली इस कार्रवाई के बाद शुक्रवार को उन्हें कैंट थाने ले जाया गया. इसके बाद जिला चिकित्सालय में उनका मेडिकल कराया गया.

शासकीय अधिवक्ता सीके. बाहेती (ETV Bharat)

रातभर कैंट थाने में रखा, सुबह मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी

सीबीआई की कार्रवाई के बाद आरोपी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव को देर रात नीमच के कैंट थाने में रखा गया था. शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सीबीआई टीम कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची. इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे आरोपी को जिला अदालत में पेश किया गया.

शासकीय अधिवक्ता सीके. बाहेती ने बताया कि पटना सीबीआई की टीम आरोपी अधिकारी को पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पटना ले जाना चाहती है, जिसके लिए न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई है.

उन्होंने बताया कि मध्य रात्रि को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पटना, बिहार की टीम द्वारा नीमच के सीबीएन परिसर स्थित कॉलोनी में इंस्पेक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव के यहां कार्रवाई करते हुए उन्हें डिटेन किया गया है. उनके खिलाफ डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत मिली थी. सीबीआई टीम द्वारा आरोपी इंस्पेक्टर को जिला न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है ताकि उन्हें पटना ले जाकर आगे की जांच की जा सके.

Patna CBI arrest CBN inspector
नीमच सीबीएन इंस्पेक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)

डिजिटल सबूत और गैजेट्स जब्त

अफीम और एनडीपीएस जब्ती से जुड़े मामले में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड मिलने के बाद सीबीआई ने छापेमारी की थी. कार्रवाई के दौरान सीबीआई की टीम ने मामले से जुड़ी फाइलें, बैंक खातों का रिकॉर्ड, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस जब्त किए हैं. सीबीआई की इस अचानक हुई कार्रवाई से सीबीएन दफ्तर में हड़कंप का माहौल है.

नीमच सीबीएन का भ्रष्टाचार से रहा पुराना नाता

इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में सीबीआई भोपाल की टीम ने सीबीएन अधीक्षक डॉ. राजकुमार गर्ग और बिचौलिए को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. जुलाई 2025 में जयपुर सीबीआई की टीम ने निरीक्षक महेंद्र सिंह और दलाल को 53 लाख रुपये की डील के मामले में पहली किस्त लेते पकड़ा था. वर्ष 2021 में अफीम तौल के दौरान कथित वसूली के मामले में तत्कालीन नारकोटिक्स अधीक्षक और निरीक्षकों पर सीबीआई प्रकरण दर्ज कर चुकी है. सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, सीबीआई की जांच प्रक्रिया अभी जारी है और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद आगे की पूछताछ पटना में की जाएगी.

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