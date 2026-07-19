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हनीट्रैप में फंसाया, AI डीपफैक से किया ब्लैकमेल, पटना के कारोबारी से 97 लाख वसूले

मुजफ्फरपुर में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा. पटना के होटल कारोबारी से एडिटेड फोटो के जरिए एक करोड़ मांग, पुलिस ने बरामद किए 20 लाख.

PATNA BUSINESSMAN HONEY TRAP case
पटना होटल कारोारी हनीट्रैप मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 19, 2026 at 1:55 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में हनीट्रैप और रंगदारी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पटना के एक होटल कारोबारी को फर्जी एडिटेड तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर अपराधियों ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी.

कारोबारी से 97 लाख की उगाही: बदनामी के डर से पीड़ित कारोबारी ने अपराधियों को अबतक 97 लाख रुपये दे दिये थे. अखिरी बार बताए गए स्थान पर 20 लाख रुपये की किस्त में ट्रैकर लगाकर दी गई थी. अहियापुर थाना क्षेत्र में यह राशि दी गई थी. बाद में कारोबारी ने गुप्त सूचना पुलिस को दे दी.

पटना होटल कारोारी हनीट्रैप मामला (ETV Bharat)

पुलिस ने बरामद की राशि: मुजफ्फरपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अहियापुर थाना क्षेत्र के एक मकान से पूरे 20 लाख रुपये बरामद कर लिए. वहीं बरामद राशि की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है.

एसएसपी के निर्देश पर गठित हुई विशेष टीम: एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने छापेमारी कर रंगदारी की राशि सफलतापूर्वक वसूल की.

"पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. कारोबारी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. यह जांच की जा रही है कि पूरी साजिश किस तरह रची गई."-मोहिबुल्लाह अंसारी, सिटी एसपी

हनीट्रैप साजिश की जांच जारी: पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग की पूरी साजिश किसने और कैसे रची. कारोबारी की पहचान सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी गई है.

अभिषेक समेत अन्य पर शक: टाउन डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभिषेक नामक युवक और उसके साथियों की संलिप्तता सामने आई है. पीड़ित का लिखित आवेदन मिलने के बाद अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. पीड़ित से आरोपियों ने अबतक 97 लाख रुपये की उगाही कर ली थी.

"अभिषेक और उसके साथियों की संलिप्तता सामने आई है. पीड़ित कारोबारी का आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और अहियापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है."-विनीता सिन्हा, टाउन डीएसपी

आरोपियों की तलाश में छापेमारी: पुलिस की विशेष टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. मामले की जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही पूरे रैकेट का खुलासा होने की उम्मीद है.

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