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वियतनाम में पटना के व्यापारी का शव फंसा, इंतजार में पथराई परिजनों की आंखें, सरकार से मांगी मदद

वीजा में पेंच के कारण फंसा मामला: परिजनों का कहना है कि जहां भर्ती कराया गया, वहां के लिए वीजा लगता है. ऐसे में जो टूर प्लान किया गया था, उसमें उस शहर का वीजा नहीं था. उनका इलाज चला, वह ठीक भी होने लगे. वेंटिलेटर से हटाकर उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. वह अपने लोगों से बात करने लगे. लौटने की तैयारी शुरू हुई तो वहां के अधिकारियों ने वीजा देने से मना कर दिया. परेशानी बढ़ी और बिंदा सिंह की तबीयत भी खराब हुई. इसी बीच 4 अप्रैल को उनकी मौत हो गई.

हार्ट अटैक के बाद इलाज के दौरान मौत: कंपनी ने सभी के लिए हवाई जहाज का टिकट, आने जाने का खर्च और रहने की व्यवस्था की थी. जब वहां से लौटने की तैयारी हो रही थी, तभी वियतनाम के एयरपोर्ट पर बिंदा सिंह को हार्ट अटैक आ गया. उन्हें आनन-फानन में वहां के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उस अस्पताल ने वियतनाम के दूसरे शहर के अस्पताल में उनका रेफर कर दिया.

कारोबारी का शव वियतनाम में फंसा: पटना के विग्रहपुर के रहने वाले बिंदा सिंह जब विदेश यात्रा के लिए जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जहाज पर बैठे होंगे तो उन्हें जरा भी यकीन नहीं हुआ होगा कि यह उनकी आखिरी यात्रा है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बिजनेस से जुड़े बिंदा प्रसाद सिंह पटना के चांदनी चौक में व्यापार करते हैं. एक निजी कंपनी की तरफ से पटना के 25 लोगों सहित भारत के 90 लोगों का टूर प्लान वियतनाम के लिए किया गया था.

पटना: बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले बिंदा सिंह की वियतनाम में इलाज के दौरान मौत हो गई. पिछले तीन दिनों से परिवार शव के इंतजार में है लेकिन वहां की सरकार वीजा में तकनीकी गड़बड़ी के कारण शव को ले जाने की अनुमति नहीं दे रही है. बिजनेस से जुड़े कार्यों को लेकर 90 भारतीयों की टीम के साथ बिंदा भी 6 मार्च 2026 को वियतनाम के लिए रवाना हुए थे.

शव के साथ दो सदस्य भी फंसे: टूर पर गए बिंदा सिंह की जब तबीयत बिगड़ी तो उनके पोते और बड़े बेटे के साले वियतनाम के लिए रवाना हो गए थे. अब जब बिंदा सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई तो उनके शव औक उनके पोते सहित बेटे के साले को भारत लौटने नही दिया जा रहा.

शव के इंतजार में परिजन: अब न परिवार के सदस्य भारत लौट पा रहे हैं और न ही शव को वापस लाया जा रहा है. इधर, पटना में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं. परिवार के मुखिया की मौत के बाद पत्नी और बेटे का रो-रो कर बुरा हाल है. बड़े बेटे राजेश कुमार ने कहा कि वियतनाम सरकार और एम्बेसी पूरे मामले में गंभीरता नही दिखा रही है.

"हमने भारत सरकार के सामने बात रखी है लेकिन वियतनाम सरकार के रैवैये से कुछ भी आसान नजर नही आ रहा. जिस कंपनी ने टूर पर भेजा था, उससे भी हम लोगों ने संपर्क किया लेकिन अब वह पल्ला झाड़ रही है. पिताजी 75 साल से ऊपर के थे, इसलिए उनका इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था."- राजेश कुमार, बिंदा सिंह के बेटे

पत्नी ने लगाई सरकार से गुहार: मृतक बिंदा सिंह की पत्नी मालती देवी ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि पति तो चले गए, अब कम से कम उनका शव हमें लौटा दिया जाए. हमारे बच्चे भी वियतनाम में फंसे हुए हैं. सरकार से गुजारिश करते हैं कि सभी को आने में मदद करें.

पत्नी मालती देवी (दाएं) (ETV Bharat)

"सरकार मेरे पति के शव और बच्चो को वापस लाने में मदद करे. यह उनकी (बिंदा सिंह) पहली विदेश यात्रा नहीं थी. इससे पहले भी वह कई यात्रा कर चुके थे. इस तरह की परेशानी उनके साथ कहीं नहीं रही थी. अब तो सरकार उनके शव को वापस कर दे, यही बड़ी बात है."- मालती देवी, मृतक बिंदा सिंह की पत्नी

वीजा मिल जाता तो दादा जिंदा होते: वहीं, मृतक बिंदा सिंह की पोती अमीषा बताती हैं कि हम लोग लगातार इंडियन एंबेसी से लेकर वियतनाम एंबेसी तक गुहार लगा चुके हैं. मेरे अंकल और मेरे भाई को दादाजी के डेड बॉडी के साथ भारत लाया जाए. अमीषा यह भी बताती है केंद्रीय विदेश मंत्री से भी गुहार लगाई गई है कि इस मामले में वह जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें. वो कहती हैं, 'दादाजी को समय पर वीजा मिल जाता तो वो जिंदा होते.'

पोती अमीषा (ETV Bharat)

"दादा जी का देहांत हुए 3 दिन से ऊपर हो गए लेकिन अब तक वीजा पर एक मुहर तक नहीं लग पाया है. यदि वीजा की परेशानी नहीं हुई होती तो दादाजी जिंदा होते और हम लोगों से मिल पाते. सरकार से गुहार लगाते हैं कि दादाजी के शव को घर लाने में हमारी मदद करें."- अमीषा, मृतक बिंदा सिंह की पोती

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