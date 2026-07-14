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बंटी यादव हत्याकांड का खुलासा, शराब की कमाई के विवाद में अपहरण के बाद कत्ल

पटना में अवैध शराब की कमाई के विवाद में बंटी यादव की हत्या हुई. पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ा और चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए.

BUNTY YADAV KIDNAPPING MURDER CASE
जानकारी देतीं सेंट्रल एसपी पटना ममता कल्याणी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 8:50 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना के चर्चित बंटी यादव अपहरण एवं हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. कोतवाली थाना क्षेत्र से 7 जुलाई को हुए अपहरण मामले की जांच में सामने आया है कि अवैध शराब के कारोबार से हुई कमाई में हिस्सेदारी को लेकर हुए विवाद के कारण बंटी यादव की हत्या की गई थी.

पांच आरोपी गिरफ्तार: हालांकि अभी अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है. इस मामले में पुलिस ने सोमवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके पास से तीन मोबाइल फोन और 28 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं. अब तक इस मामले में कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है.

लिखित आवेदन पर दर्ज मामला: नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य) ममता कल्याणी ने बताया कि यह मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के न्यू करबिगहिया निवासी किरण देवी के लिखित आवेदन पर दर्ज किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका 25 वर्षीय बेटा बंटी यादव 6 जुलाई की रात अपनी चाउमीन-मंचूरियन की दुकान बंद करने के बाद पटना जंक्शन स्थित दूध मंडी दही लेने गया था.

BUNTY YADAV KIDNAPPING MURDER CASE
बंटी यादव का अपहरण कर हुई हत्या (ETV BHARAT)

मारपीट कर हुआ अपहरण: किरण देवी के लिखित आवेदन के मुताबिक दूध मंडी से ही रविश कुमार उर्फ बीसी, रोहित कुमार और छह-सात अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया. घटना का एक वीडियो भी पुलिस को मिला था. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरु की थी.

एसआईटी का गठन: मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि-व्यवस्था-01 कृष्ण मुरारी प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. जांच को गति देने के लिए चार अलग-अलग टीमें बनाई गईं, जिनमें अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, तकनीकी जांच तथा विशेष छापेमारी टीम शामिल थी.

11 जुलाई को बंटी का शव बरामद: एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को ही रोहित कुमार, बजरंगी कुमार और रवि कुमार उर्फ बीसी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद 11 जुलाई को अथमलगोला थाना क्षेत्र के फुलेलपुर फोरलेन के नीचे खेत से बंटी यादव का शव मिट्टी में दबा हुआ बरामद किया गया.

देखें रिपोर्ट (ETV BHARAT)

आरोपियों ने स्वीकारी संलिप्तता: जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने 13 जुलाई को कंकड़बाग निवासी रौशन कुमार और शेखपुरा के बाउघाट थाना क्षेत्र निवासी अजीत कुमार सहनी को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान दोनों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.

कमाई में हिस्सेदारी का विवाद: पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के बयान से पता चला कि मुख्य आरोपी रविश कुमार उर्फ बीसी का संबंध मोनी किन्नर से था. दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश से ट्रेन के जरिए अवैध शराब लाकर उसकी बिक्री करते थे. इस कारोबार से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी को लेकर बंटी यादव लगातार अपना हिस्सा मांग रहा था, जिससे दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था.

बेरहमी से पिटाई कर की हत्या: इसी विवाद के चलते आरोपियों ने पहले से साजिश रची और घटना के दिन शंकर कुमार, रौशन कुमार, रोहित कुमार, सोनू, मोनी किन्नर, सूरज, बजरंगी कुमार तथा रवि कुमार उर्फ बीसी ने मिलकर बंटी यादव का अपहरण किया. इसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी और सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को अथमलगोला थाना क्षेत्र में मोकामा फोरलेन के पास खेत में बालू और मिट्टी से ढक दिया.

BUNTY YADAV KIDNAPPING MURDER CASE
पुलिस ने जारी कि विज्ञप्ति (ETV BHARAT)

4 पुलिसकर्मी सस्पेंड: एसपी (मध्य) ममता कल्याणी ने बताया कि पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. मामले में विधिसम्मत कार्रवाई जारी है और अनुसंधान के आधार पर आगे भी गिरफ्तारी की जाएगी. वही इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाली थाने के एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है.

"मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार अपराधियों में से कुछ का आपराधिक इतिहास रहा है. फिलहाल हर बिंदु पर जांच की जा रही है. निलंबित पुलिसकर्मियों से 3 दिन में जवाब मांगा गया है."- ममता कल्याणी, सेंट्रल एसपी, पटना

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