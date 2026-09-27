BSEB के तीन कर्मियों पर FIR, 32 साल से फर्जी डिग्री के सहारे कर रहे थे नौकरी
बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर 32 साल से BSEB में नौकरी कर रहे 3 कर्मचारियों पर FIR दर्ज हुई है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : September 27, 2026 at 10:09 AM IST
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर लंबे समय से नौकरी करने का मामला सामने आया है. बोर्ड के तीन कर्मचारियों के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. आरोप है कि इन कर्मचारियों ने ऐसे शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी सेवा हासिल की, जिनके संबंधित संस्थानों से जारी होने की पुष्टि नहीं हुई. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
BSEB के तीन कर्मचारियों पर FIR
जिन तीन कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनमें शिव कुमार यादव, माधव यादव और हरिमोहन यादव शामिल हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक तीनों बिहार बोर्ड में पदचर के पद पर कार्यरत थे. शिव कुमार यादव की नियुक्ति 1 जुलाई 1995, माधव यादव की नियुक्ति 1 जुलाई 1994 और हरिमोहन यादव की नियुक्ति 1 अप्रैल 1995 को हुई थी. इस हिसाब से इनकी सरकारी सेवा अवधि करीब तीन दशक से अधिक की रही है.
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की हुई थी जांच
मामला कर्मचारियों की सेवा समायोजन प्रक्रिया के दौरान सामने आया. जानकारी के मुताबिक तीनों ने वर्ष 2005 में बोर्ड के समक्ष अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र जमा किए थे. बाद में वर्ष 2016 में सेवा समायोजन की प्रक्रिया के तहत इन प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया गया. सत्यापन के दौरान संबंधित शैक्षणिक संस्थानों से प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच कराई गई, जहां कथित तौर पर इन दस्तावेजों के उनके संस्थान से जारी नहीं होने की बात सामने आई.
कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी शिकायत
इसके बाद मामले में बोर्ड स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी. बिहार बोर्ड के प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी की ओर से कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर तीनों कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अब प्रमाणपत्रों की वास्तविकता, उनके इस्तेमाल और नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है.
जांच के दायरे में कर्मचारियों की सेवा से जुड़े रिकॉर्ड
इस मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि जिन नियुक्तियों पर अब सवाल उठे हैं, वे वर्ष 1994-95 की हैं, जबकि प्रमाणपत्रों का सत्यापन सेवा समायोजन के दौरान वर्ष 2016 में कराया गया था. ऐसे में कथित फर्जी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद अब तक हुई कार्रवाई और इस दौरान कर्मचारियों की सेवा से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आ सकते हैं.
नियोजित शिक्षकों की जांच से अलग है मामला
बिहार में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. वर्ष 2026 में नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान हजारों मामलों में कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी. हालांकि, बिहार बोर्ड के इन तीन कर्मचारियों का मामला उस शिक्षक जांच से अलग है और इसमें पुलिस की मौजूदा जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी.
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