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BSEB के तीन कर्मियों पर FIR, 32 साल से फर्जी डिग्री के सहारे कर रहे थे नौकरी

BSEB के तीन कर्मियों पर FIR ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र के आधार पर लंबे समय से नौकरी करने का मामला सामने आया है. बोर्ड के तीन कर्मचारियों के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. आरोप है कि इन कर्मचारियों ने ऐसे शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी सेवा हासिल की, जिनके संबंधित संस्थानों से जारी होने की पुष्टि नहीं हुई. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.