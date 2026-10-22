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बदबूदार पनीर, ब्रेड में कीड़ा, तड़का में कॉकरोच.. पटना के फूड आउटलेट में छापेमारी से हड़कंप

ब्रांडेड आउटलेट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ( ETV Bharat )

पटना : बड़े ब्रांड का नाम, चमकदार दुकान और महंगे मेन्यू देखकर अगर आप भी खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं, तो पटना से आई यह खबर आपको चौंका सकती है. खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई ब्रांडेड फूड आउटलेट्स पर स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई हैं. कहीं बदबूदार पनीर मिला, तो कहीं ब्रेड के पैकेट में कीड़ा पाया गया. हाजीपुर के साहू होटल में तो दाल तड़के में कॉकरोच मिल गया. कार्रवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया गया है.

ब्रांडेड आउटलेट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई