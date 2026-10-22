बदबूदार पनीर, ब्रेड में कीड़ा, तड़का में कॉकरोच.. पटना के फूड आउटलेट में छापेमारी से हड़कंप
पटना के ब्रांडेड फूड आउटलेट्स की जांच में बदबूदार पनीर, ब्रेड में कीड़ा और स्वच्छता संबंधी कमियां मिलीं, 14 दिनों का नोटिस जारी. रिपोर्ट कृषनंदन
Published : October 22, 2026 at 12:50 PM IST
पटना : बड़े ब्रांड का नाम, चमकदार दुकान और महंगे मेन्यू देखकर अगर आप भी खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं, तो पटना से आई यह खबर आपको चौंका सकती है. खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई ब्रांडेड फूड आउटलेट्स पर स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई हैं. कहीं बदबूदार पनीर मिला, तो कहीं ब्रेड के पैकेट में कीड़ा पाया गया. हाजीपुर के साहू होटल में तो दाल तड़के में कॉकरोच मिल गया. कार्रवाई के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया गया है.
ब्रांडेड आउटलेट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई
त्योहारों के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने पटना में कई बड़े फूड आउटलेट्स का निरीक्षण किया. इस कार्रवाई में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रसोई की स्वच्छता, भंडारण व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई. निरीक्षण के दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं.
बदबूदार पनीर और 30 किलो सामग्री जब्त कर नष्ट कराई
बुद्ध मार्ग स्थित एक ब्रांडेड बारबेक्यू रेस्टोरेंट के निरीक्षण में खराब दुर्गंध वाला 30 किलो पनीर और 4 किलो चावल मिला. विभाग के मुताबिक, जब्त सामग्री की कीमत करीब 11,400 रुपये थी. इसे जब्त कर नष्ट कराया गया. वहीं, वॉश एरिया में रखे होने के कारण 15 किलो पैक्ड चिकन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई. किचन में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे जाने की बात भी सामने आई. संबंधित प्रतिष्ठान को कमियां दूर करने के लिए 14 दिनों का नोटिस दिया गया.
ब्रेड के पैकेट में मिला कीड़ा
फ्रेजर रोड स्थित एक अन्य ब्रांडेड बारबेक्यू आउटलेट में ब्रेड के पैकेट में कीड़ा पाया गया. निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठे. विभाग ने फ्रोजन मीट और रेड चिली पाउडर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे. प्रतिष्ठान को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी कमियां दूर करने के लिए 14 दिनों का सुधार नोटिस जारी किया गया.
फ्रीजर में वेज-नॉनवेज एक साथ
कंकड़बाग स्थित एक ब्रांडेड फास्ट-फूड आउटलेट में फ्रीजर के अंदर शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक साथ रखे मिले. खाद्य पदार्थों के भंडारण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई. विभाग ने पैक्ड चिकन और वेजिटेबल जिंजर पैटी के नमूने जांच के लिए भेजे. खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और FIFO यानी पहले आए खाद्य पदार्थ का पहले इस्तेमाल करने के नियम का पालन करने का निर्देश दिया गया.
बोरिंग कैनाल रोड स्थित एक अन्य आउटलेट में औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित 835 पीईटी गिलासों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई. यहां भंडारण क्षेत्र तक जाने वाली सीढ़ी और रास्ता क्षतिग्रस्त मिला. फ्रीजर में वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थ एक साथ रखे होने की बात भी सामने आई. विभाग ने फ्रोजन चिकन का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा और सुधार के लिए 14 दिनों का नोटिस जारी किया.
कई अन्य आउटलेट्स में भी मिलीं कमियां
विभागीय निरीक्षण में पटना के अलग-अलग इलाकों में स्थित अन्य ब्रांडेड फूड आउटलेट्स पर भी अनियमितताएं दर्ज की गईं. बेली रोड के एक आउटलेट्स में किचन की स्वच्छता संतोषजनक नहीं मिली. यहां से खुले मैदे का नमूना जांच के लिए भेजा गया.
अनीसाबाद: एक आउटलेट में शौचालय से दुर्गंध आ रही थी और भंडारण क्षेत्र की साफ-सफाई ठीक नहीं थी. मेयोनीज का नमूना लिया गया. इसी इलाके के एक अन्य ब्रांडेड पिज्जा आउटलेट में दीवार की टाइलें गंदी मिलीं और शौचालय की स्वच्छता भी संतोषजनक नहीं थी. यहां से खुले मैदे का नमूना जांच के लिए भेजा गया.
कंकड़बाग और रीजेंट सिनेमा हॉल के आसपास : खाद्य सामग्री के भंडारण और किचन की स्वच्छता से जुड़ी कमियां सामने आईं. एक आउटलेट में मेन्यू पर एलर्जेन संबंधी जानकारी का डिस्क्लेमर भी दर्ज नहीं था. संबंधित प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए.
आशियाना मोड़: एक ब्रांडेड बारबेक्यू आउटलेट में फ्रीजर में खाद्य पदार्थों के रखरखाव में कमी मिली. लाइसेंस में भी त्रुटि पाई गई. रेड चिली पाउडर का नमूना जांच के लिए भेजा गया.
हाजीपुर के साहू होटल पर कार्रवाई : प्रतिष्ठान की खाद्य सामग्री में कॉकरोच तड़का मिलने की शिकायत के बाद खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने जांच की. जहां FSSAI के अधिकारियों ने पाया कि किचन गंदगी से भरा हुआ था. तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में एक गंदे तरीके से रखा गया था. जिसे देखते हुए टीम ने विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए मेसर्स साहू होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. साथ ही, बिना वैध लाइसेंस के प्रतिष्ठान के संचालन पर रोक लगा दी गई है.
हाजीपुर के साहू होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित, संचालन पर रोक हाजीपुर के राजेंद्र चौक स्थित साहू होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की। इस दौरान किचन में गंदगी और खुले में खाद्य पदार्थों का भंडारण पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 22 अक्टूबर से लाइसेंस निलंबित करते हुए वैध लाइसेंस के बिना होटल के संचालन पर रोक लगा दी है। @dm_vaishali | @BiharHealthDept | @IPRDBihar | @airnews_patna #Hajipur #VaishaliNews #BiharNews #FoodSafety #SahuHotel #FoodSafetyDepartment #BiharHealthDepartment— DD News Bihar | डीडी न्यूज बिहार (@ddnewsBihar) October 22, 2026
क्या महंगा खाना गुणवत्ता की गारंटी है?
आम तौर पर ग्राहक बड़े ब्रांड, आकर्षक इंटीरियर और महंगे मेन्यू को देखकर खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर भरोसा करते हैं. लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि क्या ब्रांडेड आउटलेट में खाना खाने भर से उसकी स्वच्छता की गारंटी नहीं मिल जाती.
जानें अपने उपभोक्ता अधिकारों को। दोषपूर्ण वस्तु, सेवा में कमी, अधिक मूल्य वसूली या भ्रामक व्यवहार की स्थिति में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या व्हाट्सएप 8800001915 पर शिकायत दर्ज करें एवं समाधान पाएं। @IPRDBihar @AshokChoudhaary @AbhaySinghIAS https://t.co/q6lVTKwmMq— Food & Consumer Protection Dept. Bihar (@food_bihar) September 1, 2026
भजे गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार
हालांकि, निरीक्षण में मिली कमियों के आधार पर सभी खाद्य पदार्थों को असुरक्षित घोषित नहीं किया जा सकता. जिन नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है, उनकी अंतिम गुणवत्ता रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित खाद्य पदार्थों के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकेगा. फिर भी बदबूदार पनीर, ब्रेड में कीड़ा और अस्वच्छ भंडारण जैसी स्थितियां खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.
14 दिनों में सुधार का निर्देश उल्लंघन पर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के पालन में सुधार करने का निर्देश दिया है. विभाग के मुताबिक, सचिव-सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य कारोबारियों को खराब या अनुपयोगी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने, साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य पदार्थों की सुरक्षित पैकिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है. अब निगाहें प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट और संबंधित प्रतिष्ठानों की ओर से 14 दिनों के भीतर किए जाने वाले सुधार पर रहेंगी.
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