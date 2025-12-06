ETV Bharat / state

दुनिया की सबसे महंगी किताब... देखने के लिए इस दिन पहुंचे पटना पुस्तक मेला

क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी किताब कौन-सी है. करोड़ों की इस किताब को पटना के पुस्तक मेला में रविवार को रखा जाएगा.

पटना के पुस्तक मेला में नीतीश कुमार (ETV Bharat)
Published : December 6, 2025 at 1:13 PM IST

पटना: बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को दुनिया की सबसे महंगी बुक आपको देखने को मिलेगी. पटना पुस्तक मेला के संयोजक अमित झा ने बताया कि पुस्तक मेला में इस बार एक बहुत खास आकर्षण यह है कि देश में चर्चित ग्रंथों में से एक, दुनिया के सबसे महंगे ग्रंथों में गिने जाने वाले 'मैं रत्नेश्वर' को प्रदर्शनी के रूप में रखा जाएगा.

दुनिया की सबसे महंगी पुस्तक : 7 दिसंबर (रविवार) को दुनिया की सबसे महंगे ग्रंथ की प्रदर्शनी लगेगी और इसकी बिक्री नहीं होगी. यह ऐसा ग्रंथ है जो जीवन दर्शन पर आधारित है और इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है.

लेखक ने बतायी पुस्तक की खासियत : पटना पुस्तक मेला में रविवार को प्रदर्शित होने वाली दुनिया की सबसे महंगी ग्रंथ 'मैं' के लेखक रत्नेश्वर कहते हैं कि अपने सवा वर्ष के वन प्रवास के दौरान उन्होंने अपने आध्यात्मिक साथी श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति में अद्वैत ज्ञान प्राप्त किया. विश्वास से साक्षात्कार और साक्षात्कार से मणिकार के साथ एकाकार होने तक की अवस्था को प्राप्त करते हुए वे महत् से अंधकार, अंधकार से प्रकाश और फिर प्रकाश से पुनः अंधकार की अनंत यात्रा के साक्षी बने.

"परिष्कृत 'मैं' की शाश्वत यात्रा कर्मण्य-स्मृति, यानी कर्मों की स्मृति के प्रति सजग रहते हुए निरंतर जारी है. इसी संचित स्मृति के बल पर खरबों वर्षों और अनगिनत रूपों-कल्पों की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव किया है, जिसे अपनी इस अद्वितीय ग्रंथ में अभिव्यक्त किया है."- रत्नेश्वर, लेखक

पटना पुस्तक मेला (ETV Bharat)

सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन: शुक्रवार को पटना पुस्तक मेला के 41वें संस्करण का शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर पुस्तक मेला का उद्घाटन किया और इस दौरान राज्य के मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे. आयोजन समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र और पुस्तक देकर सम्मानित किया.

पुस्तकों को सीएम ने देखा: उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुस्तक मेला में लगे कई स्टॉल का भ्रमण किया और पुस्तकों को देखा. बता दें पुस्तक मेला में प्रकाशक के स्टॉल के अलावा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के भी स्टॉल लगे हुए हैं और खाने-पीने की भी स्टॉल लगे हुए हैं.

नीतीश कुमार और उभरता बिहार पुस्तक (ETV Bharat)

मेले की विस्तृत रूप-रेखा: पटना पुस्तक मेला के संयोजक अमित झा ने बताया कि इस साल का पटना पुस्तक मेला 5 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर 2025 तक चलेगा. आयोजन स्थल गांधी मैदान उसी परम्परागत जगह पर है, जहां पिछले वर्षों में भी यह मेला आयोजित होता आया है.

"12 दिनों तक चलने वाले इस बार मेले के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक गेट नंबर 10 (रामगुलाम चौक क्षेत्र) अहम है. इसके अतिरिक्त अन्य द्वारों से भी प्रवेश की व्यवस्था होगी. बच्चों या स्कूल की ड्रेस में आए छात्रों को निशुल्क प्रवेश मिलेगा, जबकि कॉलेज छात्र-छात्राओं के लिए भी उनके आइडेंटी कार्ड दिखाने पर सोमवार से शुक्रवार तक एंट्री निशुल्क है."- अमित झा, संयोजक, पटना पुस्तक मेला

पटना पुस्तक मेला में छात्राएं (ETV Bharat)

इस साल का थीम और खास आकर्षण: अमित झा ने बताया कि इस वर्ष मेले की आधिकारिक थीम "Wellness – A Way of Life" (वेलनेस- ए वे ऑफ लाइफ) है. यानी कि अच्छा, स्वस्थ्य और समग्र जीवनशैली को लेकर जागरूकता भी इस मेला का हिस्सा है. इस थीम के तहत राष्ट्रीय-स्तरीय 'स्वास्थ्य-संवाद' का आयोजन होगा, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर, स्वास्थ्य और जीवनशैली संबंधी चर्चाएं और जागरूकता सत्र शामिल हैं.

बहुआयामी आयोजन है पुस्तक मेला: पुस्तक मेला केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह एक बहुआयामी सांस्कृतिक आयोजन है. इस बार के मेले में लगभग 200 से अधिक स्टॉल की व्यवस्था है, जहां देश भर के कई प्रकाशक अपनी पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं.

रोज अलग-अलग कार्यक्रम: इसके अलावा, मेले के अंतर्गत कई प्रकार के सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कवि सम्मेलन, मुशायरा, संपादक से संवाद, ज्ञान और गुरुकुल, नुक्कड़ नाटक, सिनेमा-उनेमा जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन मेले में किया जा रहा है. प्रतिदिन अलग-अलग कार्यक्रम किए जाएंगे.

नीतीश कुमार और विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

विज्ञान की प्रदर्शनियां: पुस्तक मेला में विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का भी स्टॉल लगा है. यहां अलग-अलग दिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रों की प्रदर्शनी लग रही है. पुस्तक मेला के पहले दिन गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेकनिक कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की पांचवें सेमेस्टर की दो छात्राएं सानू सुप्रिया और प्रियंका कुमारी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई थी.

"हमारे प्रोजेक्ट में स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट डस्टबिन, रेन डिस्ट्रक्शन और होम सिक्योरिटी पर काम किया गया है. रेन डिस्ट्रक्शन के तहत यदि अचानक बारिश आती है और बाहर छत पर कपड़ा सूख रहा है तो कपड़ा अपने आप साइड हो जाएगा और इसके लिए सेंसर लगा हुआ है."- सानू सुप्रिया, छात्रा

