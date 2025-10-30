ETV Bharat / state

कुम्हरार में कायस्थों की नाराजगी ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें, टिकट कटने के बाद भी अरुण सिन्हा ने संभाला मोर्चा

कायस्थों की नाराजगी ने कुम्हरार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हालांकि टिकट कटने के बाद भी अरुण सिन्हा ने जीत का दावा किया.

Bihar Election 2025
बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

October 30, 2025

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अब जोड़ पकड़ चुका है. पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को पहले फेज के तहत वोट डाले जाएंगे. इस बार कुम्हरार सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है. बीजेपी ने कुम्हरार विधानसभा से अपना उम्मीदवार बदल दिया है. मौजूदा विधायक अरुण सिन्हा के स्थान पर संजय गुप्ता को टिकट दिया है. इस फैसले से कायस्थों में काफी नाराजगी है. हालांकि अरुण सिन्हा का कहना है कि नाराजगी के बावजूद हमें ही समर्थन मिलेगा.

टिकट कटने के बाद बातचीत के दौरान अरुण सिन्हा ने कहा कि कायस्थ बुद्धिजीवी समाज है. कास्ट से किसी को हटाया जाता है तो स्वाभाविक है कि पीड़ा होगी. घर से भी लोगों की विदाई होती है तो पीड़ा होती है लेकिन जब समाज और देश की बात आती है तो यह समाज काफी समझदारी से फैसला लेता है.

कुम्हरार से मौजूदा बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा (ETV Bharat)

क्यों कटा टिकट?: अरुण सिंह ने कहा कि जब पार्टी ने तय किया कि इस बार किसी नए उम्मीदवार को उतारा जाए तो उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. वह संगठन के साथ हैं और संजय गुप्ता के लिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं.

अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा हूं: अरुण सिन्हा ने कहा कि मैं बीजेपी कैंडिडेट को बुलाकर लगातार बैठक कर रहा हूं. आज भी बैठक हुई है. सभी स्थानों पर जा रहा हूं और कायस्थ भाइयों से भी कह रहा हूं कि देश को देखें, उम्मीदवार को ना देखें.

कैसे दूर होगी कायस्थों की नाराजगी?: इस सवाल पर अरुण सिन्हा ने कहा कि धीरे-धीरे नाराजगी दूर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें कायस्थ समाज की संख्या एक लाख के करीब है. वह लगातार अपने समाज के लोगों से मिल रहे हैं. उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले नाराजगी पूरी तरह दूर हो जाएगी.

चेहरा नहीं बीजेपी जरूरी: अरुण सिन्हा ने कहा कि 50 सालों का इतिहास देखें तो चेहरा बदलता रहा है. शैलेंद्र श्रीवास्तव से लेकर सुशील मोदी इस सीट की नुमाइंदगी कर चुके हैं. इसलिए चेहरा कोई भी हो, जीत बीजेपी की ही होगी.

"मैं रहूं या ना रहूं देश रहना चाहिए और मेरे समझ से देश को सही दशा दिशा देने वाली बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है. जब भारतीय जनता पार्टी का किन परिस्थितियों में निर्णय हुआ और जब निर्णय हो गया तो उसे निर्णय के साथ हैं. चुनाव आने तक कायस्थ समाज की नाराजगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी."- अरुण सिन्हा, निवर्तमान विधायक, बीजेपी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र

कुम्हरार में कौन-कौन उम्मीदवार?: भारतीय जनता पार्टी ने संजय कुमार गुप्ता को कैंडिडेट बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी को टिकट दिया है. वहीं जन सुराज पार्टी की तरफ से चर्चित गणितज्ञ केसी सिन्हा (कृष्ण चंद्र सिन्हा) मैदान में हैं.

