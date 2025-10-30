ETV Bharat / state

कुम्हरार में कायस्थों की नाराजगी ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें, टिकट कटने के बाद भी अरुण सिन्हा ने संभाला मोर्चा

बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ( ETV Bharat )