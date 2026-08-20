ETV Bharat / state

बिहार में 'कारगिल वीर आवास' के नाम पर 69 पूर्व सैनिकों से करोड़ों की ठगी, एक्शन में पटना पुलिस

जमीन का सपना दिखाकर पूर्व सैनिकों से ठगी : मामला 2026 के फरवरी का है. सैनिक राघवेंद्र कुमार का आरोप है कि 'सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लिमिटेड' के नाम पर करीब 69 पूर्व सैनिकों को जमीन देने का भरोसा दिलाया गया. संस्था के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश राणा और अधिकृत रिटायर्ड कैप्टन अर्जुन कुमार सिंह पर भी आरोप लगाए गए हैं. राघवेंद्र के अनुसार उन्होंने 6.38 लाख रुपये देकर 2016 में 1200 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री करायी, लेकिन अब तक कब्जा नहीं मिला.

जमीन पर पैसा देने के बाद भी नहीं मिला कब्जा : आवेदन में अन्य पूर्व सैनिकों के साथ भी ऐसी स्थिति होने की बात कही गयी है. गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भी कारगिल वीर आवास को लेकर बिहटा के किसानों ने जमीन कब्जे का आरोप लगाते हुए न्यायालय का रुख किया था. इधर पूरे मामले पर दानापुर एसडीपीओ-2 अमरेंद्र कुमार झा ने कहा कि मामला फरवरी 2026 का है, जब आईआईटी अम्हारा थाना में एक पूर्व सैनिक राघवेंद्र कुमार आवेदन दिया गया.

ठगी की शिकायत पर घटना की पुष्टि : राघवेन्द्र कुमार के आवेदन के बाद पुलिस ने 54/26 केस दर्ज कर जांच शुरू की और जांच में घटना सत्य पाया गया. जिसके बाद अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके अन्य साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हो चुका है.

ठगी की शिकायत पर घटना की पुष्टि (ETV Bharat)

''पुलिस जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करने जाएगी. सैनिक हमारे देश की शान हैं और हम सभी सैनिकों से आग्रह करते हैं कि इस तरह के फर्जीवाड़े में न फंसे. ऐसा हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें. फिलहाल पुलिस इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है.''- अमरेंद्र कुमार झा, डीएसपी 2, दानापुर

ये भी पढ़ें-