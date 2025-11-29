ETV Bharat / state

बिहार में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, गिरेगा तापमान, कोहरे से सावधान

पटना: बिहार में पछुआ हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सूर्यास्त होते ही कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम विक्षोभ भी एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना है. तेज ठंड और शीतलहर जैसी परिस्थिति बनने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है.

1 दिसंबर से बढ़ेगी ठंड: मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में 1 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगेगा. इसके सक्रिय होने के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सीतामढ़ी और सिवान में अधिक प्रभाव पड़ेगा. इन जिलों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है. वहीं आईएमडी ने भी अपने पूर्वानुमान में दिसंबर के शुरुआती दिनों से बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना जतायी है.

कैसा रहेगा आज का मौसम?: शनिवार को पटना, पूर्णिया, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और सीतामढी का मौसम बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में सुबह से ही मध्यम से घना कोहरा छाया हुआ है. इससे विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है.शुक्रवार को बिहार में सबसे कम विजिबिलिटी पूर्णिया में पांच सौ मीटर दर्ज की गई.

बढ़ेगी और कनकनी: मौसम विभाग के अनुसार इस सीजन का पहला दमदार सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना माना जा रहा है. इसके कारण बिहार के अधिकांश इलाकों में मौसम अचानक बदल जाएगा. इससे ठंड और शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होगी. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कनकनी और बढ़ने की संभावना है.