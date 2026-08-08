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'मेरे बेटे की मौत पर राजनीति मत कीजिए'..भरत तिवारी की मां ने PK को चेताया, बोलीं-'माफी मांगो'

चंदा जुटाने वालों से किनारा: चंदन तिवारी ने कहा कि परिवार का उद्देश्य किसी से भी आर्थिक सहायता लेना या चंदा इकट्ठा करना नहीं है. भरत तिवारी की मौत के बाद कुछ लोगों ने उनके नाम पर क्यूआर कोड जारी कर आर्थिक सहयोग मांगना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि परिवार ने पहले भी इसका खंडन किया था और आज भी साफ कर रहा है कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है.

"हमें पैसे की जरूरत नहीं है. हमें अपने भाई के लिए न्याय चाहिए. जिन्होंने हत्या की साजिश रची और हत्या में भूमिका निभाई, उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए." -चंदन तिवारी, भरत तिवारी का भाई

उन्होंने आरोप लगाया कि पुनर्वास से जुड़े कथित 1400 करोड़ रुपये के घोटाले को उजागर करने और विस्थापितों की आवाज उठाने के कारण उनके भाई को निशाना बनाया गया. इस पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन एसडीएम की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो.

चंदन तिवारी ने कहा कि, हमारे भाई के नाम पर झूठी बातें कहकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है. हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि भाई ने गांव के लिए जान दे दी, हमें सिर्फ न्याय चाहिए. भाई भरत तिवारी ने जवईंनियां गांव के विस्थापितों के हक की लड़ाई को अपना जीवन बना लिया था.

"परिवार मानहानि का मुकदमा दायर करेगा और अदालत के माध्यम से माफी मंगवाई जाएगी. हमने सरकार से कोई पैसा नहीं लिया है. किसी राजनीतिक दल से भी कोई आर्थिक सहायता या किसी प्रकार का सहयोग नहीं लिया है." -चंदन तिवारी, भरत तिवारी का भाई

मांगें माफी मांगे प्रशांत किशोर: चंदन तिवारी ने कहा कि, यदि प्रशांत किशोर के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि उनके परिवार ने सरकार से एक रुपये भी लिया है, तो वह सार्वजनिक करें. यदि ऐसा कोई सबूत नहीं है तो उन्हें उनकी मां से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. परिवार इसके लिए पूरी तरह अड़ा हुआ है.

प्रशांत किशोर के दावों पर आपत्ति: प्रशांत किशोर के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि भरत तिवारी की मां सरकार से 50 लाख रुपये ले चुकी हैं. भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने कहा कि पटना आने का उनका मुख्य उद्देश्य इसी मुद्दे पर अपनी बात रखना और सच सामने लाना है.

राजनीति का कड़ा विरोध: तीनों ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में भरत तिवारी के नाम पर हो रही राजनीति का विरोध किया और कहा कि उनके परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं, बल्कि केवल न्याय चाहिए. परिवार ने विशेष रूप से जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई.

पटना: भोजपुर के गंगा नदी कटाव प्रभावित जवईंनियां गांव के विस्थापितों की लड़ाई लड़ते हुए कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार पटना पहुंचकर भरत तिवारी की मां आशा देवी, भाई चंदन तिवारी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार ने खुलकर अपनी बात रखी.

चंदन तिवारी ने बताया कि, भरत तिवारी की मौत के बाद जब ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया तो 50 से अधिक लोगों पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने आरा के जिलाधिकारी से मुलाकात की है और मांग की है. उन्होंने मांग की है कि निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएं. जिला प्रशासन ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है.

'बेटे की मौत पर राजनीति मत कीजिए': बातचीत के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी कई बार भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि बेटे को खोने का दर्द वही समझ सकता है, जिसने अपना जवान बेटा खोया हो. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके बेटे की तस्वीर गले में लटकाकर चुनाव के दौरान वोट मांगते रहे. अब उसी बेटे की मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से एक पैसा नहीं लिया है. उनके बेटे की मौत पर राजनीति मत कीजिए. आशा देवी ने कहा कि पैसे से उनका दर्द कम नहीं होगा.

"मेरा बेटा वापस नहीं आएगा. हमें केवल न्याय चाहिए. बेटे की हत्या में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. यदि कोई दोषी है तो उसे फांसी जैसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए." -आशा देवी, भरत तिवारी की मां

भरत तिवारी के परिजनों से बातचीत (ETV Bharat)

कार्रवाई होने तक लड़ाई जारी: आशा देवी ने विशेष रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई, जिस पर परिवार लगातार आरोप लगा रहा है. उन्होंने एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की जिसने 1400 करोड रुपए की घोटाले किए हैं. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं. लेकिन जब तक सभी दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा.

'राजनीतिक लाभ उठाना बंद करें': आशा देवी ने बताया कि जो लोग मेरे बेटे की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगी कि जब किसी का अपना जवान बेटा जाता है, तब पता चलता है कि मां पर क्या बीतती है. वह कोर्ट जाएंगी और मानहानि का दावा ठोकेंगी. जो लोग उनके बेटे की तस्वीर को गले लगा कर वोट मांगने का काम किए हैं और परिवार को बदनाम कर रहे हैं, उनसे यही कहेंगी कि राजनीतिक लाभ उठाना बंद करें.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार ने भी मामले की जांच को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को कुल पांच गोलियां लगी थीं और इसमें समय दर्ज है. पहले दो और बाद की गोलियों के बीच समय का अंतर भी दर्ज है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दो गोलियां लगने के लगभग 15 मिनट बाद अन्य गोलियां चलाई गईं. पूरी घटना लगभग 25 मिनट के अंतराल में हुई.

अलग-अलग हथियारों से गोली चली: अधिवक्ता ने बताया कि, सभी गोलियां अलग-अलग हथियारों से चलने की बात सामने आई है. संजीव कुमार ने कहा कि मामले में एसआईटी के एक सदस्य की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जांच अभी जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई सवाल खड़े करती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई ऐसे सवाल खड़े करती है जिनकी निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच जरूरी है.

"यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है और राज्य स्तर पर भी जांच चल रही है. ऐसे में परिवार की एकमात्र मांग है कि जांच हो. बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए." - संजीव कुमार, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

संजीव कुमार, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)

17 जून को एनकाउंटर: 17 जून 2026 को पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया था. पुलिस का आरोप था कि भरत तिवारी गांव में हथियार लहराने और पुलिस को धमकी देने का काम करते थे. पुलिस ने उन्हें कई बार सरेंडर करने को कहा, लेकिन भरत तिवारी रुक-रुक कर फायरिंग करते रहे. पुलिस ने बताया कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, जिसमें भरत तिवारी की मौत हुई.

परिजनों और ग्रामीणों का आरोप: हालांकि इस मामले में परिवार के लोग और ग्रामीणों ने कहा कि भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था बल्कि समाज के लिए काम करता था. गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा था. भरत तिवारी ने पुलिस के सामने पिस्तौल फेंककर सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने गोली मार दी. विपक्षी पार्टी और लोग इसे फेक एनकाउंटर बता रहे हैं.

अधिकारियों पर अब तक हुई कार्रवाई: अब तक इस मामले में एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है. भोजपुर के शाहपुर थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है. जुलाई महीने में पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. जगदीशपुर एसडीपीओ पर भी केस दर्ज किया गया है.

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