बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, सम्राट चौधरी ने बेऊर जेल के अधीक्षक को किया गया निलंबित
बेऊर जेल में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है. अधीक्षक नीरज कुमार झा को निलंबित कर दिया गया है. पढ़ें खबर
Published : June 23, 2026 at 5:55 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना स्थित केंद्रीय आदर्श कारा, बेऊर को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है. जेल में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के बाद केंद्रीय आदर्श कारा के अधीक्षक नीरज कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई है. इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है.
बेऊर जेल के अधीक्षक निलंबित : दरअसल, बेऊर जेल में लंबे समय से भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों की शिकायतें मिल रही थीं. बताया जा रहा है कि इन शिकायतों के आधार पर की गई जांच में कई गंभीर बिंदु सामने आए. आरोप है कि जेल प्रशासन के कुछ अधिकारियों और कर्मियों की मिलीभगत से एक संगठित भ्रष्टाचार तंत्र संचालित किया जा रहा था. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई.
छापेमारी के दौरान हुए थे कई खुलासे : गौरतलब है कि पिछले शनिवार को कारा प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने केंद्रीय आदर्श कारा, बेऊर में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया था. इस दौरान जेल के विभिन्न वार्डों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई थी. छापेमारी के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आने की चर्चा है, जिनके आधार पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई.
कई लोगों पर लटक रही तलवार : सूत्रों का यह भी दावा है कि यह कार्रवाई केवल अधीक्षक स्तर तक सीमित नहीं रहने वाली है. आने वाले दिनों में बेऊर जेल के कई अन्य अधिकारियों और कर्मियों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है. जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा की जा रही है और विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है.
'जीरो टॉलरेंस' नीति का दावा : दरअसल, बिहार सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कहती रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न मंचों से भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति का दावा किया है. ऐसे में इस कार्रवाई को कारा प्रशासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े एक्शन के रूप में देखा जाएगा.
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