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पटना के इस घर को 'किताबों वाला महल' कहिए, रखी हुईं हैं 7500 से अधिक पुस्तकें

डिजिटल दौर में भी पुस्तकों से प्रेम करने वालों की कमी नहीं है. पटना में एक किताब वाला घर है, जहां 7500 पुस्तकें मौजूद हैं.

Library In Patna
पटना का किताबों वाला महल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 23, 2026 at 2:35 PM IST

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पटना: विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर जब डिजिटल दौर में किताबों से दूरी बढ़ने की चर्चा होती है, तब पटना के राजेंद्र नगर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास के ठीक पीछे स्थित 'अंतरा' नाम का एक घर किताबों की दुनिया को अब भी जीवित रखे हुए है. इसे स्थानीय लोग प्यार से 'किताबों वाला घर' कहते हैं क्योंकि यहां हिंदी, संस्कृत और भारतीय साहित्य की 7500 से अधिक दुर्लभ और महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनमोल संग्रह सुरक्षित है.

निजी लाइब्रेरी नहीं, जीवंत संसार: यह घर केवल एक निजी लाइब्रेरी नहीं, बल्कि साहित्य, विचार और संवेदना का ऐसा जीवंत संसार है. जहां हर अलमारी किसी युग, किसी लेखक और किसी विचारधारा की कहानी कहती है. इस संग्रह की सबसे खास बात यह है कि यहां फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान साहित्यकारों की लगभग सभी प्रमुख कृतियां मौजूद हैं.

'किताबों वाला महल' में 7500 से अधिक पुस्तकें (ETV Bharat)

हर कमरे की अलमारी में किताब: साहित्य के साथ-साथ राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाजवाद और वैचारिक विमर्श से जुड़ी किताबें भी इस संग्रह को और समृद्ध बनाती हैं. यह संग्रह बताता है कि किताबें सिर्फ पढ़ने की वस्तु नहीं बल्कि समाज की स्मृति, विचार की धरोहर और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का सबसे विश्वसनीय सेतु हैं. दो मंजिला भवन 'अंतरा' के हर कमरे की अलमारी में किताबों का संसार है. विभिन्न किताबों को लेकर भी संदर्भ से संबंधित एक अलग रैक है.

पुस्तक प्रेमी ऑटोमोबाइल इंजीनियर: किताबों वाले घर के मालिक अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि वह ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे और रिटायर हो गए हैं. यह सभी पुस्तक जो हैं, वह उनके पिताजी का कलेक्शन है. उनके पिता तृप्ति नारायण सिन्हा हिंदी साहित्य के प्राध्यापक थे और माताजी मंजूश्री संस्कृत की प्राध्यापिका थी. उनके माता-पिता बीते दो-तीन वर्षों में बैकुंठ प्रस्थान कर गए हैं. इसके पहले तक 93 वर्ष की आयु तक उनके पिता प्रतिदिन लगभग 6 से 7 घंटे किताब पढ़ते थे.

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किताबों की खास दुनिया (ETV Bharat)

"पिता जी ने साल 1958 से किताब खरीदनी शुरू की और जिस भी शहर में जहां कहीं भी जाते थे, तो कुछ किताबें जरूर खरीद कर लाते थे. इसके अलावा हर पुस्तक मेला से दर्जनों किताबें खरीदते थे. अब माता-पिता नहीं हैं लेकिन माता-पिता के कारण मुझे भी पुस्तकों का शौक हो गया और मैं भी समय-समय पर इस कलेक्शन को बढ़ाता रहता हूं और हर रोज दिन में कुछ समय किताबें जरूर पढ़ते हैं."- अतुल कुमार शर्मा, पुस्तक प्रेमी

अतुल कुमार ने बताया कि उनके संग्रह में रेणु, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी के अलावा कई और लेखकों की किताबों का संग्रह है. इसमें रामधारी सिंह दिनकर की 65 किताबों का सेट, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकों का सेट, प्रेमचंद, विद्या निवास का पूरा सेट संग्रहित है. इसके अलावा विश्व कोष का पूरा सेट के साथ ही हिंदी ड्रामा की सैकड़ों किताबें भी इस संग्रह में मिल जाएगी. उनके पिता ग्रामीण नाट्य संस्थाओं से जुड़े हुए थे इसलिए भारतीय नाट्य सिद्धांत से संबंधित भी कई पुरानी पुस्तकें इस लाइब्रेरी में मिल जाएगी.

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निजी लाइब्रेरी नहीं, जीवंत संसार (ETV Bharat)

अतुल कुमार ने बताया कि इस किताबों के संग्रह में महादेवी वर्मा की दीप शिखा है, जो दुर्लभ पुस्तक है. इस पुस्तक में हर पन्ने के बाद महादेवी वर्मा के हाथों बनाई हुई पेंटिंग है, जो आज के समय प्रिंटिंग से बाहर है. जिसके साथ ही प्रेमचंद की 221 कहानियों का संग्रह मानसरोवर है, जो लगभग हजार पन्ने से ऊपर का किताब है.

महज 7 रुपये में खरीदी दी किताब: इसके अलावा संगीत पुस्तिका, बिखरा मोती जैसी अन्य को साहित्य की किताबें हैं, जिसे पढ़कर भारतीय संगीत के इतिहास और सामाजिक ताना-बाना के बारीकियों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की जा सकती है. 1977 ई की 375 पन्नों की पुस्तक 'पॉलिटिकल इकोनॉमी सोशलिज्म' है, जिसकी उसे समय कीमत महज 7 रुपये थी, लेकिन उस समय यह भी ₹7 काफी अधिक था.

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कई लेखकों की किताबें मौजूद (ETV Bharat)

'पिताजी बदलते थे जिल्द': अतुल कुमार बताते हैं कि उनके पिता जब तक जीवित हैं हर साल सभी किताबों का जिल्द एक बार जरूर बदलते थे. उस पुस्तक का नाम अपने हाथों से स्वयं लिखते थे. आज उनके नहीं रहने पर वह पुस्तकों को समय-समय पर झाड़ते पोंछते हैं और केयर करते हैं, लेकिन वह जिल्द नहीं बदल पाते हैं. एक जिल्दसाजी करने वाले से उन्होंने बात किया है और उसने कहा है कि वह सभी किताबों का जिल्द एक बार बदल देगा, लेकिन एक बार में पूरी किताब का जिल्द बदलने के बजाय कुछ-कुछ किताबें करके जिल्द बदल देगा. उन्होंने बताया कि कई लोगों ने कहा कि इस पुस्तक को किसी लाइब्रेरी में दान कर दें, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे.

माता-पिता की यादें हैं ये किताबें: अतुल कुमार ने बताया कि यह सभी पुस्तक उनके पिताजी की यादें हैं और इन पुस्तकों का किया उनके माताजी ने भी आजीवन किया. आज हिंदी और संस्कृत साहित्य पढ़ने वाले कम लोग हैं और हिंदी संस्कृत की जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अलग-अलग पुस्तकालय में भी आज के समय सभी संग्रह नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में उन्होंने तय किया है कि वह अपने घर को ही लाइब्रेरी के रूप में विकसित करेंगे, यानी कि इसमें कुछ कुर्सी टेबल लगाएंगे.

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किताबों वाला महल (ETV Bharat)

इसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों से बातचीत कर आमंत्रण देंगे कि जो बच्चे हिंदी और संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हैं, वह उनके घर आकर साहित्य संबंधित किताबों को पढ़ सकते हैं. उन्होंने बताया कि उनके संग्रह में अधिकांश ऐसी पुस्तक है जो डिजिटल रूप से अभी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में साहित्य के सुधार्थियों के लिए यह लाइब्रेरी काफी महत्वपूर्ण होगी.

अतुल कुमार ने बताया कि इस दो मंजिला मकान के दोनों मंजिल पर एक-एक कमरे हैं जिसमें तीन-तीन रैक हैं और तीनों रैक पर अलग-अलग तरीके से पुस्तकें सजी हुई है. उन्होंने बताया कि उनके पिता जब हजारी प्रसाद द्विवेदी के घर मिलने गए थे तो उनके घर में इसी तरीके से किताबों का कलेक्शन देखा था. जिसके बाद उन्होंने अपने घर में भी ऐसा बनवाया. इसके अलावा दो मंजिला मकान के हर कमरे में दो-तीन अलमारी है जो पुस्तकों से भरी हुई है. उनके यहां सभी वेद उपनिषद और हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तक के उपलब्ध हैं और यह कलेक्शन उनके माताजी के हैं.

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