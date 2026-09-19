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विश्वकर्मा पूजा में हथियारों का प्रदर्शन पड़ा भारी, पटना में STF-पुलिस की छापेमारी में 4 हथियार बरामद

पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा के दिन हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर STF ने छापेमारी की कार्रवाई की है. रिपोर्ट- महमूद आलम

विश्वकर्मा पूजा पर हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा भारी, हुई छापेमारी
विश्वकर्मा पूजा पर हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा भारी, हुई छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 10:09 AM IST

3 Min Read
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पटना : बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के बॉसोबागी गांव में विश्वकर्मा पूजा के दौरान हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया. अवैध हथियारों की पूजा और प्रदर्शन की सूचना पर एसटीएफ और बाढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. कार्रवाई में चार हथियार बरामद किए गए, जबकि दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया.

दो पिस्टल, रायफल और डबल बैरल गन बरामद

पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान दो पिस्टल, एक 315 बोर की रायफल और एक डबल बैरल गन (डीबीबीएल) बरामद हुई. बरामद दोनों पिस्टल में एक पर 'Made in Italy' और दूसरी पर 'Made in India' अंकित है. पुलिस अब इन हथियारों की खरीद, स्वामित्व और इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

आयुष श्रीवास्तव, SDPO-2, बाढ़, पटना (ETV Bharat)

गुप्त सूचना के बाद बनाई गई छापेमारी टीम

पुलिस को 17 सितंबर को सूचना मिली थी कि बॉसोबागी गांव में वैध हथियारों की आड़ में कथित तौर पर अवैध हथियार रखे गए हैं और विश्वकर्मा पूजा के दौरान उनका प्रदर्शन किया जा रहा है. सूचना के बाद बाढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम ने संबंधित ठिकाने पर तत्काल छापेमारी की.

दो आरोपितों को मौके से किया गया गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बॉसोबागी निवासी रणवीर कुमार (27) और राहुल कुमार (25) को गिरफ्तार किया. दोनों से पूछताछ के साथ पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार वहां कैसे पहुंचे और इनके इस्तेमाल या सार्वजनिक प्रदर्शन के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे.

मृत व्यक्ति के नाम पर दर्ज हथियारों का मामला

जांच के दौरान पुलिस के सामने एक और अहम तथ्य आया. बरामद 315 बोर की रायफल और डीबीबीएल गन विनोद कुमार के नाम से लाइसेंसी बताई जा रही हैं. पुलिस के अनुसार, विनोद कुमार की करीब 15 वर्ष पहले मौत हो चुकी है. इसके बावजूद उनके नाम से दर्ज हथियारों का घर में रखा होना जांच का विषय बन गया है.

छापेमारी में बरामद हथियार
छापेमारी में बरामद हथियार (ETV Bharat)

दो पिस्टल रखने को लेकर भी जांच

पुलिस के मुताबिक, एक ओर मृत व्यक्ति के नाम से दर्ज लाइसेंसी हथियार घर में रखे मिले, वहीं दो पिस्टल भी बरामद हुए. अब पुलिस लाइसेंस की स्थिति, हथियारों के वर्तमान कब्जे और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि लाइसेंसी हथियारों को नियमानुसार स्थानांतरित या जमा कराया गया था या नहीं.

चार लोगों को प्राथमिकी में बनाया गया आरोपित

मामले में बाढ़ थाना कांड संख्या 623/26, दिनांक 17 सितंबर 2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. एफआईआर में राम प्रवेश गोप, राज कुमार गोप (मुखिया), राहुल कुमार और रणवीर कुमार को आरोपित किया गया है.

''पुलिस अब बरामद सभी हथियारों के लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है. साथ ही हथियारों के स्रोत, स्वामित्व और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- आयुष श्रीवास्तव, SDPO-2, बाढ़, पटना

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