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विश्वकर्मा पूजा में हथियारों का प्रदर्शन पड़ा भारी, पटना में STF-पुलिस की छापेमारी में 4 हथियार बरामद

विश्वकर्मा पूजा पर हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ा भारी, हुई छापेमारी ( ETV Bharat )