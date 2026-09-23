ETV Bharat / state

पटना में कर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 6 युवक डूबे

पटना में कर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 युवक गंगा में डूब गए. जिसमें 1 की मौत हो गई. पढ़ें रिपोर्ट- महमूद आलम

पटना में गंगा घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 युवक डूबे
पटना में गंगा घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 युवक डूबे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चम्पापुर गंगा घाट पर कर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बब्लू बगीचा गांव के छह युवक मूर्ति विसर्जन के लिए घाट पहुंचे थे. विसर्जन के दौरान सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय गोताखोरों ने तीन युवकों को बचाया

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वहीं, एक युवक का शव बरामद किया गया है, जबकि दो युवक अब भी लापता हैं. उनकी तलाश लगातार जारी है.

मूर्ति विसर्जन के दौरान गहरे पानी में गए युवक

बताया जा रहा है कि बब्लू बगीचा गांव के छह युवक कर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जित करने चम्पापुर गंगा घाट पहुंचे थे. मूर्ति विसर्जन के दौरान सभी युवक नदी में उतर गए. इसी दौरान वे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. युवकों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बचाव अभियान शुरू किया.

घाट पर मची चीख पुकार
घाट पर मची चीख पुकार (ETV Bharat)

एक युवक की मौत, दो अब भी लापता

नदी से बरामद शव की पहचान रामेश्वर के पुत्र साहिल कुमार के रूप में हुई है. वहीं, लापता युवकों की पहचान अनिल कुमार के पुत्र गोलू कुमार और विनोद कुमार के पुत्र बलबीर कुमार के रूप में हुई है. तीनों समेत हादसे में शामिल सभी युवक बब्लू बगीचा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं.

SDRF ने संभाला रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही बख्तियारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लापता युवकों की तलाश के लिए SDRF को सूचना दी. SDRF की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है. घाट पर ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में परिजन भी मौजूद हैं और लापता युवकों की तलाश का इंतजार कर रहे हैं.

गांव में पसरा मातम

हादसे के बाद बब्लू बगीचा गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतक युवक के परिवार में कोहराम मचा है, जबकि लापता युवकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लापता युवकों की तलाश के साथ मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. चम्पापुर पंचायत के मुखिया गोरे लाल यादव ने भी घटना की जानकारी दी है. प्रशासन और SDRF की टीम गंगा में लापता दोनों युवकों की तलाश में जुटी है.

"कर्मा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 लड़के डूब रहे थे. स्थानीय लोगों ने तीन लोगों को बचा लिया है जबकि 1 का शव बरामद कर लिया गया है. दो बच्चे अभी भी लापता है."- गोरेलाल यादव, मुखिया, चंपापुर

ये भी पढ़ें- भागलपुर में कर्मा-धर्मा पूजा के दौरान बाढ़ की पानी में 5 छात्राएं डूबी, एक की मौत

TAGGED:

KARMA PUJA IDOL IMMERSION
SIX YOUTHS DROWNED
पटना में 6 युवक डूबे
पटना में मूर्ति विसर्जन में हादसा
KARMA PUJA IDOL IMMERSION ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.