आपका ATM कार्ड कितना सुरक्षित? कैश निकालने से पहले 'साइबर एक्सपर्ट' से जान लें ये जरूरी उपाय
क्या है ATM फ्रॉड और इसके जाल से कैसे बचें..? पटना डीआईजी सुशील कुमार ने बताया इससे बचाव का आसान उपाय. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 23, 2026 at 2:44 PM IST
पटना : ''एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, कार्ड मशीन में लगाते हैं, पिन डालते हैं और नकदी लेकर घर लौट आते हैं.'' लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम बूथ पर मौजूद कोई अनजान शख्स आपकी मदद करने के बहाने आपका कार्ड ही बदल सकता है? बिहार की राजधानी पटना में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रुपये निकालने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है.
एटीएम साइबर फ्रॉड से सावधान!
मामला पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना का है जहां पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 82 एटीएम और डेबिट कार्ड, एक चारपहिया वाहन और अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों का आपराधिक नेटवर्क बिहार के अलावा झारखंड तक फैला होने की आशंका है. ऐसे में सवाल है कि आपका एटीएम कार्ड कितना सुरक्षित है और ठगों के इस जाल से कैसे बचा जा सकता है?
पुलिस की जांच में अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा
पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस को 14 अक्टूबर को मामले से जुड़ी सूचना मिली थी. इसके बाद विशेष टीम गठित कर जांच और छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान गया जिले के रहने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों की पहचान सुधाकर कुमार उर्फ प्रियांश कुमार, प्रशांत कुमार और राकेश कुमार के रूप में हुई.
एटीएम के जरिए करते थे ठगी
पुलिस ने इनके पास से 82 एटीएम और डेबिट कार्ड बरामद किए हैं. जांच में आरोपियों के आपराधिक इतिहास के तार पटना समेत बिहार के अन्य इलाकों और झारखंड के रांची तथा जमशेदपुर से जुड़ने की बात सामने आई है. पुलिस अब बरामद कार्डों, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि कितने लोगों को निशाना बनाया गया और कितनी रकम की ठगी हुई.
मदद के बहाने कार्ड बदलते
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, गिरोह के सदस्य एटीएम बूथों पर निगरानी रखते थे. जब कोई व्यक्ति रुपये निकालने पहुंचता, तो आरोपी उसकी परेशानी का फायदा उठाकर मदद करने के बहाने करीब आते थे. इसी दौरान वे चालाकी से उसका कार्ड बदल देते थे. पिन डालते समय जानकारी हासिल करने के बाद बदले हुए कार्ड और पिन का इस्तेमाल कर खाते से रुपये निकालने की कोशिश करते थे.
अकाउंट से रकम कटने के बाद होती है जानकारी
एटीएम कार्ड बदलने वाली ठगी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पीड़ित को शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ में किसी दूसरे व्यक्ति का कार्ड है. उसे ठगी का एहसास तब होता है, जब खाते से रुपये निकलने का मैसेज आता है या वह अपने कार्ड से दोबारा लेनदेन करने की कोशिश करता है.
एटीएम फ्रॉड क्या है?
एटीएम फ्रॉड यानी एटीएम या डेबिट कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी. इसमें अपराधी कार्ड, पिन या अन्य बैंकिंग जानकारी का गलत इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति के खाते से रुपये निकाल सकते हैं या अनधिकृत लेनदेन कर सकते हैं. साइबर अपराधी अलग-अलग तरीके अपनाते हैं.
कार्ड क्लोनिंग से लेकर स्लॉट छेड़छाड़ से ठगी
साइबर अपराधी कई बैंकों के कार्ड के साथ एटीएम के पास खड़े रहते हैं. इनमें कार्ड बदलना, कार्ड की जानकारी चुराना, कार्ड स्लॉट से छेड़छाड़ करना, नकदी निकलने वाली जगह को बाधित करना और कार्ड क्लोनिंग जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं. हर मामले में तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अपराधियों का उद्देश्य बैंकिंग जानकारी हासिल कर आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है.
एटीएम में किस तरह होती है ठगी?
बिहार में आर्थिक अपराध इकाई में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके साइबर विशेषज्ञ और डीआईजी सुशील कुमार के मुताबिक, एटीएम से जुड़ी ठगी में अपराधी मशीन और ग्राहक की लापरवाही, दोनों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.
पहला तरीका: कार्ड बदलना. अपराधी मदद करने के बहाने ग्राहक का कार्ड अपने हाथ में ले सकता है या किसी तरह कार्ड बदल सकता है. पिन की जानकारी मिलने पर खाते से रुपये निकालने का जोखिम बढ़ जाता है.
दूसरा तरीका: कार्ड स्लॉट से छेड़छाड़. कुछ मामलों में कार्ड स्लॉट में ऐसी वस्तु फंसा दी जाती है, जिससे कार्ड ठीक से काम नहीं करता. ग्राहक परेशान होता है और इसी दौरान ठग मदद के बहाने उसे निशाना बना सकता है.
तीसरा तरीका: नकदी निकलने वाली जगह पर छेड़छाड़. कुछ अपराधी कैश डिस्पेंसर के पास प्लेट या अन्य उपकरण लगाकर नकदी निकलने में बाधा पैदा करते हैं. ग्राहक को लगता है कि रुपये नहीं निकले, जबकि नकदी मशीन में फंसी रह सकती है. ग्राहक के जाने के बाद अपराधी उसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं.
चौथा तरीका: कार्ड की जानकारी चुराना. कुछ मामलों में कार्ड की जानकारी और पिन हासिल करने के लिए स्किमिंग या छिपे कैमरों जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है. चोरी की गई जानकारी से कार्ड का दुरुपयोग करने की कोशिश की जा सकती है.
एटीएम इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
डीआईजी सुशील कुमार ने लोगों को एटीएम इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है. थोड़ी सी सावधानी से कार्ड बदलने और दूसरी तरह की ठगी का जोखिम कम किया जा सकता है. एटीएम में पिन दर्ज करते समय दूसरे हाथ से कीपैड को ढक लें. किसी को भी पिन न बताएं.
''एटीएम के अंदर किसी अनजान व्यक्ति से मदद न लें. एटीएम में कोई परेशानी हो तो अजनबी को कार्ड या पिन न सौंपें. बैंक के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें. एटीएम पर आपकी एक गलती आपको नुकसान में डाल सकती है. सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा तो अकाउंट खाली हो सकता है.''- सुशील कुमार, डीआईजी
कई स्तर पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं
एटीएम में कार्ड डालने वाले स्थान या स्लॉट को चेक करें. अगर वह ढीला हो, मशीन पर कोई संदिग्ध उपकरण लगा दिखे या मशीन से छेड़छाड़ का शक हो, तो उसका इस्तेमाल न करें. बल्कि इसकी जानकारी बैंक को भी दें. लेनदेन पूरा होने के बाद कार्ड अपने हाथ में लें और उसका नाम तथा अन्य पहचान संबंधी विवरण जांचें.
''एटीएम का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतें. एटीएम में प्रवेश करने के बाद वहां लगे कैमरे की स्थिति देखें. कार्ड लगाने वाले स्लॉट की भी जांच करें कि उसमें कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं लगी है. यदि स्लॉट ढीला दिखाई दे या मशीन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ का संदेह हो, तो उसका इस्तेमाल नहीं करें.''- सुशील कुमार, डीआईजी
एसएमएस अलर्ट चालू रखें और सावधान रहें
बैंक खाते में लेनदेन का अलर्ट सक्रिय रखें, ताकि किसी अनधिकृत निकासी की जानकारी तुरंत मिल सके. सुनसान एटीएम से सावधान रहें: संभव हो तो सुरक्षित और अच्छी रोशनी वाले एटीएम का इस्तेमाल करें. खाते से रकम कट जाए, लेकिन नकदी न मिले, तो तुरंत बैंक को शिकायत करें. बिना शिकायत किए वहां से न निकलें और संदिग्ध मशीन की जानकारी बैंक को दें.
अगर एटीएम फ्रॉड हो जाए तो क्या करें?
अगर आपके खाते से बिना अनुमति रुपये निकल जाएं या कार्ड बदलकर ठगी का संदेह हो, तो समय गंवाए बिना ये कदम उठाएं. बैंक के आधिकारिक ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या आधिकारिक हेल्पलाइन के जरिए कार्ड ब्लॉक कराएं, ताकि आगे अनधिकृत लेनदेन का जोखिम कम हो. संबंधित लेनदेन की शिकायत दर्ज कराएं और शिकायत संख्या सुरक्षित रखें.
''कुछ अपराधी एटीएम से रुपये निकलने वाली जगह पर प्लेट लगा देते हैं. इससे ग्राहक को लगता है कि मशीन से रुपये नहीं निकले हैं, जबकि रुपये प्लेट के पीछे फंस जाते हैं. ग्राहक बिना पैसे लिए वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद अपराधी रुपये निकालकर फरार हो जाते हैं. इसलिए यदि खाते से पैसे कट जाएं, लेकिन एटीएम से नकदी नहीं निकले, तो तुरंत बैंक को इसकी सूचना दें.''- सुशील कुमार, डीआईजी
1930 नंबर याद रखें
अवैध निकासी या साइबर धोखाधड़ी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत संपर्क करें. जितनी जल्दी 1930 पर शिकायत करेंगे उतना ही तेजी से रिकवरी का चांस रहता है. अगर फोन व्यस्त जाए तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें. भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in](https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.
जरूरी सबूत भी अपने पास सुरक्षित रखें
बैंक से आए एसएमएस, ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, समय और शिकायत संख्या संभालकर रखें. पुलिस को घटना की जानकारी दें और जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं. ध्यान रखें, जल्दी शिकायत करने से रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं होती. बैंक और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच के आधार पर कार्रवाई करती हैं.
साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता जरूरी
देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साइबर अपराधी लोगों की मेहनत की कमाई ठगने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. कभी फोन कॉल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है, तो कभी एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खातों से रुपये निकाल लिए जाते हैं. ऐसे में लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है.
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