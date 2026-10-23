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आपका ATM कार्ड कितना सुरक्षित? कैश निकालने से पहले 'साइबर एक्सपर्ट' से जान लें ये जरूरी उपाय

एटीएम साइबर फ्रॉड से सावधान! ( ETV Bharat )

पटना : ''एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, कार्ड मशीन में लगाते हैं, पिन डालते हैं और नकदी लेकर घर लौट आते हैं.'' लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम बूथ पर मौजूद कोई अनजान शख्स आपकी मदद करने के बहाने आपका कार्ड ही बदल सकता है? बिहार की राजधानी पटना में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रुपये निकालने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है.

एटीएम साइबर फ्रॉड से सावधान!