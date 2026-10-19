ETV Bharat / state

पटना के अटल पथ पर रफ्तार का कहर, 80 मीटर दूर उछली कार, 3 की मौत

पटना के अटल पथ पर रफ्तार का कहर ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना के अटल पथ पर भीषण सड़का हादसा हुआ है. अटल पथ को डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है. दुर्गा पूजा घूमकर लौट रहे 6 नाबालिग बच्चों को एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कॉर्पियो पर एक पार्टी का झंडा लगा हुआ था. कार हवा में 80 मीटर उछलकर गिरी जिसकी चपेट में बाइक सवार भी आ गया.

100 की रफ्तार में चल रही थी कार

घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, स्कॉर्पियो करीब 100 किमी/घंटा की अत्यधिक रफ्तार में थी. संतुलन बिगड़ने के बाद गाड़ी सड़क पर पलट गई और हवा में उछलते हुए लगभग 80 मीटर दूर जाकर गिरी. इस भयावह हादसे की चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया. मृतकों और घायलों की पहचान