पटना के अटल पथ पर रफ्तार का कहर, 80 मीटर दूर उछली कार, 3 की मौत
अटल पथ पर भीषण सड़क हादसा हुआ. कार उछलते हुए 80 मीटर दूर जा गिरी. जिसकी चपेट में बाइक सवार भी आ गया.
Published : October 19, 2026 at 11:20 AM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना के अटल पथ पर भीषण सड़का हादसा हुआ है. अटल पथ को डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है. दुर्गा पूजा घूमकर लौट रहे 6 नाबालिग बच्चों को एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्कॉर्पियो पर एक पार्टी का झंडा लगा हुआ था. कार हवा में 80 मीटर उछलकर गिरी जिसकी चपेट में बाइक सवार भी आ गया.
100 की रफ्तार में चल रही थी कार
घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, स्कॉर्पियो करीब 100 किमी/घंटा की अत्यधिक रफ्तार में थी. संतुलन बिगड़ने के बाद गाड़ी सड़क पर पलट गई और हवा में उछलते हुए लगभग 80 मीटर दूर जाकर गिरी. इस भयावह हादसे की चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया.
मृतकों और घायलों की पहचान
हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे रामकृष्ण नगर इलाके के सदानी चक के रहने वाले हैं, जो देर रात पूजा पंडालों का दर्शन कर घर वापस लौट रहे थे. हादसे में जान गंवाने वाले दो किशोरों की पहचान अमरजीत कुमार (16 वर्ष) और अंकेश कुमार (17 वर्ष) के रूप में हुई है. तीसरे मृतक की पहचान की जा रही है. हादसे में घायल अन्य सभी 6 लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है.
हादसे के बाद मचा कोहराम
हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और पूरे इलाके में कोहराम फैल गया है. सूचना मिलते ही पाटलिपुत्र थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और पार्टी का झंडा लगी वीआईपी गाड़ी के मालिक व फरार चालक की तलाश की जा रही है.
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