ETV Bharat / state

पटना में अनिल यादव फायरिंग केस में तेजस्वी और PK ने कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा, सामने आया CCTV फुटेज

पटना में अनिल यादव पर फायरिंग के बाद तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक

patna anil yadav firing CCTV Footage
वारदात के समय के समय भागते बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 9:50 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राजधानी पटना में पूर्व वार्ड पार्षद और जनसुराज से जुड़े नेता अनिल यादव पर हुई फायरिंग के बाद बिहार की राजनीति गरमा गई है. घटना के बाद अस्पताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए. दोनों नेताओं ने घटना को लेकर सरकार और पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए.

तेजस्वी यादव का कानून व्यवस्था पर निशाना

अनिल यादव का हाल जानने अस्पताल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राजधानी पटना में अगर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं तो बिहार के बाकी हिस्सों में सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध की घटनाओं पर सरकार का पर्याप्त ध्यान नहीं है.

तेजस्वी यादव का कानून व्यवस्था पर निशाना (ETV Bharat)

''घर में घुसकर 6-7 गोलियां मारी गईं. ये मामूली घटना नहीं है. सरकार को इसपर संज्ञान लेना चाहिए जो दोषी है उसपर कड़ी से क़ड़ी सजा होनी चाहिए. जो सरकार में बैठे लोगों को कोई फिक्र नहीं है. उन्हें फिक्र तब होती है जब बिहार में चुनाव होता है. चुनाव खत्म होते ही बिहार में चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, हत्या हो या बलात्कार हो प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

एक खास जाति को बनाया जा रहा निशाना-तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि हत्या, गोलीबारी और अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई मामलों में जाति को आधार बनाकर राजनीति की जा रही है. तेजस्वी ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

''बिहार में एक जाति को देखकर गोली मारी जा रही है. यहां कोई भी कांड होता है एक जाति को बहाना बनाकर आरोपी बनाया जाता है. जो भी गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. इसमें जाति पाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए. लेकिन जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं इसे रंग देने में लगे हुए हैं. जब पटना के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो बिहार के लोग कैसे सुरक्षित होंगे. बिहार भगवान भरोसे चल रहा है.''- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार

patna anil yadav firing CCTV Footage
पटना में अनिल यादव पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat)

विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए हो रही राजनीति

अनिल यादव के घर पहुंचे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए जाति और धर्म के मुद्दों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रही है. तेजस्वी ने कहा कि सरकार को कानून-व्यवस्था के सवाल पर जवाब देना चाहिए.

'जंगलराज' के नाम पर सत्ता में आए, अब जवाब देना होगा'- प्रशांत किशोर

जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर भी घटना के बाद मौके पर पहुंचे और बाद में अनिल यादव का हाल जानने अस्पताल गए. उन्होंने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार में 'जंगलराज' के नाम पर सत्ता हासिल की, उन्हें अब बताना चाहिए कि राजधानी में हुई ऐसी घटना को किस रूप में देखा जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस व्यवस्था पर बालू और शराब माफिया जैसे आपराधिक नेटवर्क का प्रभाव है और थानों पर अपराधियों का नियंत्रण होने का दावा किया.

''जंगलराज के नाम पर सत्ता में बैठे हुए लोग ये उनको जवाब देना है कि बिहार में वो जंगलराज था तो ये क्या है. यहां के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बताना है. पुलिस पर ज्यादातर बालू माफिया शराब माफिया का कंट्रोल है.''- प्रशांत किशोर, विधायक एवं संयोजक, जन सुराज

जो सरकार फुल टाइम डीजीपी अपॉइंट नहीं कर पा रही उसका क्या होगा- प्रशांत

प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने पुलिस नेतृत्व और डीजीपी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर खींचतान का असर कानून-व्यवस्था पर पड़ रहा है. प्रशांत किशोर ने कहा कि जो सरकार फुल टाइम एक डीजीपी अपॉइन्ट नहीं कर सकती उसकी क्या दशा होगी आप कल्पना कर सकते हैं.

''बिहार में गुंडा बदमाश ही थाना को कंट्रोल कर रहे है. सरकार तो फुल टाइम डीजीपी अपॉइन्ट नहीं कर पा रही है आपसी खींचतान में. डीजीपी लॉन्ग लीव पर हैं और उनकी जगह कोई चार्ज में है.'' - प्रशांत किशोर, विधायक एवं संयोजक, जन सुराज

पुलिस ने शुरू की हमलावरों की तलाश

घटना बुधवार शाम बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चुकारम इलाके में हुई. पुलिस के अनुसार, तीन हथियारबंद हमलावर बाइक से पहुंचे और बेसमेंट में मौजूद अनिल यादव पर फायरिंग कर फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू करने के साथ हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाश अभियान शुरू किया है. अनिल यादव वार्ड संख्या 24 की मौजूदा पार्षद के पति और पूर्व निगम पार्षद हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव समेत कई राजनीतिक लोगों ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

घटना के बाद सामने आए CCTV फुटेज में बाइक सवार तीन लोगों को अपार्टमेंट परिसर की ओर आते देखा जा रहा है. फुटेज के अनुसार, दो हमलावर हथियार लेकर अंदर की ओर बढ़ते हैं और अनिल यादव पर फायरिंग करते दिखाई देते हैं. गोलीबारी के बाद दोनों हथियार लहराते हुए बाहर निकलते हैं और तीसरे साथी के साथ बाइक से फरार हो जाते हैं.

पुलिस अब CCTV फुटेज समेत अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. वारदात के पीछे की वजह क्या थी और अनिल यादव को ही निशाना क्यों बनाया गया, इसकी जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक अभी अनिल यादव की स्थिति स्थिर बनी हुई है.

''जांच के दौरान पता चला कि वार्ड पार्षद के पति अनिल किशोर यादव को गोली लगी है. वह अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में बैठे हुए थे. इसी दौरान अपराधियों ने उन पर फायरिंग की जिसमें उन्हें चार से पांच गोली लगी हैं. पुलिस अस्पताल भी पहुंची है और डॉक्टरों से उनकी स्थिति की जानकारी ली गई है. फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है.''- कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी, लॉ एंड ऑर्डर

ये भी पढ़ें-जमुई छेड़छाड़ का आरोपी नंदन यादव का पिता भी निकला 'कातिल', 23 साल बाद हुई गिरफ्तारी

TAGGED:

पटना में अनिल यादव पर फायरिंग
बिहार की कानून व्यवस्था
TEJASHWI YADAV
PRASHANT KISHOR
BIHAR LAW ORDER POLITICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.