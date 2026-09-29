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अनिल यादव की हत्या के लिए दी गई थी 5 लाख की सुपारी, 4 को पुलिस ने दबोचा

पटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अनिल यादव गोलीकांड में 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक.

Patna Firing
ममता कल्याणी, सेंट्रल एसपी, पटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 9:03 PM IST

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पटना : पटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकारम में पूर्व वार्ड पार्षद अनिल यादव को गोली मारकर घायल किए जाने के मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस की गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने घटना में शामिल चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में पुलिस ने साजिशकर्ता शंकर राय उर्फ विनय राय, शूटर रितिक कुमार उर्फ सुजीत कुमार, पप्पू कुमार और जितेंद्र कुमार को शामिल बताया है. चारों आरोपी पटना जिले के रहने वाले हैं.

23 सितंबर की शाम हुई थी वारदात

दरअसल, 23 सितंबर 2026 की शाम बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के चकारम स्थित एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में पूर्व वार्ड पार्षद अनिल यादव को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी थी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला गया. साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की गई.

पहले 4 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देशन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना की निगरानी में एसडीपीओ विधि-व्यवस्था-01 के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था. एसआईटी ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर घटना में शामिल चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. इसके बाद पुलिस टीम ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी रखी.

Patna Firing
गिरफ्तार किए गए आरोपी (ETV Bharat)

साजिशकर्ता और शूटर समेत 4 गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान एसआईटी को महत्वपूर्ण सफलता मिली. पुलिस टीम ने घटना में संलिप्त चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. नगर पुलिस अधीक्षक मध्य ममता कल्याणी के मुताबिक तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर स्पेशल टीम का गठन किया गया था. इसी टीम ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में शंकर राय उर्फ विनय राय को साजिशकर्ता बताया गया है. वहीं रितिक कुमार उर्फ सुजीत कुमार को शूटर बताया गया है. इसके अलावा पप्पू कुमार और जितेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है.

''गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से तीन का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गोलीकांड में उनकी भूमिका के साथ-साथ घटना की पूरी साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.''- ममता कल्याणी, सेंट्रल एसपी, पटना

'5 लाख की सुपारी दी गई'

पटना पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है. एसआईटी द्वारा की जा रही जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की इस कार्रवाई से गोलीकांड में शामिल आरोपियों पर शिकंजा और कस गया है. जांच में पता चला कि अनिल राय पूर्व वार्ड पार्षद को मारने के लिए लगभग 5 लाख की सुपारी दी गई थी.

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